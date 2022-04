Sếp Habeco nói lý do đặt kế hoạch lợi nhuận đi lùi

Theo lãnh đạo Habeco, năm 2022 vẫn là năm khó khăn với ngành bia và chi phí sản xuất tăng mạnh nên đưa ra kế hoạch lãi thận trọng.

Năm nay, Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco, mã CK: BHN) lên kế hoạch doanh thu 6.605 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 275 tỷ đồng, và lãi sau thuế gần 221 tỷ đồng. Đây là năm thứ ba Habeco đưa ra kế hoạch kinh doanh thận trọng.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên sáng 28/4, trả lời cổ đông, lãnh đạo Habeco giải thích, thực tế các chỉ tiêu doanh thu và sản lượng doanh nghiệp đưa ra đều tăng so với các năm. Như sản lượng tiêu thụ dự kiến hơn 300 triệu lít bia, nước uống đóng chai, tăng gần 6,6% so với năm 2021. Còn doanh thu ước đạt hơn 6.605 tỷ đồng, tăng trên 15% so với năm ngoái.

Tuy nhiên, lợi nhuận vẫn giảm do chi phí đầu vào tăng mạnh. Giá nguyên vật liệu sản xuất đã tăng 50%, vỏ lon tăng 40%... Ngoài ra, xung đột Nga - Ukraine khiến chuỗi cung ứng đứt gãy, làm chi phí vận chuyển tăng 20% so với trước. Điều này, theo Habeco, đặt ra gánh nặng chi phí lớn cho doanh nghiệp.

"Nguồn cung nguyên liệu khan hiếm nên năm nay vẫn là năm khó khăn với ngành bia. Việc nhập nguyên liệu chính để sản xuất có nguy cơ chậm tiến độ vì đối tác nước ngoài không bố trí được phương tiện vận chuyển", lãnh đạo Habeco thông tin.

Về kế hoạch thoái vốn Nhà nước, lãnh đạo Habeco thông tin phương án đã trình Bộ Công Thương, Thủ tướng. Hiện doanh nghiệp vẫn đang đợi các chỉ đạo tiếp theo.

Năm ngoái, Habeco ghi nhận hơn 7.053 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, lợi nhuận sau thuế trên 411 tỷ đồng. Tại công ty mẹ, doanh thu (gồm thuế tiêu thụ đặc biệt) đạt 5.736 tỷ đồng, lãi trước thuế gần 377 tỷ.

Anh Minh