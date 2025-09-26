Sếp BMW: 'Động cơ đốt trong không bao giờ biến mất'

Một giám đốc của hãng Đức khẳng định công nghệ truyền động truyền thống vẫn còn một chặng đường dài phía trước.

"Động cơ đốt trong sẽ không bao giờ biến mất. Không bao giờ!", Jochen Goller, Giám đốc khách hàng, thương hiệu và bán hàng của BMW, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trong khuôn khổ triển lãm ôtô Munich. Đây cũng chính là sự kiện mà BMW ra mắt xe điện iX3, mẫu xe đầu tiên trong dòng Neue Klasse sẽ dẫn dắt thương hiệu tiến lên trong thập kỷ tới hoặc hơn nữa.

Tuy nhiên, câu trích dẫn sau đó được một đại diện của hãng làm rõ hơn về bối cảnh, theo Auto Motor und Sport. Thực tế, ý của Goller đề cập đến các thị trường đang phát triển khác nhau liên quan đến công nghệ truyền động và có nhưng thị trường mà ở đó, động cơ đốt trong sẽ tiếp tục tồn tại trong một thời gian rất dài.

Động cơ trên mẫu BMW X3 2025. Ảnh: BMW

Tập đoàn BMW đang chủ động theo đuổi một danh mục sản phẩm trung lập về công nghệ. Tuyên bố của Goller là một sự thừa nhận hướng đi này. Một mặt, BMW luôn tránh cam kết với một khái niệm dẫn động đơn, trong khi nhiều đối thủ đã đặt cược gần như tất cả vào điện khí hóa. Mặt khác, nó hướng đến chiến lược nền tảng tương lai mà BMW dự định áp dụng.

Theo Autocar, BMW sẽ có ba nền tảng trong tương lai. Hiện kiến trúc điện Neue Klasse của hãng xe có trụ sở tại Munich đang là chủ đề nóng hổi. Nó là nền tảng cho mẫu SUV điện iX3 mới vừa ra mắt tại Munich và sẽ ra mắt vào mùa xuân năm 2026. Mẫu i3 mới, sẽ thay thế dòng series 3 chạy điện sau này, cũng sử dụng nền tảng Neue Klasse - tương tự nhiều mẫu xe điện khác của BMW sẽ dần dần ra mắt thị trường sau đó.

Ngoài ra, nền tảng động cơ đốt trong thuần túy sẽ được sử dụng cho các mẫu xe giá rẻ của BMW. Điều này đặc biệt cần thiết cho những thị trường mà xe điện sẽ chậm được phổ biến hơn so với Trung Quốc, Bắc Âu và Tây Âu, hoặc Bắc Mỹ, chẳng hạn Ấn Độ, Trung Đông, hoặc một số khu vực Đông Âu. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu công ty sẽ làm mới các nền tảng FAAR (dẫn động cầu trước) và CLAR (dẫn động cầu sau) hiện có hay ra mắt các biến thể hoàn toàn mới.

Biến thể thứ ba là nền tảng đa năng lượng linh hoạt mà các mẫu SUV và sedan cỡ lớn của BMW sẽ dựa trên. Nhờ kích thước, những chiếc xe này có thể chứa cả bộ pin và động cơ đốt trong, khiến chúng trở nên lý tưởng để đáp ứng các yêu cầu khác nhau của thị trường khu vực. Chúng mang lại sự linh hoạt để BMW có thể bán một chiếc X5 chạy hoàn toàn bằng pin, một phiên bản hybrid cắm điện và một động cơ xăng tăng áp truyền thống dựa trên cùng một nền tảng. X5 thậm chí sẽ trang bị hệ dẫn động hydro trong tương lai.

Khi được hỏi, BMW gợi ý rằng kiến trúc xe hơi trong tương lai có thể phức tạp hơn những gì Autocar mô tả. Mặc dù chưa có thông tin chi tiết chính thức nào được công bố, các công nghệ mới đang được phát triển với mục tiêu tối đa hóa khả năng tương tác giữa các nền tảng, để mọi chiếc BMW mới đều có thể hưởng lợi từ chúng - bất kể hệ dẫn động nào.

Mỹ Anh