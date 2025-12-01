Sếp Hyundai: 'Xe hybrid đang vượt mặt xe điện'

CEO của hãng xe Hàn nói rằng xe hybrid đang có đà tăng trưởng mạnh mẽ và vượt mặt xe điện, dù chỉ ở thì hiện tại.

Nhà sản xuất ôtô lớn nhất Hàn Quốc đang nỗ lực theo đuổi mục tiêu điện khí hóa đầy tham vọng, đặt cược lớn vào xe điện trong khi vẫn duy trì vị thế vững chắc trong phân khúc xe hybrid.

Hyundai kỳ vọng xe hybrid sẽ tiếp tục bán chạy hơn các mẫu xe chạy bằng pin trong thời gian tới, ngay cả khi hãng đang đẩy nhanh nỗ lực dài hạn nhằm tăng cường phát triển xe điện.

Giám đốc điều hành của Hyundai, Jose Munoz, chia sẻ với Channel News Asia rằng mặc dù xe điện vẫn đóng vai trò trung tâm trong tương lai của hãng, xe hybrid lại đang có đà tăng trưởng mạnh mẽ.

Hyundai Tucson hybrid 2026. Ảnh: AtlanticHyundai

Theo ông Munoz, xe hybrid được đón nhận rất tốt, có tháng hãng tăng trưởng 60%-80%. Vấn đề của Hyundai là thiếu nguồn cung. Vị CEO thêm rằng, xe hybrid vẫn phổ biến ở những thị trường mà cơ sở hạ tầng và chính sách còn nhiều bất cập làm chậm quá trình chuyển đổi sang điện khí hóa hoàn toàn, đặc biệt ở Trung và Nam Mỹ, và một số khu vực ở châu Á.

Quý trước, hãng bán được 158.629 xe hybrid, gần gấp đôi so với 87.737 xe chạy pin.

Tuy nhiên, Hyundai dự kiến nhu cầu về xe hybrid sẽ giảm dần trong dài hạn khi công nghệ xe điện phát triển. Hãng cũng nhận thấy được giá trị khi cung cấp đầy đủ các công nghệ để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và sự thay đổi về quy định.

Vào tháng 9, Munoz công bố chiến lược 2030 của Hyundai, theo đó 66,7% doanh số toàn cầu của công ty sẽ được điện khí hóa - bao gồm xe điện, xe hybrid phạm vi mở rộng (EREV), xe hybrid, xe hybrid cắm sạc (plug-in hybrid) và xe bằng pin nhiên liệu (fuel cell).

Nhà sản xuất ôtô này đặt mục tiêu đạt doanh số 5,55 triệu xe toàn cầu hàng năm vào cuối thập kỷ này, trong đó các mẫu xe điện chiếm 60%.

Hyundai cũng đặt mục tiêu củng cố vị thế trong cuộc đua di động toàn cầu thông qua việc mở rộng sản phẩm chiến lược, công nghệ điện khí hóa và năng lực phần mềm.

Hyundai dự kiến tăng trưởng đáng kể tại Bắc Mỹ, châu Âu và Hàn Quốc. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, hãng đã mở rộng quy mô sản xuất.

Tại Trung Quốc, gần đây hãng ra mắt mẫu xe điện Hyundai Elexio, được thiết kế riêng cho thị trường này. Mẫu SUV cỡ trung này được sản xuất theo chiến lược "Tại Trung Quốc, vì Trung Quốc, hướng đến toàn cầu", theo đó các thương hiệu phát triển các mẫu xe cho thị trường Trung Quốc trước khi điều chỉnh và tung ra thị trường quốc tế.

Các kế hoạch đang được triển khai để xuất khẩu Elexio sang các thị trường khác như Australia.

Vào tháng 3, Hyundai đã khánh thành nhà máy trị giá 7,6 tỷ USD gần thành phố cảng Savannah ở Georgia, Mỹ. Tại đây, hãng dự kiến sản xuất 500.000 xe mỗi năm, dành riêng cho các mẫu xe điện. Nỗ lực nội địa hóa đã được đền đáp, với việc Bắc Mỹ hiện ghi nhận mức tăng trưởng nhanh nhất về doanh số xe điện trong số các khu vực chính của Hyundai.

Mỹ Anh