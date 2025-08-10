Sếp MG: 'Thiết kế xe phải dung hoà người mua toàn cầu và Trung Quốc'

Cân bằng sở thích của người tiêu dùng Trung Quốc và quốc tế là thách thức trong quá trình thiết kế mẫu xe điện MG4.

MG4 ra mắt tại Bắc Kinh ngày 5/8 và bắt đầu mở bán trước với bốn cấu hình. Tại Trung Quốc, chiếc xe điện có giá 73.800-105.800 nhân dân tệ (khoảng 10.100-14.500 USD).

Shao Jingfeng, thiết kế trưởng tại SAIC và Tổng giám đốc trung tâm công nghệ Anh, cho biết MG4 mang một số yếu tố thiết kế từ mẫu thể thao Cyberster nhưng kiểu dáng tổng thể đã được điều chỉnh để thu hút khách hàng rộng rãi. Ông nhấn mạnh thách thức trong việc cân bằng sở thích của người tiêu dùng Trung Quốc và quốc tế, lưu ý rằng người mua nước ngoài thường ưa chuộng những thiết kế sắc nét và thể thao hơn.

Shao thêm rằng mặc dù một số khía cạnh thiết kế được hạn chế hơn, các yếu tố đặc trưng vẫn giữ nguyên. Ông khẳng định ý định của MG là duy trì ngôn ngữ thiết kế nhất quán, phù hợp với cả yêu cầu của khu vực và thương hiệu.

Dường như chính về thế, thay đổi dễ nhận thấy nhất của MG4 ở ngoại thất là thiết kế đèn pha. Kiểu vuốt dài và nhọn ở bản cũ được thay bằng các đường nét bo tròn, mềm mại hơn. Các hốc gió hai bên ở phía cản trước cũng bớt vẻ hầm hố, trở nên khiêm tốn hơn.

Người dùng của MG4 có 60% là nữ. Nhưng Shao nhận thấy dòng hatchback thường được khách hàng nam giới trên toàn thế giới chấp nhận và cho biết MG đặt mục tiêu tăng sức hấp dẫn đối với khách hàng nam giới tại Trung Quốc thông qua thiết kế và sự đa dạng về sản phẩm.

MG dự định quảng bá hình ảnh "thương hiệu phong cách sống" nhấn mạnh vào tính cá nhân hóa và tùy chỉnh. Những thay đổi nhỏ trên xe được khuyến khích để chủ sở hữu thể hiện cá tính, được hỗ trợ bởi các nền tảng trực tuyến để chia sẻ các tùy chỉnh màu sơn và cấu hình nội thất.

MG4 có kích thước nhỏ gọn, nhưng vẫn được chú trọng đến hiệu quả không gian, đủ cho hành khách cao tới 1m8 ở hàng ghế thứ hai, và cốp xe có cấu trúc ba lớp để tối đa hóa không gian sử dụng. Tùy chọn màu ngoại thất như xanh lam, đỏ san hô và xanh lục phù hợp với nhiều phong cách sống khác nhau.

MG4 mới lớn hơn trước, với chiều dài 4.395 mm, rộng 1.842 mm và cao 1.551 mm, chiều dài cơ sở 2.750 mm. Xe sử dụng môtơ 120 kW gắn phía sau và bộ pin lithium-sắt-phốt phát (LFP) do Rept Battery Energy cung cấp. Tốc độ tối đa 160 km/h.

Hai tùy chọn gói pin dung lượng lần lượt 42,8 kWh và 53,95 kWh. Phạm vi hoạt động hoàn toàn bằng điện theo chuẩn CLTC lần lượt là 437 km và 530 km, và thời gian sạc nhanh là 0,33 giờ.

Theo Auto-home, giám đốc thương hiệu MG Chen Cui gợi ý rằng mẫu xe này có thể là một trong những mẫu xe đầu tiên trang bị tiêu chuẩn pin bán rắn.

Phiên bản cập nhật giới thiệu hệ thống buồng lái hợp tác phát triển với Oppo. Giao diện mới hỗ trợ hiển thị màn hình điện thoại thông minh, ra lệnh bằng giọng nói và điều hướng bằng cử chỉ, hướng đến tương tác giữa các thiết bị Oppo, Huawei và Apple. MG cho biết hệ thống này giúp loại bỏ nhu cầu tải xuống hoặc cập nhật ứng dụng trực tiếp trên xe.

Chiếc hatchback bản nâng cấp là một phần trong kế hoạch mở rộng dòng sản phẩm điện khí hóa của SAIC, sau khi doanh số tại Trung Quốc có xu hướng giảm, nhưng lại có nhu cầu mạnh mẽ hơn ở các thị trường nước ngoài, đặc biệt ở châu Âu và Vương quốc Anh.

Tại Trung Quốc, chỉ 13 chiếc MG4 bán ra trong tháng 2, nhưng trong quý I, MG châu Âu ghi nhận doanh số 78.505 xe mới, tăng 33,5% so với cùng kỳ 2024. Mẫu xe điện MG4 là một trong những yếu tố đóng góp chính cho sự tăng trưởng này. Chỉ riêng tại Anh, MG có hơn 40.000 xe MG4 bán ra kể từ khi ra mắt.

MG dự kiến ra mắt 13 mẫu xe điện mới trên toàn cầu trong hai năm tới, với khoản đầu tư khoảng 100 tỷ nhân dân tệ (khoảng 14 tỷ USD). MG4 sẽ tiếp tục là trọng tâm trong kế hoạch mở rộng này, đặc biệt là tại châu Âu, Ấn Độ và Đông Nam Á, nơi xe điện cỡ nhỏ đang ngày càng được ưa chuộng.

Mỹ Anh