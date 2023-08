Sedan cỡ D tăng trưởng nhẹ, Toyota Camry dẫn đầu

Doanh số sedan cỡ D toàn thị trường tăng nhẹ so với tháng trước, Toyota Camry với 4 phiên bản tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu phân khúc.

Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô VAMA, doanh số phân khúc sedan cỡ D tại Việt Nam trong tháng 7 đạt 387 xe bán ra, tăng 7,5% so với tháng trước (360 chiếc). Vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về Toyota Camry với 187 xe đến tay người Việt.

Sau Camry lần lượt là Mazda 6 doanh số 102 xe (tăng 2 xe), Kia K5 doanh số 95 xe (tăng 13 xe) và Honda Accord giao 3 xe thay vì không có doanh số trong tháng trước. Cộng dồn từ đầu năm, Toyota Việt Nam bàn giao 1.581 chiếc Camry đến người dùng, lớn hơn con số tổng của 3 mẫu xe phía sau cộng lại (1.305 xe).

Toyota Camry là mẫu sedan cỡ D bán chạy nhất phân khúc trong tháng 7/2023.

Trong bối cảnh thị hiếu người dùng chuyển dịch sang xe gầm cao, Camry vẫn giữ mức ổn định nhờ nhóm khách hàng trung thành, có nhu cầu với dòng sedan cỡ D. Năm ngoái, hãng Nhật bán ra 4.471 chiếc Camry, giữ vững ngôi vương trong phân khúc được thiết lập từ năm 1996 đến nay.

Sự ổn định của Camry được các chuyên gia đánh giá đến từ chiến lược dải sản phẩm với nhiều cải tiến thức thời, thiết lập giá bán cũng như sự yêu thích, quen thuộc thương hiệu của người Việt. Ra mắt bản nâng cấp cuối năm 2021, Toyota bổ sung bản 2.0Q và 2.5 HEV hoàn toàn mới, bên cạnh bản 2.0G và 2.5Q. Đây là lần đầu tiên Camry có tùy chọn phiên bản hybrid, cũng là mẫu xe duy nhất phân khúc có cấu hình xăng lai điện.

Toyota Camry 2.5HEV trong một chuyến trải nghiệm.

Theo đó, phiên bản Camry 2.5HEV trang bị động cơ 2.5, 4 xi-lanh, công suất 176 mã lực và sức kéo 221 Nm. Động cơ điện có công suất 118 mã lực, sức kéo 202 Nm. Hộp số vô cấp E-CVT . Đây cũng là dòng xe được Toyota đánh giá là giải pháp phù hợp nhất tại thị trường Việt Nam, khi có khả năng tự sạc điện, vận hành như xe xăng truyền thống, không yêu cầu hệ thống trạm sạc như xe thuần điện trong khi vẫn bảo vệ môi trường. Xe có mức tiêu hao nhiên liệu 4,4 lít/ 100 km đường hỗn hợp, theo công bố từ hãng.

Công nghệ an toàn tiên tiến trên Camry cũng là yếu tố được người dùng đánh giá cao, nhờ nền tảng khung gầm toàn cầu TNGA (Toyota New Global Architecture) và gói trang bị an toàn TSS (Toyota Safety Sense). Nền tảng TNGA mới của Camry giúp tài xế vận hành có tầm nhìn thoáng hơn ở cột A, bảng điều khiển trong cabin đặt thấp. Kết hợp hệ thống treo êm ái, nền tảng này giúp thân xe giảm thiểu tác động vặn xoắn, điểm yếu cố hữu của dòng sedan cỡ D có trục cơ sở dài.

Người dùng bên cạnh Toyota Camry phiên bản mới.

Với gói trang bị an toàn cao cấp TSS, Camry được bổ sung hàng loạt tính năng như: cảnh báo tiền va chạm PCS, hỗ trợ giữ làn đường LTA, cảnh báo lệch làn LDA, điều khiển hành trình chủ động DRCC, đèn chiếu xa tự động AHB...góp phần nâng cấp trải nghiệm lái, hỗ trợ người dùng trong nhiều trường hợp và góp phần mang đến giải pháp di chuyển an toàn hơn.

"Camry thế hệ mới ngày càng mang vẻ lịch lãm, trẻ trung hơn với các tùy chọn màu sắc như trắng, đỏ hoặc ghi xám, thu hút nhóm khách độ tuổi 35 đến 40", một chuyên gia trong ngành tại Hà Nội cho biết. "Tăng hàm lượng công nghệ, nhiều tùy chọn phiên bản giúp Camry mở rộng nhóm khách hàng, những người ưu tiên chọn lựa mẫu sedan cỡ D vận hành ổn định, êm ái và độ tin cậy cao".

Toyota Camry tại Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 4 phiên bản: 2.0G, 2.0Q, 2.5Q và 2.5HEV, giá bán lần lượt: 1,105 tỷ, 1,220 tỷ, 1,405 tỷ và 1,495 tỷ đồng (đã bao gồm VAT).

Tuấn Vũ

Ảnh: Toyota Việt Nam