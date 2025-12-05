Sếp Masan Consumer hứa trả cổ tức cao sau khi IPO

CEO Masan Consumer tự tin sau IPO, công ty sẽ liên tục tạo ra kết quả kinh doanh tốt, hàng năm có thể chia 50-80% lợi nhuận có được thành cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt.

Trong buổi gặp gỡ báo chí mới đây, ông Trương Công Thắng - CEO Masan Consumer (MCH), công ty chuyên sản xuất hàng tiêu dùng nhanh thuộc Tập đoàn Masan (MSN) - nói một trong những điểm tự hào của họ là chích sách cổ tức hấp dẫn. Riêng giai đoạn 2018-2024, doanh nghiệp này đã chi khoảng 1,5 tỷ USD cổ tức tiền mặt cho cổ đông.

"Tôi tin và mong rằng Masan Consumer sẽ liên tục tạo ra kết quả kinh doanh tốt, hàng năm có thể chia 50-80% lợi nhuận có được thành cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt", ông nêu trong phần phát biểu về kế hoạch hoàn tất niêm yết MCH trên HoSE mới đây.

Ông Trương Công Thắng - CEO Masan Consumer (MCH). Ảnh: Hồng Hạnh

Từ khi đưa cổ phiếu MCH lên giao dịch trên sàn UPCoM, công ty gần như liên tục chia sẻ lợi nhuận cho cổ đông với mức 45%, trừ năm 2022 không thực hiện. Sau đó, năm 2023, họ tiếp tục chia sẻ lợi nhuận với mức cao kỷ lục 268% so với mệnh giá, tương đương mỗi cổ phiếu nhận về 26.800 đồng. Sang năm 2024, tỷ lệ chia cổ tức cũng giữ mức cao 95%.

Tuy nhiên do cơ cấu cổ đông cô đặc, phần lớn cổ tức chảy về túi công ty mẹ. Suốt giai đoạn từ khi giao dịch trên UPCoM đến năm 2024, Tập đoàn Masan thông qua Công ty TNHH Masan Consumer Holdings đều chiếm trên 90% vốn tại MCH. Hiện tại, tỷ lệ trên đã giảm xuống 69,71%. Tổng tiền cổ tức mà công ty mẹ thu về từ năm 2017 đến nay vượt 40.000 tỷ đồng, tương đương hơn 1,5 tỷ USD.

MCH gần như dốc hết lợi nhuận lũy kế để thực hiện chính sách này trong hai năm 2023-2024. Cùng thời điểm, công ty bắt đầu manh nha công bố kế hoạch chuyển sàn, đưa cổ phiếu IPO trên HoSE. Nhiều nhà đầu tư lo ngại đây là động thái rút tiền về công ty mẹ, trước khi "mở cửa" cho nhóm cổ đông bên ngoài cùng tham gia vào MCH.

Tuy nhiên ban lãnh đạo Masan Consumer nhiều lần khẳng định họ muốn đưa MCH trở thành một cổ phiếu không chỉ tăng trưởng tốt, lợi nhuận cao mà còn mang lại cổ tức lớn cho cổ đông. Trong tương lai, công ty vẫn tiếp tục duy trì chính sách này khi lợi nhuận được dự báo tăng ổn định trong trung và dài hạn.

Ban lãnh đạo cũng cho biết chính sách chia cổ tức đậm không ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của công ty. Masan Consumer vẫn duy trì được mức đầu tư đủ lớn cho đổi mới sản phẩm, mở rộng hệ thống phân phối và nâng cao năng lực vận hành.

Masan Consumer là một trong những trụ cột tăng trưởng chính của Masan, bên cạnh chuỗi bán lẻ hiện đại WinCommerce. Họ đang sở hữu 5 thương hiệu đạt doanh thu trên 2.000 tỷ đồng, gồm Chin-su, Omachi, Kokomi, Nam Ngư và WakeUp 247.

Thời gian qua, câu chuyện chuyển sàn đã trở thành lực đỡ cho MCH. Báo cáo gần đây của Chứng khoán Vina (VNSC) đánh giá cổ phiếu của Masan Consumer trở thành một "hiện tượng hiếm hoi đi ngược dòng" trong đợt điều chỉnh sâu của thị trường chứng khoán từ giữa tháng 10. Mã này chốt phiên 5/12 ở 217.100 đồng một đơn vị, kéo vốn hóa đạt mức hơn 229 tỷ đồng, gần gấp đôi công ty mẹ Masan hay "cổ phiếu quốc dân" một thời là Vinamilk (VNM).

VNSC chỉ ra nghịch lý, đà tăng giá diễn ra ngay sau khi Masan Consumer công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu giảm 6% và lợi nhuận sau thuế sụt 19% so với cùng kỳ. Một trong những nguyên nhân chính được lý giải là kế hoạch chuyển sàn HoSE. "Đây là chất xúc tác mạnh nhất", nhóm phân tích này nhận định.

Theo Chứng khoán Vietcap, MCH có thể trở thành cổ phiếu thứ 7 toàn thị trường, đồng thời là cổ phiếu ngành hàng tiêu dùng có quy mô lớn nhất ngay khi chào sàn. Giả sử tiến độ lên sàn đúng vào tháng 12, mã này sau 6 tháng sẽ đủ điều kiện được xem xét cấp margin (giao dịch ký quỹ). Nhóm phân tích này cũng dự đoán MCH nhiều khả năng được thêm vào các rổ chỉ số quan trọng như VN30 và đến tháng 9/2026 có thể lọt vào các rổ chỉ số của các quỹ ETF lớn.

Tuy nhiên, VNSC lưu ý chỉ số P/E (giá thị trường trên lợi nhuận mỗi cổ phiếu) hiện tại của MCH đã phản ánh phần lớn kỳ vọng chuyển sàn. Nếu kết quả kinh doanh quý cuối năm không phục hồi mạnh như hứa hẹn, cổ phiếu có thể điều chỉnh mạnh. Trước mắt do cổ phiếu vẫn giao dịch trên UPCoM và cơ cấu cổ đông cô đặc, thanh khoản của mã này thấp hơn so với các đại diện cùng vốn hóa, gây khó khăn cho việc giao dịch khối lượng lớn của nhà đầu tư cá nhân.

Tất Đạt