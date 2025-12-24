Sếp Gelex làm thành viên HĐQT FPT Telecom

FPT Telecom vừa bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT, trong đó có Phó tổng giám đốc Gelex, kiêm cố vấn cấp cao Gtel - Nguyễn Trọng Trung.

Ngày 24/12, Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom - Ftel) tổ chức phiên đại hội cổ đông bất thường về công tác nhân sự. Đây cũng là phiên họp cổ đông đầu tiên sau khi SCIC chuyển giao gần 50,2% vốn tại doanh nghiệp này về Bộ Công an.

Tại phiên họp, đại hội đồng cổ đông công ty đã nhất trí bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT, trong đó có ông Nguyễn Trọng Trung, Phó tổng giám đốc Gelex kiêm Tổng giám đốc Gelex Electric. Đồng thời, ông Trung còn là cố vấn cấp cao của Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn Cầu (Gtel) - một doanh nghiệp thuộc Bộ Công an.

2 người còn lại vào HĐQT nhà mạng này là ông Võ Mạnh Cường - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Viễn thông Gtel và ông Nguyễn Hoàng Linh - Tổng giám đốc FPT Telecom.

Cùng với đó, bà Lưu Nguyễn Kim Thoa, Trưởng ban Tài chính - Kế toán Gtel cũng được bầu bổ sung vào Ban kiểm soát FPT Telecom, thay cho ông Đỗ Xuân Phúc.

Các thành viên mới HĐQT FPT Telecom, trong đó ông Nguyễn Trọng Trung (thứ hai từ trái), ông Nguyễn Hoàng Linh (thứ ba từ trái), ông Võ Mạnh Cường (thứ 4 từ trái) và thành viên BKS Lưu Nguyễn Kim Thoa (thứ hai từ phải). Ảnh: FTel

Một trong những vấn đề được cổ đông quan tâm nhất tại phiên họp hôm nay là định hướng hoạt động của FPT Telecom sau khi về với Bộ Công an.

Chủ tịch HĐQT công ty Hoàng Việt Anh cho biết đã nhận thấy thông điệp từ lãnh đạo Bộ rất rõ ràng sau 6 tháng cùng làm việc. "FPT Telecom trước đây đã làm tốt rồi, về với Bộ còn có thể tốt hơn", ông nói. Ông Việt Anh cũng là người được Bộ Công an ủy quyền đại diện toàn bộ phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp viễn thông này.

Theo Chủ tịch FTel, thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục phát triển các mảng kinh doanh truyền thống, FPT Telecom có cơ hội lớn để tiếp cận các dự án mà trước đây chưa từng có, trong đó có các dự án liên quan đến an ninh quốc gia.

Đồng thời, Chủ tịch FPT Telecom nói rằng công ty cũng sẽ có thêm sự cộng hưởng cùng Gtel, thay vì cạnh tranh trực tiếp. Ftel sở hữu thế mạnh về hạ tầng cố định, trung tâm dữ liệu, nội dung, trong khi Gtel cũng nắm ưu thế về các giải pháp ứng dụng trong ngành. Tuy nhiên, ông khẳng định mục tiêu quan trọng nhất là đưa thị phần băng rộng của FPT Telecom lên vị trí số 1, tăng 2 bậc so với hiện nay.

Từ 1/1/2026, FPT Telecom sẽ thay thế K+ sở hữu bản quyền và phát sóng giải bóng đá Ngoại hạng Anh tại Việt Nam. Lãnh đạo công ty cho biết sẽ tiếp cận theo hướng tạo ra các gói thuê bao có mức giá phù hợp với khách hàng đang sử dụng dịch vụ internet sẵn có. Thay vì phải trả một khoản tiền lớn như K+, khách hàng của Ftel có thể lựa chọn các gói dịch vụ linh hoạt. Điều này, theo ông Việt Anh, có thể giúp công ty thu hồi vốn và phát triển mạnh thuê bao.

Ông cũng thông tin FPT Telecom sẽ mang đến hai phong cách bình luận trẻ trung và đầy nhiệt huyết. Đây cũng là đơn vị tiên phong cung cấp hai luồng bình luận chính thống và luồng cảm xúc trong một trận đấu.

FPT Telecom thành lập từ tháng 1/1997, khởi nguồn từ Trung tâm dịch vụ trực tuyến do 4 thành viên sáng lập cùng sản phẩm mạng Internet đầu tiên của Việt Nam mang tên "Trí tuệ Việt Nam – TTVN". Sản phẩm được giới thiệu là đặt nền móng cho sự phát triển của Internet tại Việt Nam. Hiện doanh nghiệp này là đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet.

Năm 2024, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần 17.610 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.588 tỷ, lần lượt tăng 11% và 18% so với cùng kỳ. Đây kết quả cao nhất doanh nghiệp đạt được từ khi thành lập.

Năm nay, FPT Telecom đặt mục tiêu mang về 19.900 tỷ đồng doanh thu, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu từ mảng viễn thông dự kiến tăng 13%, đạt 19.100 tỷ đồng, còn lại là doanh thu từ nội dung số. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế của công ty là 4.200 tỷ đồng, tăng 17%. Nếu hoàn thành được mục tiêu trên, FPT Telecom sẽ đạt kỷ lục mới về doanh thu và lợi nhuận.

