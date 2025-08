Sếp cũ Techcombank làm Tổng giám đốc One Mount Group

Ông Phùng Quang Hưng, cựu Phó Tổng giám đốc Techcombank, được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc One Mount Group.

Ngày 1/8, Công ty cổ phần One Mount Gorup công bố việc luân chuyển lãnh đạo trong hệ sinh thái bao gồm cùng Techcombank và Masterise Group. Ông Phùng Quang Hưng được bổ nhiệm là Tổng giám đốc One Mount Group, thay bà Nguyễn Thị Dịu. Bà Dịu sẽ đảm nhận vai trò Phó chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) tại 3 doanh nghiệp gồm One Mount Group, Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) và Masterise Group.

Ông Phùng Quang Hưng, tân CEO One Mount Group. Ảnh: TCB.

Ông Phùng Quang Hưng sinh năm 1974, tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1995 và bằng MBA kinh tế quốc tế của Đại học Washington State, Mỹ năm 2001. Ông từng làm việc ở nhiều ngân hàng quốc tế như ABN AMRO Việt Nam hay National Australia London.

Tân CEO của One Mount Group gia nhập Techcombank vào tháng 9/2010. Đến tháng 3/2020, ông Hưng được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc thường trực nhà băng này. Ngày 30/7, ông rời vị trí của mình tại Techcombank để nhận nhiệm vụ mới.

One Mount Group được biết đến là pháp nhân được thành lập bởi các tập đoàn lớn nhất Việt Nam, gồm Techcombank và Vingroup. Tuy nhiên, đầu năm 2022, Vingroup đã thoái toàn bộ vốn khỏi công ty này.

Doanh nghiệp này có vốn điều lệ hơn 5.400 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực công nghệ, bán lẻ, bất động sản. Hiện One Mount Group có 3 trụ cột chính gồm One Mount Distribution - nền tảng bán lẻ kết nối cửa hàng tạp hóa với khách hàng; One Mount Consumer - ví điện tử và OneHousing - nền tảng mua, bán bất động sản trực tuyến.

One Mount Group còn là cổ đông lớn tại Công ty cổ phần Thanh toán số MobiFone, với tỷ lệ sở hữu 38%. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn cam kết đầu tư 200-500 triệu USD để xây hạ tầng mạng blockchain cho Việt Nam. Đây là một hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán, lưu trữ thông tin dưới dạng các khối (block) được liên kết với nhau bằng mã hóa, tạo thành một chuỗi liên tục.

Trọng Hiếu