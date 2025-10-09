Sensodyne tổ chức loạt sự kiện tư vấn tình trạng ê buốt răng

Nhãn hàng Sensodyne triển khai loạt sự kiện tại 4 thành phố lớn, cung cấp cho người dân kiến thức về ê buốt răng, tư vấn giải pháp phòng ngừa và khắc phục.

Nhằm giúp người dân hiểu rõ về ê buốt răng, Sensodyne đã phát động chiến dịch "Sống vui đi, ngại chi ê buốt". Chương trình được triển khai tại 4 thành phố lớn là Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ trong gần hai tháng, tiếp cận được hơn 9.000 người trực tiếp và hơn 14 triệu người online. Tại các sự kiện, người tham gia có cơ hội được trực tiếp kiểm tra độ ê buốt răng và nhận được khuyến nghị chăm sóc phù hợp từ đội ngũ chuyên gia của nhãn hàng.

Sensodyne tổng kết chiến dịch "Sống vui đi, ngại chi ê buốt" sau hai tháng triển khai. Ảnh: Sensodyne

Ê buốt răng gây khó chịu, đồng thời ảnh hưởng đến thói quen ăn uống và chất lượng sống của phần lớn người trưởng thành ở Việt Nam. Theo một nghiên cứu định lượng gần đây của GSK Consumer Healthcare tại khu vực Đông Nam Á và Đài Loan (Trung Quốc), có tới 87% người dân gặp phải tình trạng ê buốt răng, hệ quả của tụt nướu hoặc mòn men răng. Nếu không được nhận diện và chăm sóc đúng cách, ê buốt có thể kéo dài, gây bất tiện trong ăn uống và sinh hoạt hàng ngày.

Thực tế, nhiều người thường xuyên bị ê buốt răng nhưng lại phớt lờ, chỉ đến khi cơn đau trở nên dữ dội mới tìm đến nha khoa. Khi cảm thấy tê buốt răng, có người sẽ súc miệng bằng nước muối, tránh đồ lạnh, hoặc đánh răng nhẹ hơn. Kết quả là tình trạng vẫn không cải thiện. Hoạt động thăm khám tại chỗ của Sensodyne đã giúp đưa chuyên gia đến gần hơn với cộng đồng. Từ đó, nhiều người được kiểm tra răng miệng trực tiếp, lắng nghe chia sẻ từ chuyên gia và nhận được giải pháp chăm răng từ gốc, thay vì chỉ xử lý tạm thời.

Người tiêu dùng tìm hiểu các giải pháp khắc phục tình trạng cho răng ê buốt từ chuyên gia Sensodyne. Ảnh: Sensodyne

Tại các sự kiên, nhân vật Dr. Ê - hình ảnh đại diện chuyên gia của Sensodyne đã hướng dẫn người dân tham gia thử thách "Ê hay Mê" để tự kiểm tra răng ê buốt qua ba dấu hiệu phổ biến, gồm cảm giác đau buốt thoáng qua khi ăn đồ lạnh, nóng hoặc chua ngọt; ê nhẹ khi chải răng, nhất là vùng gần nướu; quan sát thấy chân răng bị lộ hoặc rìa răng ê buốt hơn bình thường. Nếu có từ hai dấu hiệu trở lên, người tham gia có thể đã gặp vấn đề với răng ê buốt và nên cân nhắc chuyển sang giải pháp chăm sóc chuyên biệt.

Tại một điểm ở TP HCM, chị Duyên (28 tuổi, nhân viên văn phòng) đã trải nghiệm thử thách và bất ngờ vì cơn ê buốt rõ rệt. Chị chia sẻ chị chỉ sử dụng kem đánh răng thông thường và nghĩ rằng như vậy là đủ. Tuy nhiên, các chuyên gia đã chỉ ra rằng không phải loại kem nào cũng phù hợp với răng ê buốt, vì kem đánh răng thông thường không được thiết kế để bảo vệ ngà răng bị lộ hay làm dịu cảm giác ê buốt.

Dr. Ê đã giới thiệu đến người tham gia cách chăm sóc răng ê buốt như đánh răng cẩn thận bằng bàn chải lông mềm, đặc biệt là dọc theo đường viền nướu; sử dụng kem đánh răng chuyên biệt dành cho răng ê buốt. Công nghệ Novamin ứng dụng trong dòng kem đánh răng chuyên biệt dành cho răng ê buốt được xem là giải pháp tiên tiến để cải thiện tình trạng này. Cụ thể, công nghệ này giúp kem đánh răng khi tiếp xúc với nước bọt sẽ giải phóng các ion canxi và photphat, hình thành lớp khoáng chất tương tự men răng, bịt kín các ống ngà hở, từ đó giảm cảm giác đau buốt và ngăn ngừa tái phát nếu sử dụng thường xuyên.

Chuyên gia giải thích về sức khỏe răng miệng cho người tham gia sự kiện. Ảnh: Sensodyne

Thông qua "Sống vui đi, ngại chi ê buốt" và sản phẩm kem đánh răng cho răng ê buốt, Sensodyne góp phần nâng cao nhận thức và bảo vệ sức khỏe răng miệng cộng đồng. Nhãn hàng cam kết đồng hành người Việt kiểm soát ê buốt từ gốc, để sống vui và ăn ngon mỗi ngày.

Diệp Chi