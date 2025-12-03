Sếp Gelex được đề cử vào Hội đồng quản trị FPT Telecom

Ông Nguyễn Trọng Trung, Phó tổng giám đốc Gelex, xuất hiện trong danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị mới của FPT Telecom.

Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025, dự kiến diễn ra ngày 24/12. Doanh nghiệp này trình cổ đông bầu bổ sung 3 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), sau khi bà Trần Thị Hồng Lĩnh, ông Phan Thế Thành nộp đơn xin từ nhiệm hồi tháng 7.

Theo đó, ông Nguyễn Trọng Trung, Phó tổng giám đốc Gelex kiêm Tổng giám đốc Gelex Electric xuất hiện trong danh sách đề cử. Ông Trung còn là cố vấn cấp cao của Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn Cầu (Gtel) - một doanh nghiệp thuộc Bộ Công an.

Ông Nguyễn Trọng Trung sinh năm 1982, là cử nhân Quản trị Kinh doanh. Ông được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Gelex Electric - công ty con của Gelex vào tháng 3 năm nay. Trước đó, tháng 1/2024, ông bắt đầu đảm nhận chức vụ Phó tổng giám đốc Gelex.

Ông Nguyễn Trọng Trung, Tổng giám đốc Gelex Electric. Ảnh: GEE.

Hai thành viên khác được đề xuất vào danh sách HĐQT FPT Telecom, là ông Võ Mạnh Cường - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Viễn thông Gtel và ông Nguyễn Hoàng Linh - Tổng giám đốc FPT Telecom.

Doanh nghiệp này cũng dự kiến miễn nhiệm ông Đỗ Xuân Phúc, thành viên Ban Kiểm soát. Người được đề cử thay thế là bà Lưu Nguyễn Kim Thoa, Trưởng ban Tài chính - Kế toán Gtel.

FPT Telecom ra đời tháng 1/1997, khởi nguồn là Trung tâm dịch vụ trực tuyến do 4 thành viên sáng lập cùng sản phẩm mạng Internet đầu tiên của Việt Nam mang tên "Trí tuệ Việt Nam – TTVN". Hiện doanh nghiệp này là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet trong top đầu thị trường.

Giữa tháng 7, Bộ Công an tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại FPT Telecom từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Trước đó, SCIC nắm 50,2% vốn tại FPT Telecom, còn lại Tập đoàn FPT giữ 45,7%. FPT vẫn là công ty mẹ của FPT Telecom.

Lũy kế 9 tháng, FPT Telecom đạt 14.287 tỷ đồng doanh thu, tăng 12%. Lợi nhuận trước thuế là 3.228 tỷ, tăng 21%, qua đó hoàn thành 77% kế hoạch năm.

Trọng Hiếu