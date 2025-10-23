Sếp mới ngày nào cũng bắt họp, tôi hết động lực làm việc

Họ điều khiển và bắt tôi theo ý họ, đặc biệt là bắt mỗi ngày đều họp, trong khi trước đó tôi chỉ cho họp hai lần/ tuần.

Tôi làm việc ở lĩnh vực công nghệ thông tin, trưởng nhóm nhỏ. Công việc lâu nay chị quản lý trực tiếp tin tưởng và giao tôi làm với vài người, chị không kiểm soát hay áp đặt gì. Tự dưng có một người quản lý từ dự án khác vào cùng làm với chị, họ điều khiển và bắt tôi theo ý họ, đặc biệt là bắt mỗi ngày đều họp, trong khi trước đó tôi chỉ cho họp hai lần/ tuần. Tôi rất không hài lòng và bực bội mãi. Xin mọi người giúp tôi ứng xử với tình huống này để bản thân vui vẻ làm tiếp và không nghĩ ngợi nhiều. Xin cảm ơn.

Hoài Ngọc