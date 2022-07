Selena Gomez đổi gu mặc ở tuổi 30

Selena Gomez tròn 30 tuổi hôm 22/7. Trên trang cá nhân, ca sĩ khoe khoảnh khắc đón sinh nhật cùng bạn thân Taylor Swift. Người đẹp diện đầm suông màu trắng kín đáo, buộc tóc gọn sau gáy. Ảnh: Instagram Selena Gomez

Sinh năm 1992, Selena bắt đầu diễn xuất từ năm 10 tuổi với series "Barney & Friends", trở thành ngôi sao nhí nhờ series "Wizards of Waverly Place" (2007-2012). Sau khi phim kết thúc, cô bắt đầu tập trung hơn vào ca hát và điện ảnh. Selena Gomez tham gia các phim như "Monte Carlo", "Spring Breakers", "The Dead Don't Little", lồng tiếng cho phim hoạt hình "Hotel Transylvania", "Dolittle"... Năm 2021, cô giới thiệu chương trình nấu ăn đầu tiên "Selena + Chef" phát hành trên HBO Max.