Sếp Porsche: Giữ lại hộp số sàn rất quan trọng

Hiện chỉ còn 2 mẫu xe Porsche có tùy chọn hộp số sàn, tuy nhiên quản lý hãng cho rằng việc giữ lại tùy chọn này là điều quan trọng.

Hộp số sàn đang dần biến mất trên các mẫu xe mới hiện hay. Tại thị trường Mỹ, chỉ còn 29 mẫu xe được bán ra với tùy chọn số sàn. Hai mẫu trong số đó thuộc về hãng Porsche, bao gồm 718 và 911.

Mẫu 718 khả năng cao sẽ không còn tùy chọn số sàn trong tương lai, vì hãng Đức đã công bố lộ trình chuyển sang xe điện hoàn toàn cho mẫu 718 vào cuối năm nay. Tuy vậy, mẫu xe đầu bảng của Porsche, 911, sẽ có ít nhất một biến thể số sàn trong tương lai gần, theo như lời chia sẻ của trưởng bộ phận Porsche GT Andreas Preuninger.

Hộp số sàn 6 cấp trên mẫu Porsche 911 GT3 2025. Ảnh: Porsche

"Theo quan điểm cá nhân của tôi, tùy chọn hộp số sàn luôn cực kỳ quan trọng. Tôi thích lái số sàn, và tôi không ngại dùng hộp số này ngay cả trên những đường đua chuyên dụng, ngay cả khi tôi biết rõ rằng hộp số PDK (ly hợp kép) có tốc độ chuyển số nhanh hơn nhiều", ông Preuninger chia sẻ với Motor1 tại buổi ra mắt mẫu 911 GT3 mới ở Valencia, Tây Ban Nha.

Chia sẻ trên được ông Preuninger bày tỏ chỉ ba tuần sau khi Porsche tiết lộ loại bỏ tùy chọn hộp số sàn cho 911 phiên bản Carrera S. Chỉ còn 911 phiên bản GT3 và Carrera T là những mẫu xe có tùy chọn số sàn cuối cùng của Porsche. Trong đó, 911 Carrera T chỉ có duy nhất số sàn. Đối với 911 GT3, người mua có thể tùy chọn giữa hộp số sàn hoặc hộp số tự động ly hợp kép PDK, và cũng là mẫu xe duy nhất của Porsche cho người dùng tùy biến hộp số khi mua xe.

Hộp số ly hợp kép PDK của Porsche đã được liên tục cải thiện độ hiệu quả qua từng năm, khiến một số fan trung thành của Porsche lo ngại hộp số sàn có thể bị khai tử do phải đáp ứng các yêu cầu về khí thải. Tuy vậy, ông Preuninger trấn an rằng việc hộp số sàn nhẹ hơn giúp góp phần tiết kiệm nhiên liệu và giảm lượng khí thải. Ngoài ra, ông cho rằng chỉ số lực cản bên trong hộp số (ám chỉ các ma sát và tổn thất cơ học) của hộp số sàn thấp hơn đáng kể so với hộp số PDK, do đó nhiều sức mạnh được truyền đến bánh xe hơn.

"Hộp số sàn không cần nguồn để tạo ra thủy lực cho bộ ly hợp, và cũng không có hai ly hợp nhúng trong dầu, cũng là một loại lực cản", ông Preuninger nói.

Porsche 911 GT3 2025. Ảnh: Porsche

Mẫu 911 GT3 mới được trang bị động cơ sáu xi-lanh đặt thẳng hàng hút khí tự nhiên. Để đáp ứng các yêu cầu về khí thải trên thế giới, Porsche phải sử dụng bốn bộ chuyển đổi xúc tác trong ống xả. Ngoài ra để có thể đạt được mức công suất 502 mã lực, các kỹ sư đã phải cải tiến trục cam, bướm ga và hàng loạt thay đổi nhỏ khác. Theo ông Preuninger, đây là "một sự đau đầu rất xứng đáng".

"Tôi nghĩ Porsche đang trong ngành giải trí với mẫu 911. Nó không đơn thuần là phương tiện di chuyển, mà nó là thứ mang đến những nụ cười mãn nguyện", ông Preuninger nói.

Hồ Tân