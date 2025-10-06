Sếp Toyota nói xe hybrid của các đối thủ gây hiểu lầm

Sean Hanley, giám đốc bán hàng và tiếp thị của Toyota Australia, nói xe trang bị hệ thống 48 V không thể gọi là xe hybrid.

Số lượng xe mới trang bị hệ thống hybrid nhẹ 48 V ngày càng tăng trong những năm gần đây, nhưng Toyota lập luận rằng việc gọi những chiếc xe này là "hybrid" là một cách gọi sai. Sean Hanley, giám đốc bán hàng và tiếp thị của công ty tại Australia, công khai chỉ trích các đối thủ vì dán nhãn các mẫu xe trang bị hệ thống 48 V là xe hybrid, cho rằng cách làm này có nguy cơ gây nhầm lẫn cho người mua.

Không giống như xe hybrid nối tiếp-song song (series-parallel hybrid system) truyền thống, sử dụng pin và môtơ cùng với động cơ đốt trong để tăng hiệu suất, hoặc xe hybrid cắm điện với pin thường lớn hơn và môtơ mạnh hơn, cung cấp khả năng vận hành hoàn toàn bằng điện kéo dài, công nghệ 48 V đóng vai trò nhỏ hơn nhiều.

Toyota Land Cruiser Prado 2025 tại Australia trang bị hệ thống 48 V với tên gọi V-Active. Ảnh: Toyota

Thiết lập này thường kết hợp chức năng của môtơ khởi động và máy phát điện, mang lại mức tăng khiêm tốn về hiệu suất nhiên liệu. Cấu hình 48 V của Toyota không thể vận hành một chiếc xe chỉ sử dụng năng lượng điện, đó là lý do tại sao thương hiệu này muốn phân định rõ ràng giữa hai công nghệ này.

Theo Hanley, Toyota thậm chí còn không coi hệ thống 48 V là hybrid, mà tiếp thị chúng dưới tên gọi hệ thống V Active tại Australia, và ông cho rằng các thương hiệu đối thủ cũng nên tránh sử dụng thuật ngữ "hybrid" một cách dễ dàng như vậy.

"Tôi đã thấy công nghệ hybrid được sử dụng theo nhiều cách khác nhau trong tiếp thị trong những năm gần đây", ông nói với Drive. "Chúc mọi người may mắn, nhưng Toyota sẽ làm rõ hệ thống hybrid là gì để tiết kiệm nhiên liệu, hệ thống hybrid là gì để tăng hiệu suất, và hệ thống hỗ trợ 48 V là gì", Hanley tiếp tục. "Và theo chúng tôi, hệ thống hỗ trợ 48 V không đại diện cho hệ dẫn động hybrid. Tôi nghĩ các OEM có trách nhiệm đảm bảo [khách hàng nhận thức được sự khác biệt".

Ông nhấn mạnh vào dòng sản phẩm hiện tại của Toyota: "Tôi muốn làm rõ rằng khi bạn mua hệ thống truyền động Toyota hỗ trợ 48 V hiện đang có trên Hilux và Land Cruiser Prado, bạn không mua một hệ thống hybrid. Chúng không phải là hybrid, không hề, vì vậy chúng tôi chắc chắn muốn tách biệt ba điều kiện này trên công nghệ này".

Tuy nhiên, Toyota không giữ vững thông điệp đó trên toàn cầu. Mặc dù tránh sử dụng nhãn hiệu hybrid tại Australia, hãng lại có lập trường ngược lại ở châu Âu. Tại đây, phiên bản HiLux 48 V được quảng bá là Hilux Hybrid 48 V - và điều này cho thấy ngôn ngữ tiếp thị của một công ty có thể thay đổi tùy thuộc vào nhóm đối tượng mục tiêu.

Mỹ Anh