Sếp Hoàng Anh Gia Lai muốn bán hơn 900 tỷ đồng cổ phiếu HNG

Một lãnh đạo của Công ty Hoàng Anh Gia Lai vừa đăng ký bán toàn bộ khối cổ phiếu HNG trị giá hơn 900 tỷ đồng thông qua giao dịch thỏa thuận.

Theo thông tin gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HoSE, bà Võ Thị Mỹ Hạnh, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Hoàng Anh Gia Lai, dự kiến bán hơn 91,3 triệu cổ phiếu HNG, tương đương 8,24% vốn điều lệ.

Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận trong giai đoạn từ ngày 8/1 đến ngày 6/2. Nếu hoàn tất, bà Hạnh sẽ không còn sở hữu cổ phần tại doanh nghiệp nông nghiệp này.

Động thái thoái vốn diễn ra trong bối cảnh Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) vẫn chưa thoát khỏi tình trạng thua lỗ. Trong quý III, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu khoảng 215 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ, nhưng lỗ sau thuế khoảng 119 tỷ đồng do chi phí tài chính lớn. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 431 tỷ đồng, tăng gần 50%, song khoản lỗ ròng lên tới khoảng 378 tỷ đồng, đẩy lỗ lũy kế tính đến cuối tháng 9 lên gần 9.800 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HNG thời gian gần đây dao động quanh mức 6.000 đồng một cổ phiếu, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi doanh nghiệp tiếp tục tập trung vào mảng cây trái và nông nghiệp sau quá trình tái cấu trúc.

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai được thành lập năm 2010, tách ra từ mảng nông nghiệp của Hoàng Anh Gia Lai trong giai đoạn doanh nghiệp chuyển hướng từ cao su, cọ dầu sang cây ăn trái và nông sản xuất khẩu. Sau nhiều năm liên tục thoái vốn để cơ cấu tài chính, đến tháng 12/2025, Hoàng Anh Gia Lai chỉ còn nắm khoảng 8,24% vốn điều lệ HNG, tương ứng hơn 91,3 triệu cổ phiếu.

Thi Hà