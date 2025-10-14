Sennheiser và PGI ra mắt tai nghe Momentum 4 bản giới hạn

Mẫu tai nghe wireless phiên bản giới hạn ra mắt dịp kỷ niệm 80 thương hiệu Sennheiser, tại triển lãm P.H.E Show 2025 hôm 11-12/10.

Sennheiser và nhà phân phối Phúc Giang (PGI) giới thiệu tai nghe Momentum 4 Wireless phiên bản giới hạn kỷ niệm 80 năm đến thị trường Việt Nam, trong triển lãm diễn ra ở khách sạn Saigon Prince (TP HCM). Theo hãng, mẫu tai nghe bản giới hạn ra mắt dịp kỷ niệm 80 năm thương hiệu, lấy cảm hứng từ sự kết hợp giữa công nghệ và cảm xúc.

Momentum 4 phiên bản giới hạn ra mắt dịp kỷ niệm 80 năm thương hiệu Sennheiser. Ảnh: PGI

Theo đó, phiên bản này có thiết kế với họa tiết graffiti, logo vàng do nghệ sĩ Bond Truluv sáng tạo. Các điểm nhấn vàng lấy cảm hứng từ tai nghe HD 414 biểu tượng của hãng. Trình điều khiển TrueResponse và cấu trúc acoustic tinh chỉnh được chế tác tại một phòng thí nghiệm của hãng tại Đức, hứa hẹn mang đến trải nghiệm âm nhạc cân bằng và trung thực. Momentum 4 Wireless trang bị công nghệ chống ồn chủ động Adaptive ANC, thời lượng pin đến 60 giờ sử dụng.

Họa tiết graffiti, logo vàng do nghệ sĩ Bond Truluv sáng tạo. Ảnh: PGI

Tại triển lãm P.H.E Show 2025 đồng hành Phúc Giang PGI, Sennheiser mang đến chuỗi trải nghiệm cho người yêu âm nhạc và giới sáng tạo nội dung. Ở khu vực "On real move", người tham dự khám phá các sản phẩm từ dòng Momentum và Accentum. Khu vực "On real work-life" dành cho nhà sáng tạo nội dung và giải trí, giới thiệu các dòng loa kiểm âm thuộc HD series như: HD 620S, HD 569, HD 599, HD 505 và HD 550.

Người dùng trải nghiệm tai nghe Sennheiser. Ảnh: PGI

Theo hãng, các sản phẩm này phù hợp cho podcast, livestream, dựng phim và biên tập âm thanh, hứa hẹn mang lại sự cân bằng giữa công việc và trải nghiệm âm thanh chi tiết.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm, Sennheiser triển khai ưu đãi đến 9 triệu đồng cho các sản phẩm tai nghe không dây và Audiophile, kéo dài từ nay đến cuối năm tại PGI Store, hệ thống đại lý phân phối chính hãng toàn quốc, và các nền tảng mua sắm trực tuyến.

Thương hiệu Sennheiser khởi nguồn từ phòng thí nghiệm của Tiến sĩ Fritz Sennheiser tại Đức từ năm 1945 với định hướng "tái tạo âm thanh chân thực như khi nó được sinh ra".

Quang Anh