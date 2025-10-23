Sếp hãng xe Mỹ: 'Phải tốt hơn xe Trung Quốc'

Chủ tịch General Motors, Mark Reuss, nói hãng không muốn sao chép công nghệ Trung Quốc, mà muốn vượt qua đối thủ bằng sự đổi mới.

Mark Reuss khẳng định chiến lược của nhà sản xuất ôtô Mỹ là đánh bại đối thủ Trung Quốc bằng chính sự đổi mới của mình.

"Chúng tôi phải tốt hơn xe Trung Quốc", ông phát biểu trong một buổi podcast với InsideEVs tại Mỹ, đồng thời nhấn mạnh rằng mục tiêu của công ty không phải là sao chép công nghệ châu Á.

Từ năm 2019, Reuss đã lãnh đạo General Motors (GM) cùng với CEO Mary Barra và ủng hộ lập trường đầy tham vọng trước sự cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực ôtô.

Ông giải thích rằng việc vượt trội hơn các đối thủ đòi hỏi nhiều hơn là chỉ sao chép các giải pháp hiện có. "Chúng ta không thể sao chép cách họ làm việc. Chúng ta phải làm tốt hơn", ông nhấn mạnh.

Chủ tịch GM, Mark Reuss, bên mẫu xe đua Chevrolet Corvette Stingray. Ảnh: GM

GM vẫn đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển để đạt được mục tiêu này. Một trong những trọng tâm là tạo ra pin giá rẻ hơn, một dự án sử dụng cùng công nghệ mà Ford cũng đang nghiên cứu. Theo Reuss, chiến lược này sẽ cho phép GM mở rộng danh mục xe điện và duy trì vị thế trên thị trường ngày càng cạnh tranh.

Mặc dù đã đầu tư mạnh vào điện khí hóa, GM không có ý định từ bỏ các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong. "Tôi nghĩ chúng tôi rất may mắn khi sở hữu danh mục xe điện cũng như động cơ đốt trong", Reuss cho biết.

Hiệu suất mạnh mẽ của các loại xe chạy xăng và dầu tiếp tục là yếu tố quan trọng để duy trì chiến lược công nghệ của công ty. Doanh số là động lực thúc đẩy việc tái đầu tư vào R&D và công nghệ để đạt được thành công với cả xe điện và xe động cơ đốt trong, theo Reuss.

Ông cũng bình luận về tương lai của xe điện, dự đoán rằng chúng sẽ ngày càng phổ biến và có giá cả phải chăng hơn khi chi phí giảm.

Một điểm gây chú ý trong buổi trò chuyện là việc Reuss chia sẻ về những điều mà công ty khổng lồ của Mỹ có thể học hỏi từ Trung Quốc. "Tôi cho rằng chúng ta có thể học hỏi được rất nhiều từ tốc độ", ông nói.

Reuss đang ám chỉ tốc độ mà các công ty Trung Quốc có thể sản xuất ra các mẫu xe mới, đồng thời tung ra các bản cập nhật giữa vòng đời và các thế hệ xe hiện có mới.

Các nhà sản xuất ôtô châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản thường tung ra một thế hệ hoàn toàn mới sau mỗi 6-8 năm, với một bản cập nhật đáng kể sau mỗi 3-4 năm. Trung Quốc thường làm điều đó trong một nửa thời gian.

Điều này có nghĩa là họ đang đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng nhanh hơn và cải tiến sản phẩm với tốc độ nhanh hơn so với các đối thủ cạnh tranh lâu đời hơn. Kết quả là ôtô Trung Quốc trông bóng bẩy và mới hơn, trong khi những chiếc xe khác bắt đầu có cảm giác lỗi thời, đặc biệt là về mặt công nghệ.

Reuss cho biết tốc độ của Trung Quốc là do họ sao chép lẫn nhau, điều này có nghĩa là các đối thủ khác phải thích ứng nhanh hơn để luôn dẫn đầu.

"Họ đánh giá rất kỹ lưỡng lẫn nhau, sau đó sao chép và đưa vào sản xuất, vì vậy đó là một chu kỳ rất nhanh chóng", ông nói, thêm rằng "Tôi không nghĩ rằng việc sao chép lẫn nhau và cố gắng định giá lẫn nhau để loại bỏ nhau khỏi thị trường nhất thiết là một điều tốt đẹp". Thậm chí, Reuss cho rằng điều đó có thể gây tác động tiêu cực.

Hiện tượng chu kỳ sản phẩm siêu nhanh này đã khiến cụm từ "tốc độ Trung Quốc" được một số nhà sản xuất lớn sử dụng.

Hiện GM không phải là nhà sản xuất ôtô duy nhất cần đẩy nhanh tiến độ phát triển. Tháng trước, Audi cho biết họ đang theo đuổi "tốc độ Trung Quốc" với việc phát triển TT thế hệ tiếp theo, đặt mục tiêu ra mắt chỉ 30 tháng sau khi dự án được phê duyệt.

Chưa đầy hai tuần sau, BMW tuyên bố rằng ngay cả các công ty Trung Quốc cũng không thể sánh kịp đà phát triển của họ với dòng Neue Klasse. Công ty xứ Bavaria cam kết tung ra 40 mẫu xe mới và bản nâng cấp trong vòng hai năm tới, một lần nữa báo hiệu rằng cuộc đua tốc độ toàn cầu trong lĩnh vực phát triển xe điện đang diễn ra rất sôi động.

Mỹ Anh