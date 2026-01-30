Senegal, Morocco bị phạt hơn 1 triệu USD

Hai đội tuyển Senegal và Morocco phải nộp tổng cộng hơn 1 triệu USD sau hàng loạt hành vi phi thể thao, làm gián đoạn và gây hình ảnh xấu cho bóng đá châu Phi ở chung kết Cup châu Phi (AFCON).

Ngày 28/1, Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) công bố các án phạt nặng liên quan tới những sự cố hỗn loạn trong trận chung kết AFCON giữa Senegal và Morocco. Theo đó, HLV trưởng Senegal Pape Thiaw bị cấm chỉ đạo 5 trận tại các giải do CAF tổ chức và phạt 100.000 USD vì hành vi phi thể thao và làm tổn hại hình ảnh bóng đá.

Cầu thủ Senegal và Morocco tranh cãi trong trận chung kết Cup châu Phi trên sân Prince Moulay Abdellah, Rabat, Morocco ngày 18/1/2026. Ảnh: Marca

Liên đoàn Bóng đá Senegal cũng bị phạt 615.000 USD do hành vi của đội tuyển và cổ động viên. Hai cầu thủ Senegal là Iliman Ndiaye và Ismaila Sarr bị treo giò hai trận CAF vì phản ứng không đúng mực với trọng tài.

Phía Morocco chịu tổng mức phạt 315.000 USD. Các án phạt xuất phát từ hành vi của cầu thủ, ban huấn luyện trong khu vực VAR, cách ứng xử của các cậu bé nhặt bóng, cũng như việc CĐV sử dụng đèn laser trên khán đài. Riêng sự cố các cậu bé nhặt bóng cố tình giật khăn của thủ môn Senegal Edouard Mendy nhằm gây phân tâm đã khiến Morocco bị phạt tới 200.000 USD.

Đội trưởng Morocco Achraf Hakimi bị treo giò hai trận (một trận được treo trong một năm), trong khi Ismael Saibari bị cấm thi đấu ba trận và phạt thêm 100.000 USD vì hành vi phi thể thao khi tham gia giành chiếc khăn của Mendy trong cơn mưa lớn tại Rabat.

CAF khẳng định các án treo giò chỉ áp dụng cho các giải đấu châu Phi, không ảnh hưởng tới World Cup khởi tranh vào tháng 6, nơi cả Senegal và Morocco đều đã giành quyền tham dự. Đơn kháng cáo của Morocco nhằm thay đổi kết quả trận đấu, với lý do Senegal tự ý rời sân, đã bị Ủy ban Kỷ luật CAF bác bỏ.

HLV Pape Thiaw và Sadio Mane ăn mừng chức vô địch AFCON. Ảnh: Anadolu

Trận chung kết trên sân Prince Moulay Abdellah hỗn loạn từ phút bù thứ 7 của hiệp hai, khi trọng Jean-Jacques Ndala tham khảo VAR và cho chủ nhà Morocco hưởng phạt đền. Các cầu thủ Senegal phản ứng dữ dội và rời sân để phản đối theo chỉ đạo của HLV Pape Thiaw. Nhiều CĐV Senegal cũng nhảy qua hàng rào quảng cáo, xuống sát mặt cỏ nhằm đối chất với tổ trọng tài và phía chủ nhà, buộc lực lượng an ninh và cảnh sát chống bạo động buộc phải can thiệp.

Sự cố khiến trên sân Prince Moulay Abdellah trở nên hỗn loạn và trận đấu bị gián đoạn khoảng 15 phút. Khi Senegal tái xuất sân để trận chung kết có thể tiếp tục, Brahim Diaz nhận trách nhiệm đá phạt đền cho Morocco. Tiền đạo của Real Madrid thực hiện cú đá theo kiểu Panenka, nhưng bị thủ thành Edouard Mendy bắt bài và ôm gọn. Pha bỏ lỡ khó tin này khiến Morocco vuột mất cơ hội giành danh hiệu châu lục đầu tiên sau 50 năm, đồng thời đẩy trận đấu vào hiệp phụ - nơi Pape Gueye tỏa sáng với cú đá uy lực giúp Senegal thắng 1-0.

Những sự cố trong trận chung kết AFCON này gây phản ứng dữ dội trong giới bóng đá. HLV Morocco Walid Regragui gọi trận chung kết là hình ảnh đáng xấu hổ của bóng đá châu Phi. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng mô tả các sự việc là xấu xí và cho rằng CAF cần đưa ra biện pháp mạnh tay.

Vụ việc còn làm căng thẳng quan hệ ngoại giao giữa Senegal và Morocco, buộc quan chức hai nước phải lên tiếng kêu gọi kiềm chế. Thủ tướng Senegal Ousmane Sonko cho rằng những phản ứng gay gắt chỉ là "bùng phát cảm xúc vì nhiệt huyết thể thao, không phải rạn nứt chính trị hay văn hóa".

Sự cố diễn ra trong bối cảnh Morocco là một trong ba đồng chủ nhà World Cup 2030 cùng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, khiến hình ảnh và tham vọng tổ chức của quốc gia Bắc Phi này bị đặt dưới nhiều áp lực.

Hồng Duy (theo ESPN)