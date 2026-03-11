Sếp Masan muốn mua 5 triệu cổ phiếu

CEO Masan Danny Le muốn mua 5 triệu cổ phiếu để đầu tư và tăng tỷ lệ sở hữu khi MSN đang ở vùng giá thấp nhất 9 tháng qua.

Ông Danny Le - CEO Tập đoàn Masan (MSN) - vừa đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu từ ngày 16/3 đến 14/4. Mục đích là đầu tư và tăng tỷ lệ sở hữu. Nếu giao dịch thành công, ông sẽ nắm hơn 8,95 triệu cổ phiếu MSN, tương đương tỷ lệ 0,59%.

Tính theo giá đóng cửa phiên hôm qua, ông Danny Lê có thể dùng khoảng 341,5 tỷ đồng để thực hiện.

CEO Masan gom thêm cổ phiếu trong bối cảnh MSN đang vào nhịp điều chỉnh. Từ vùng giá hơn 84.000 đồng một đơn vị hồi cuối tháng 1 - thời điểm chứng khoán cao kỷ lục, cổ phiếu này giảm hơn 17% về quanh 70.000 đồng. Đây cũng là vùng giá thấp nhất kể từ cuối tháng 6/2025.

Tuy nhiên, trong báo cáo gần đây, các công ty chứng khoán đều đưa ra dự báo lạc quan về mã này. Mức giá mục tiêu của MSN trong vòng 12 tháng tới được SSI Research, Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) và Chứng khoán BIDV (BSC) đưa ra đều trên 100.000 đồng.

SSI Research đưa ra giá mục tiêu 107.000 đồng khi họ dự báo lợi nhuận ròng năm 2026 lên 9.580 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. Nhóm phân tích này cho rằng WinCommerce - công ty con vận hành chuỗi Winmart - có thể hưởng lợi từ việc thay đổi chính sách thuế đối với hộ kinh doanh cá thể, qua đó thúc đẩy quá trình dịch chuyển sang kênh bán lẻ hiện đại. Còn với công ty con chuyên khai thác khoáng sản Masan High-Tech Materials (MSR), giá vonfram tăng dự kiến hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận không cốt lõi trong năm 2026. Ngoài ra, SSI cho rằng MSN sẽ được hưởng lợi khi thị trường Việt Nam được FTSE nâng hạng, giúp cổ phiếu này có thể thu hút dòng vốn nước ngoài.

Trong khi đó, BVSC đưa ra giá mục tiêu 117.500 đồng. Họ nhận định cổ phiếu này sẽ được hỗ trợ bởi tăng trưởng lợi nhuận dự báo đạt 73% năm nay và việc đóng góp lợi nhuận đồng đều từ các mảng kinh doanh, không còn công ty con nào là gánh nặng, giúp thay đổi nhận thức của thị trường về định giá MSN. Ngoài ra, PEG - chỉ số định giá cổ phiếu dựa trên tốc độ tăng trưởng thu nhập từ cổ phiếu đó - hiện quanh 0,4 lần, được BVSC cho là mức hấp dẫn so với mặt bằng các cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trước đó, Masan công bố lợi nhuận sau thuế cả năm 2025 đạt 6.764 tỷ đồng, tăng hơn 58% so với cùng kỳ. Đây là mức lợi nhuận cao thứ hai trong lịch sử hoạt động của MSN, chỉ sau mức đột biến năm 2021 (hơn 10.101 tỷ đồng). Nếu loại trừ thu nhập bất thường từ việc bán mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi trong năm 2021, kết quả năm trước là mức lãi kỷ lục.

Năm nay, Masan đặt mục tiêu đạt doanh thu thuần hợp nhất 93.500-98.000 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng 15-20% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 7.250-7.900 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 7-17%.

Ban lãnh đạo kỳ vọng tiếp tục giảm đòn bẩy tài chính nhằm củng cố bảng cân đối kế toán, giảm chi phí tài chính. Đồng thời, công ty tiếp tục lên kế hoạch giảm tỷ lệ sở hữu tại các mảng kinh doanh không cốt lõi để tinh gọn cấu trúc, tập trung hơn vào nền tảng tiêu dùng - bán lẻ.

Tất Đạt