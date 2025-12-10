Sếp hãng xe Trung Quốc: 'Pin xe điện cỡ lớn gây lãng phí'

CEO của hãng Nio nói rằng với cơ sở hạ tầng sạc ngày càng hoàn thiện, việc sử dụng pin dung lượng lớn là một sự lãng phí tài nguyên.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Paper, Shen Fei, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm CEO thương hiệu Onvo thuộc Nio, cho biết rằng với cơ sở hạ tầng sạc ngày càng hoàn thiện, việc sử dụng pin dung lượng lớn để mở rộng phạm vi hoạt động là một sự lãng phí tài nguyên đáng kể. Những hệ thống này không chỉ chiếm không gian cabin quý giá mà bản thân bộ mở rộng phạm vi hoạt động, vốn làm tăng thêm 15.000 nhân dân tệ (2.100 USD) chi phí, cũng tạo ra gánh nặng tài chính không cần thiết cho cả nhà sản xuất và người tiêu dùng.

Onvo gần đây công bố một kế hoạch đầy tham vọng nhằm tăng gấp đôi công suất mạng lưới trạm đổi pin, bổ sung hơn 8.000 bộ pin mới vào hệ thống toàn quốc vào giữa tháng 1/2026. Việc mở rộng này sẽ tăng hơn gấp đôi lượng pin hiện có khoảng 7.000 bộ pin tại 2.300 trạm.

Một trạm đổi pin xe điện của Nio ở Trung Quốc. Ảnh: Nio

Khi được hỏi về tính khả thi về mặt tài chính của khoản đầu tư khổng lồ này đối với Nio, công ty đang hướng tới điểm hòa vốn trong quý IV, Shen đưa ra lý lẽ kinh tế thuyết phục. Công ty có kế hoạch tận dụng sự chênh lệch giá điện giữa giờ cao điểm và giờ thấp điểm, có khả năng tạo ra lợi nhuận đáng kể cho mỗi bộ pin.

Theo Shen, tại các khu vực như Chiết Giang, mỗi pin tại các trạm đổi pin có thể kiếm được khoảng 1,2 nhân dân tệ (0,17 USD) mỗi kW nhờ chênh lệch giá. Với dung lượng sử dụng trung bình 50 kWh mỗi pin, trong điều kiện hợp lý, điều đó tương đương với 60 nhân dân tệ (8,4 USD) mỗi ngày hoặc khoảng 20.000 nhân dân tệ (2.800 USD) lợi nhuận hàng năm cho mỗi pin. Ông nói thêm rằng trên toàn quốc, con số này trung bình 12.000-13.000 nhân dân tệ (1.680-1.820 USD), khiến khoản đầu tư này rất sinh lời trong suốt vòng đời của pin.

Shen tiết lộ rằng khoảng 40% chủ sở hữu Onvo L90, mẫu xe trang bị pin 85 kWh tiêu chuẩn, tự nguyện hạ cấp xuống pin 60 kWh theo chương trình thuê pin BaaS của công ty. Điều này không chỉ giúp khách hàng tiết kiệm 3.600 nhân dân tệ (504 USD) phí thuê hàng năm mà còn phản ánh sự giảm bớt nỗi lo về phạm vi hoạt động khi cơ sở hạ tầng sạc điện được cải thiện.

Hành vi tiêu dùng này trái ngược hoàn toàn với xu hướng ngành công nghiệp hướng tới việc sử dụng pin ngày càng lớn hơn trong các mẫu xe phạm vi hoạt động mở rộng. Ông Shen chỉ trích cách tiếp cận này là lãng phí trong thời đại cơ sở hạ tầng sạc điện đang được cải thiện.

Với khoảng 120.000 xe Onvo đang lưu hành so với 2.300 trạm đổi pin, tỷ lệ xe/trạm là 60:1 đã vượt quá tiêu chuẩn ngành. Tuy nhiên, Shen tin rằng mỗi trạm lý tưởng nên duy trì 4-7 bộ pin để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng với các yêu cầu về phạm vi hoạt động khác nhau.

Theo CarNewsChina, về trải nghiệm người dùng, bộ mở rộng phạm vi hoạt động (về công suất, tiếng ồn...) kém hơn so với môtơ điện thuần túy. Hơn nữa, với giá điện ở Trung Quốc thấp hơn đáng kể so với giá xăng, nhiều chủ sở hữu xe hybrid và xe có bộ mở rộng phạm vi hoạt động không muốn sử dụng động cơ đốt trong. Tuy nhiên, dung lượng pin nhỏ đòi hỏi phải sạc thường xuyên, làm giảm đáng kể trải nghiệm tổng thể của người dùng.

Các nhà sản xuất ôtô, nhận thấy tình thế khó khăn này, đã phản ứng bằng cách trang bị cho xe hybrid của họ những bộ pin ngày càng lớn hơn. Ví dụ điển hình có thể là mẫu Leapmotor D19 sắp ra mắt với khả năng mở rộng phạm vi hoạt động, trang bị pin 80 kWh. Dung lượng này vượt trội đáng kể so với hầu hết các xe điện thuần túy. Hay mẫu xe điện thuần Onvo L90 cung cấp pin 85 kWh, nhưng 40% chủ sở hữu chủ động lựa chọn hạ cấp xuống tùy chọn 60 kWh.

Mỹ Anh