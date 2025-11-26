Sếp Porsche 'mở mang tầm mắt' khi lái xe điện Hyundai

Các giám đốc đứng sau dòng 718, 911 và GT3 đều tỏ ra ngạc nhiên sau khi lái thử chiếc crossover 641 mã lực của Hyundai.

Giám đốc điều hành Porsche ấn tượng với Hyundai Ioniq 5 N. Video: Carscoops

Các kỹ sư tại Porsche không phải là những người dễ bị ấn tượng. Họ thường dành nhiều thời gian để hoàn thiện các mẫu GT3 và tận dụng những phép màu từ động cơ flat-six, đồng thời thiết lập các kỷ lục tại đường đua Nurburgring.

Khi hai trong số các giám đốc kỹ thuật cấp cao của Porsche lái thử chiếc Hyundai Ioniq 5 N và bước ra với tâm trạng hồ hởi như những thiếu niên rời khỏi một trò chơi điện tử cổ điển, khi đó đã có những điều thú vị đang diễn ra trong thế giới xe điện.

Các giám đốc kỹ thuật cấp cao của Porsche lái thử chiếc Hyundai Ioniq 5 N. Ảnh Carscoops

Frank Moser, phó chủ tịch phụ trách dòng 718 và 911 của Porsche, đã thừa nhận với tờ báo Australian Drive rằng ông đã lái chiếc Ioniq 5 N nhiều lần và gọi đó là một trải nghiệm mở mang tầm mắt.

Thậm chí Moser còn kéo theo Andreas Preuniger, huyền thoại đứng đầu các mẫu GT của Porsche, người vốn được coi là "máu pha xăng RON 98" và chắc chắn không phải típ người thích xe điện.

Ban đầu, Preuniger không thực sự hào hứng. Theo Moser, khi ý tưởng được đưa ra, Preuniger đã lẩm bẩm: "Tôi không muốn bất kỳ mẫu xe điện nào". Nhưng khi cả hai người lên xe và Moser nhấn nút N Grin Boost của Ioniq 5 N, vị lãnh đạo của các mẫu GT ngay lập tức trở thành một tín đồ.

Moser chia sẻ: "Ông ấy đã thốt lên ‘wow’, mô tả khoảng khắc chiếc xe điện mạnh mẽ nhất của Hyundai phát huy toàn bộ công suất 641 mã lực và 770 Nm mô-men xoắn. Moser nói đã học được rất nhiều từ chiếc xe Hàn.

Không chỉ khả năng tăng tốc mới thu hút sự chú ý của Porsche. Những tính năng độc đáo của Ioniq 5 N gồm hệ thống chuyển số ảo và âm thanh giả lập động cơ đang khiến Porsche nghiêm túc xem xét tích hợp các tính năng tương tự cho mẫu 718 chạy điện sắp ra mắt.

Hyundai gọi các hệ thống này là N e-shift và N Active Sound+, hai hệ thống mô phỏng âm thanh chuyển số của hộp số ly hợp kép và cung cấp nhiều tùy chọn âm thanh kỹ thuật số giả lập tiếng động cơ và ống xả. Đây là những tính năng khiến nhiều tín đồ thuần túy của xe điện lắc đầu chê bai, họ coi xe điện phải êm ái hoặc im lặng hoàn toàn. Nhưng các kỹ sư vận hành hiểu giá trị của những tính năng giúp chiếc xe trở nên sống động và người lái cảm thấy kết nối với trải nghiệm lái xe.

"Đây là hướng đi đúng đắn", Moser nhận xét về các tính năng tổng hợp trên Ioniq 5 N, đồng thời nhấn mạnh Porsche không áp đặt những hệ thống này lên người dùng. Ông cho biết thêm: "Khách hàng có thể quyết định liệu họ muốn lái xe trong chế độ hoàn toàn tĩnh lặng hay muốn tham gia vào cuộc chơi, nơi có thể cảm nhận âm thanh ảo của động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng và những lần chuyển số ảo. Đó sẽ là định hướng cho tương lai".

Theo dự đoán, nếu Porsche cung cấp tính năng này, sẽ là một phần trong gói tùy chọn Sport Chrono trị giá ít nhất 2.000 USD cho dòng Porsche 718 Boxster và Cayman chạy điện. Dự kiến mẫu 718 điện sẽ ra mắt vào đầu năm 2027 và Moser cam kết xe sẽ cực kỳ nhẹ so với một chiếc xe điện ngày nay, dù ông không tiết lộ con số trọng lượng chính xác hay ước lượng.

Minh Quân