Sếp doanh nghiệp tăng giao dịch cổ phiếu khi chứng khoán đi lên

Nhiều lãnh đạo và các bên liên quan tại VPBank, Seabank, Hoàng Anh Gia Lai, Đất Xanh... đăng ký giao dịch hàng triệu cổ phiếu của công ty khi chứng khoán tăng vọt.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/8, VN-Index đạt 1.688 điểm, cao nhất từ trước đến nay. Chỉ số đại diện cho chứng khoán Việt Nam đã tăng hơn 23% trong hai tháng qua. Thị trường thuận lợi thúc đẩy nhiều nhà đầu tư cá nhân, tổ chức lẫn lãnh đạo doanh nghiệp giao dịch.

Ở chiều mua, các sếp tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) lên kế hoạch thực hiện nhiều giao dịch lớn. Hai con gái của ông Bùi Hải Quân, Phó chủ tịch VPBank, là bà Bùi Cẩm Thi và Bùi Hải Ngân, đăng ký mua mỗi người 20 triệu cổ phiếu từ ngày 25/8 đến 23/9. Số tiền hai con gái ông Quân dự chi để thực hiện giao dịch khoảng 1.500 tỷ đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) VPBank Phạm Thị Nhung cũng muốn mua 10 triệu cổ phiếu nhà băng này, với số tiền gần 400 tỷ đồng. Giao dịch sẽ diễn ra ngày 26/8 đến 24/9.

Tại Seabank, bà Nguyễn Thị Nga, Phó chủ tịch đăng ký gom hơn 3 triệu cổ phiếu SSB, để nâng sở hữu tại ngân hàng này lên 4,22%. Tuy nhiên, ông Lê Tuấn Anh - con trai bà Nga - lại muốn bán hơn 3 triệu cổ phiếu của Seabank.

Tương tự NamABank, bà Trần Kiều Thương - em gái ông Trần Ngọc Tâm, Phó chủ tịch - đã hoàn tất mua hơn 1 triệu cổ phiếu NAB trong nửa đầu tháng 8

Cổ phiếu VPB, SSB hay NAB là các mã có hiệu suất tốt trong "rổ" ngân hàng, góp phần vào sóng tăng giá ngành này. Thị giá SSB đã tăng 21,5% từ đầu tháng 8. Mỗi đơn vị NAB giao dịch khoảng 15.700 đồng, tăng 20% một tháng.

Riêng mã VPB của VPBank đi lên 109% từ tháng 6, đạt 38.600 tỷ đồng mỗi cổ phiếu, sau hai năm đi ngang.

Thương vụ nữa cũng thu hút chú ý của thị trường là việc ông Đoàn Hoàng Nam - con trai ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai - muốn mua 27 triệu cổ phiếu HAG. Ngược lại, ông Đức lại đăng ký bán 25 triệu cổ phần của tập đoàn này. Cổ phiếu HAG đã đạt 16.850 đồng khi kết thúc phiên giao dịch hôm qua, cao nhất 10 năm và tăng trên 40% về thị giá trong 8 tháng qua.

Việc người nội bộ mua vào càng củng cố tâm lý lạc quan, góp phần duy trì và thúc đẩy đà tăng giá của cổ phiếu.

Nhà đầu tư giao dịch tại một công ty chứng khoán ở quận 1, TP HCM, tháng 3/2021. Ảnh: Quỳnh Trần

Chiều bán cũng có nhiều giao dịch lớn của các lãnh đạo doanh nghiệp. Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) đăng ký bán 20 triệu cổ phiếu SHB của ngân hàng trong thời gian từ 21/8 tới 17/9, theo phương thức thỏa thuận trên sàn.

SHS là tổ chức liên quan đến ông Đỗ Quang Vinh, Phó chủ tịch SHB. Chốt phiên giao dịch 21/8, cổ phiếu SHB có giá 18.500 đồng mỗi đơn vị, gấp đôi đầu năm nay.

Trước đó, công ty chứng khoán này còn muốn bán 1,36 triệu cổ phiếu PMC (tương đương 14,6% vốn) của Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic. Phương thức giao dịch là thỏa thuận, từ giữa tháng 8 tới tháng 9.

Tại Đất Xanh, một số lãnh đạo đăng ký thoái vốn trong tháng 8. Ông Hà Đức Hiếu, Thành viên HĐQT Đất Xanh, đăng ký bán gần 6,4 triệu cổ phiếu DXG trong thời gian từ ngày 4/8 đến 1/9. Ông Bùi Ngọc Đức - Tổng giám đốc Đất Xanh, cùng bà Đỗ Thị Thái - Phó tổng giám đốc, cũng muốn bán gần hết vốn đang nắm giữ.

Diễn biến lãnh đạo doanh nghiệp và người có liên quan tăng giao dịch khi thị trường khởi sắc tương tự năm 2011, khi họ mua để "đón sóng". Ở thời điểm đó, VN-Index đã tăng 36%.

Tuy nhiên, theo thống kê của Fiin Pro – một nền tảng cung cấp dữ liệu tài chính, chứng khoán - cổ đông nội bộ và các bên liên quan đã bán ròng gần 17.000 tỷ đồng trong 2021. Điều này cho thấy khi thị trường tăng nóng và giá cổ phiếu đạt đỉnh, các lãnh đạo doanh nghiệp và người có liên quan tận dụng cơ hội để chốt lời, cơ cấu danh mục hoặc giải quyết các nhu cầu tài chính cá nhân.

Với diễn biến hiện tại, nói với VnExpress, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Nghiên cứu và Phát triển khách hàng cá nhân của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, cho rằng việc lãnh đạo cùng các bên liên quan đẩy mạnh giao dịch cổ phiếu của công ty gần đây là điều bình thường.

Chuyên gia cho rằng, nguyên nhân người nội bộ gom cổ phiếu khi giá đã tăng mạnh là do họ kỳ vọng vào sự phát triển của doanh nghiệp và muốn tối ưu hóa lợi nhuận. "Hơn ai hết, các lãnh đạo là người hiểu rõ doanh nghiệp của mình nhất", ông Minh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, theo ông, khi giá cổ phiếu tăng lên mức hợp lý, nhiều lãnh đạo lựa chọn bán ra để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân, như trường hợp tại Đất Xanh hay Thế giới Di động.

Từ đầu năm, chỉ số đại diện sàn Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) đã tăng gần 33%. Theo thống kê của HoSE, thanh khoản trung bình mỗi phiên trên sàn này đạt hơn 51.000 tỷ đồng trong tháng này, gấp hơn hai lần năm ngoái. Vốn hóa thị trường xấp xỉ 9 triệu tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, bằng khoảng 70% GDP.

Trọng Hiếu