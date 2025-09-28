Selena Gomez làm lễ cưới

CaliforniaCa sĩ Selena Gomez và nhà sản xuất Benny Blanco kết hôn sau hai năm yêu nhau, tung ảnh cưới theo phong cách cổ điển.

Hôn lễ diễn tại đồn điền tư nhân Sea Crest Nursery thuộc thành phố Santa Barbara, ngày 27/9 (giờ California). Trên Instagram cùng ngày, Selena Gomez đăng nhiều hình ảnh, video ghi lại những phút giây ngọt ngào trong bộ lễ phục dưới nền nhạc La Vie En Rose của Emily Watts.

Hiện nội dung thu hút hơn hai triệu lượt thích trong vòng một giờ và khoảng 100.000 lượt chia sẻ lại. Dưới bài đăng, bình luận của Benny Blanco đạt hơn 40.000 lượt thích khi anh viết: "Cô ấy là vợ của tôi".

Cô dâu và chú rể đều mặc trang phục từ nhà mốt Ralph Lauren trong ngày vui. Ảnh: Instagram Selena Gomez

* Ảnh cưới của Selena Gomez

Trước lễ cưới một ngày, tất cả khách mời tham gia buổi tối tổng duyệt (rehearsal dinner) tại biệt thự theo phong cách đồng quê dưới chân dãy núi Santa Ynez. Theo Daily Mail, cặp sao mời khoảng 170 người tham dự gồm nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng như ca sĩ Taylor Swift, diễn viên Martin Short, Steve Martin, Paul Rudd, Paris Hilton.

Đến nay, cặp sao giữ kín chi tiết về đám cưới với truyền thông, không công khai thời gian, địa điểm hay lịch trình tổ chức. Đôi uyên ương chuẩn bị xe đưa đón và chỗ ở cho mọi người tại khu nghỉ dưỡng El Encanto, trừ Taylor Swift thuê nơi ở khác để đảm bảo riêng tư. Vợ chồng Selena được cho chi khoảng 300.000 USD cho vấn đề an ninh.

Khu vực tổ chức lễ cưới của Selena Gomez nhìn từ trên cao. Ảnh: Backgrid

Selena và Benny hẹn hò từ tháng 6/2023, công khai chuyện tình cảm vào tháng 12 cùng năm. Cuối năm 2024, Selena thông báo đính hôn bằng ảnh khoe nhẫn cầu hôn trên Instagram. Trước khi thành đôi, cả hai quen biết nhau nhiều năm, từng hợp tác trong đĩa đơn I Can't Get Enough (2019).

Lúc mới yêu, nhiều khán giả đặt nghi vấn liệu mối quan hệ này có lâu bền do Selena từng có chuyện tình ồn ào với Justin Bieber. Benny Blanco cũng bị nhiều người nói "không xứng" với Selena, bị chê xấu trai. Khi đó, Selena Gomez đáp trả nhiều bình luận, cho biết Benny "đối xử với cô tốt hơn bất kỳ ai trên hành tinh này", "là tất cả trong tim cô".

Dù ca sĩ không ngừng bênh vực bạn trai, người hâm mộ tiếp tục chỉ trích Benny sau khi phát hiện anh từng phát ngôn thiếu tôn trọng Selena năm 2020. Nhưng sau hai năm bên nhau, anh dần khiến fan thay đổi góc nhìn. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, nhà sản xuất thường được khen tinh tế khi nhắc đến bạn gái, có những quan điểm, thói quen tốt trong tình yêu.

Selena Gomez và Benny Blanco trong video "Scared of Loving You" Selena và bạn đời hát trích đoạn ca khúc "Scared of Loving You" trong album "I Said I Love You First". Video: Instagram Selena Gomez

Trên podcast On Purpose with Jay Shetty tháng 3, anh tiết lộ bí quyết giữ hạnh phúc là luôn lắng nghe, để tâm những gì người yêu nói vì họ luôn cho nửa kia biết chính xác điều họ muốn. "Khi phụ nữ giận bạn về một vấn đề, chắc chắn trước đó cô ấy từng đề cập việc này với bạn rất nhiều lần nhưng bạn chẳng quan tâm", anh nói.

Ngoài ra, cả hai thường xuyên chia sẻ nhiều câu chuyện hạnh phúc, hình ảnh ngọt ngào trên mạng xã hội. Theo Selena, bạn đời tạo cho cô nhiều bất ngờ như bí mật đốt nến quanh hồ bơi sau khi cùng cô dự sự kiện, chuẩn bị bồn tắm chứa đầy phô mai dịp Valentine. Họ cũng có cùng đam mê nấu ăn, thích vào bếp cùng nhau.

Selena Gomez, 33 tuổi, được biết đến với loạt vai diễn trong phim của Disney trước khi chuyển hướng làm ca sĩ. Cô tham gia các bộ phim truyền hình như Wizards of Waverly Place, Barney & Friends. Các album của cô thường xuyên đứng vị trí cao trong bảng xếp hạng Billboard. Ngoài âm nhạc, Gomez làm chủ hãng mỹ phẩm Rare Beauty và công ty chăm sóc sức khỏe tinh thần Wondermind.

Benny Blanco, 37 tuổi, là nhà sản xuất âm nhạc, từng hợp tác với nhiều sao lớn như Justin Bieber, Ed Sheeran, Katy Perry, Britney Spears, Rihanna.... Trước khi yêu Selena, Benny giữ kín chuyện tình cảm, từng hẹn hò với người mẫu Elsie Hewitt trong nhiều năm.

Phương Thảo (theo People)