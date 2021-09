Selena Gomez từng là 'thảm họa thời trang' vì nhuộm da

Diễn viên Selena Gomez tự nhuộm da khiến cô trông đen nhẻm ở Met Gala 2018.

Selena Gomez nói về sự cố trong buổi trò chuyện chủ đề làm đẹp trên Vogue hôm 8/9. Năm đó, ca sĩ xuất hiện trong bộ đầm của Coach với làn da tối màu, môi bợt. Nhiều tạp chí thời trang, làm đẹp xếp cô vào nhóm sao mắc lỗi trang điểm.

Làn da ngăm của Selena Gomez ở Met Gala 2018. Ảnh: Mega

Selena cho biết đêm trước sự kiện, khi chăm sóc da tại nhà, cô đã tự nhuộm da với loại kem dưỡng làm tăng hiệu ứng rám nắng tự nhiên. "Tôi muốn da nâu một chút nên đã bôi kem. Lúc ấy, trông da thực sự đẹp và rất đều màu. Met Gala là một trong những sự kiện thời trang uy tín và hoành tráng nhất, nên tôi cố gắng để trông xinh đẹp nhất có thể".

Trước khi vào dạ tiệc, cô tạo dáng trên cầu thang tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan mà không hay biết da ngày càng ngăm đen. Lúc ngồi vào bàn, cô mới bắt đầu xem qua những bức ảnh thảm đỏ đăng trên mạng. Cô nói: "Tôi nhìn vào một bức ảnh rồi phì cười. Tôi đã nói với ê-kíp rằng điều này rất khủng khiếp vì tôi sẽ bị mạng xã hội 'ăn tươi nuốt sống' mất".

Thay vì buồn bã và lo lắng, Selena quyết định chọc cười về sự cố. Cô nhờ người quay lại cảnh giả vờ lên ôtô, tháo chạy khỏi Met Gala với khuôn mặt đen nhẻm. "Tôi đã đăng video này lên trang cá nhân kèm dòng viết 'Đây là phản ứng của tôi sau khi xem các bức ảnh ở Met Gala' như một lời đáp trả tới antifan. Tôi muốn pha trò", Selena nói.

Selena Gomez tháo chạy khỏi Met Gala 2018 Selena Gomez chạy nhanh trong hầm để xe, đóng cảnh thoát khỏi Met Gala 2018 vì sự cố da ngăm đen. Video: Instagram Selena Gomez

Selena Gomez là một trong những diễn viên, ca sĩ có phong cách thời trang và làm đẹp hướng tới vẻ nữ tính, quyến rũ. Sinh năm 1992, cô bắt đầu diễn xuất từ năm 10 tuổi với series Barney & Friends, trở thành ngôi sao nhí nhờ series Wizards of Waverly Place (2007-2012). Selena ghi dấu ấn với phim Monte Carlo (2011), Spring Breakers (2012), The Dead Don't Little (2019)... Hôm 13/8, cô ra mắt chương trình nấu ăn đầu tiên Selena + Chef phát hành trên HBO Max.

Ca sĩ đã phát hành ba album solo, gồm Stars Dance (2013), Revival (2015), Rare (2020) và tất cả đều đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200. Cô có tám đĩa đơn đứng trong top 10 trên Billboard Hot 100.

Thời trang thảm đỏ Met Gala 10 năm qua Thời trang thảm đỏ Met Gala 10 năm qua. Video: Sao Mai (tổng hợp từ Met Gala, Fashion TV)

Met Gala năm nay trở lại vào ngày 13/9, muộn hơn bốn tháng so với thường lệ vì dịch. Chương trình đem tới hai chủ đề, chia thành hai phần triển lãm. Phần một "In America: A Lexicon of Fashion" sẽ ra mắt vào ngày 18/9 kéo dài đến hết ngày 5/9/2022, hướng tới kỷ niệm 75 năm thành lập Viện trang phục, trưng bày thời trang đương đại Mỹ. Phần hai "In America: An Anthology of Fashion" ra mắt vào ngày 5/5/2022 và kéo dài đến hết ngày 5/9 cùng năm, thể hiện lịch sử phát triển thời trang Mỹ từ thế kỷ 18 đến nay.

Vận động viên quần vợt Naomi Osaka, diễn viên Timothée Chalamet, nhà thơ Amanda Gorman và ca sĩ Billie Eilish làm host chương trình. Bốn người đại diện cho bốn phong cách biểu tượng của Mỹ - chủ đề đêm tiệc.

Sao Mai