Sedan hiệu suất cao Skoda Octavia RS giá 1,608 tỷ đồng

Skoda Octavia RS chính thức bán tại Việt Nam, nhập khẩu CH Czech, giao xe trước Tết Nguyên đán 2026.

Sau thời gian nhận đặt cọc, Skoda Việt Nam chính thức công bố giá bán Octavia RS ở mức 1,608 tỷ đồng, đánh dấu sự xuất hiện của một trong những mẫu sedan hạng C hiệu suất cao hiếm hoi trên thị trường. Lịch giao xe dự kiến trước Tết Nguyên đán 2026.

Octavia RS là phiên bản thể thao nhất của dòng Octavia, nhập khẩu từ CH Czech. So với bản tiêu chuẩn, xe có diện mạo hầm hố hơn với cản trước và sau thiết kế riêng, logo RS, vành hợp kim 19 inch và các chi tiết sơn đen tạo điểm nhấn.

Skoda Octavia RS tại thị trường châu Âu. Ảnh: Skoda

Khoang lái của Octavia RS mang phong cách hiện đại với bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình trung tâm 13 inch đặt nổi, các chi tiết trang trí bằng các vân sợi carbon, gỗ đen piano. Ghế thể thao bọc da và Alcantara, vô-lăng đáy phẳng tích hợp lẫy chuyển số. Xe trang bị nhiều tiện nghi quen thuộc của nhóm sedan châu Âu và hệ thống hỗ trợ lái nâng cao.

Sức mạnh của Octavia RS đến từ động cơ xăng tăng áp 2.0 TSI, công suất 265 mã lực, mô-men xoắn 370 Nm, hộp số ly hợp kép 7 cấp DSG, dẫn động cầu trước. Theo công bố từ nhà sản xuất, mẫu sedan này có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 6,5 giây. Hệ thống khung gầm, treo và phanh cũng được tinh chỉnh theo hướng thể thao nhằm cải thiện độ ổn định khi vận hành ở tốc độ cao.

Sau khi Honda Civic Type R ngừng phân phối, nhóm sedan hiệu suất cao tại Việt Nam chỉ còn lại số ít lựa chọn. Trong đó, Subaru WRX nhập khẩu từ Nhật Bản hiện được bán với giá 1,699-1,799 tỷ đồng, hướng tới nhóm khách hàng yêu thích phong cách thể thao thuần chất. Mức giá 1,608 tỷ đồng của Octavia RS thấp hơn đối thủ từ Nhật, qua đó tạo lợi thế nhất định về mặt giá trong phân khúc.

Octavia RS là một trong những mẫu xe dành cho tín đồ tốc độ sẽ góp mặt tại Vietnam Mobility Show 2025 (VnMS), diễn ra trong 3 ngày, 26-28/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, mở cửa tự do. Khách tham quan sẽ có dịp lái thử Octavia RS, cùng hàng loạt các mẫu xe mới nhất, từ xe điện hóa đến xe hiệu suất cao trên sa hình chuyên biệt trên khu vực ngoài trời với tổng diện tích khoảng 90.000 m2.

Bên cạnh những mẫu xe trưng bày và lái thử, khách tham quan có thể đến khu vực Car Care dành cho các chủ sở hữu quan tâm đến việc chăm sóc, bảo dưỡng xế yêu, hay Car Community là không gian dành cho hoạt động cộng đồng của các hãng xe. Cả gia đình còn có thể cùng nhau giải trí, xả stress cuối tuần với những hoạt động thể chất như giải chạy Carlympic với đường chạy 1,5 km xung quanh triển lãm, khu vực trò chơi và những góc ẩm thực hấp dẫn.

Sơ đồ triển lãm VnMS 2025.

Hồ Tân