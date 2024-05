Selena Gomez tỏa sáng trên thảm đỏ Cannes

PhápDiễn viên Selena Gomez khoe sắc vóc trong bộ đầm trễ vai ở LHP 2024.

Selena Gomez ở Cannes 2024 Selena Gomez, 32 tuổi, và đoàn phim "Emilia Perez" trên thảm đỏ Cannes 2024. Video: Festival de Cannes

Hôm 18/5, người đẹp cùng đoàn phim tiến vào thảm đỏ buổi ra mắt tác phẩm Emilia Perez. Selena ghi điểm trong bộ đầm Saint Laurent dáng trumpet màu đen trắng, đeo vòng cổ bằng bạc đính đá quý, buộc tóc đuôi ngựa, trang điểm màu nude. Ca sĩ tạo dáng bên các thành viên của đoàn phim gồm: Đạo diễn Jacques Audiar, diễn viên Sofia Gascon, Zoe Saldana, Edgar Ramirez.

Vogue mô tả: "Bộ cánh hoàn hảo với Selena Gomez. Nữ diễn viên trông sang trọng và quyến rũ với kiểu đầm trễ vai. Đường viền cổ của váy ôm lấy vai và ngực một cách mềm mại". Tạp chí cho rằng cô là một trong số sao mặc đẹp nhất Cannes năm nay.

Selena Gomez diện phong cách đơn sắc trên thảm đỏ Cannes 2024. Ảnh: Reuters

Gần đây, cô thường xuyên mặc phong cách đơn sắc. Trước thảm đỏ, cô đến liên hoan phim hôm 17/5 trong bộ váy áo dệt kim màu trắng của Self-Portrait giá 495 USD (12,5 triệu đồng) và giày cao gót của Roger Vivier. Selena hoàn thiện diện mạo bằng kính râm tròn của Etnia Barcelona. Ở sự kiện họp báo Time100 tại New York hôm 24/4, cô mặc cả bộ màu đen gồm váy Brandon Maxwell đồng điệu áo nịt ngực bằng da, áo khoác da oversized của Ducie London.

Selena Gomez diện mốt dệt kim tới Cannes hôm 17/5. Ảnh: GC Images

Emilia Perez nằm trong số phim tranh giải Cành Cọ Vàng năm nay. Tác phẩm kể về hành trình của một trùm ma túy người Mexico được luật sư giúp đỡ chạy trốn khỏi rắc rối của công việc kinh doanh và thay đổi giới tính để trở thành phụ nữ. Nhà mốt Saint Laurent là đồng sản xuất tác phẩm.

Selena Gomez sinh năm 1992, bắt đầu được biết đến với loạt vai diễn trong phim của Disney trước khi chuyển hướng làm ca sĩ. Người đẹp Mỹ tham gia các bộ phim truyền hình như Wizards of Waverly Place, Barney & Friends. Các album của cô thường xuyên đứng vị trí cao trong bảng xếp hạng Billboard. Một số bản hit của Selena gồm Lose You to Love Me, Hands to Myself, Good for You.

Họa Mi (theo People)