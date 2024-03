Sếp luôn sai giờ nên tôi tỏ thái độ phản đối

Tôi là giáo viên cấp ba thuộc hệ công lập; ngoài giảng dạy, tôi còn là tổ trưởng chuyên môn của một môn học thuộc ban Khoa học Xã hội.

Công việc chuyên môn cũng không có gì áp lực, ngày ngày lên lớp rồi về nhà. Thế nhưng có một vấn đề tôi không biết mình hay sếp chưa đúng nữa. Tôi có một nguyên tắc là mọi việc đều đúng thời gian, đúng tiến độ. Đôi khi nhận thấy đây có thể là tính cách mình, không thể áp lên cho mọi người nhưng tôi nghĩ trong công việc, nhất là giờ giấc họp hành thì rất cần thiết. Sếp tôi là hiệu phó chuyên môn, cũng phụ trách bộ môn thuộc ban Khoa học tự nhiên, nhưng có một điểm là rất hay trễ giờ. Kế hoạch đưa về cho các tổ thuộc môn của sếp luôn chậm trễ, nhưng có sếp đứng ra lý luận nên không sao, lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy.

Tôi hay góp ý, bị sếp ghét ra mặt, nhưng vì tổ của tôi luôn đúng thời gian nên sếp chưa bắt bẻ được gì. Trường tôi có phiên họp hội đồng mỗi tháng một lần. Sếp phó lúc trễ năm phút, lúc 10 phút, lần nào cũng lý do cá nhân, Hiệu trưởng nói hoài cũng chán. Các cuộc họp chuyên môn thì sếp phó chủ trì. Cuộc họp tháng một, sếp trễ 15 phút, lý do chở con đi học; tháng hai sếp trễ 10 phút, lý do giải quyết việc riêng. Tôi ý kiến, bảo sếp chủ trì cuộc họp nhưng trễ như vậy, để tất cả phải chờ. Sếp bảo tôi: "Công việc cá nhân của tôi, làm sao cô biết. Mà có ai nói gì đâu, sao cô khó chịu vậy"? Tôi nhịn, không nói gì thêm.

Tuần trước, họp chuyên môn tháng ba, sếp cho thời gian 14h, các tổ trưởng đến đầy đủ, đến tận 14h35 sếp mới lên trường, vừa đi vào vừa bảo do nhà bận công chuyện xíu nên lên trễ. Tôi không thể nào nhịn được nữa, đứng dậy bảo: "Hết lần này đến lần khác anh đi trễ, mọi người đều phải chờ, nếu trễ tận 35 phút thì anh báo mọi người một tiếng, sao lại không nói gì. Em xin không tham gia cuộc họp chiều nay". Nói xong tôi xách cặp đi về.

Về tới nhà, thấy tin nhắn của sếp, bảo: "Cô không quay lại thì đừng hỏi tại sao bị nêu tên trước họp hội đồng sư phạm". Còn chị đồng nghiệp nhắn bảo tôi bớt nóng, quay lại để họp. Tôi không lên luôn, chiều đó nghỉ ở nhà, cố kiềm chế sau đó làm việc. Mọi người có thể nhìn nhận và chia sẻ cùng tôi, chuyện đó là tôi sai, không biết thông cảm cho sếp hay sếp tôi chưa đúng? Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.

Hà Lan

