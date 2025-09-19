Secret Garden lần đầu đến Việt Nam biểu diễn

Hà NộiSecret Garden - nhóm nhạc châu Âu nổi tiếng thập niên 1990 - sẽ tổ chức concert tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, vào tối 18/10.

Hai nghệ sĩ dự kiến thể hiện gần 30 tác phẩm, trong đó có nhiều bản kinh điển làm nên tên tuổi họ như: You Raise Me Up, Nocturne, Song From A Secret Garden. Kịch bản concert chia làm ba phần: thiên nhiên - cảnh đẹp, Con người, Tôn giáo và văn hóa.

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam - người dàn dựng concert - nói mong muốn thiết kế sân khấu mang vẻ thơ mộng, huyền bí, hài hòa với âm nhạc của Secret Garden. "Tôi nghe nhạc của họ hàng ngày, thấy thân quen như hơi thở và muốn khán giả cùng cảm nhận. Các nốt nhạc cùng với âm thanh, ánh sáng lãng mạn sẽ đưa người nghe đến những miền đất khác".

Nghệ sĩ Fionnuala Sherry (trái) và Rolf Løvland của Secret Garden. Ảnh: Secret Garden Official

Nhà sản xuất đầu tư hệ thống kỹ thuật trị giá hai triệu USD. Ngoài ra, Secret Garden tự chuẩn bị nhiều thiết bị, trong đó có hai bàn mixer (bàn trộn âm) kiểu cũ, sẽ được đưa đến Hà Nội trước buổi diễn 10 ngày. Các kỹ thuật viên của nhóm có mặt sớm để kiểm tra, lắp ráp.

Sau đêm nhạc, Secret Garden lên kế hoạch quay MV ở một tỉnh của Việt Nam để quảng bá du lịch. Ban tổ chức chưa tiết lộ địa điểm cụ thể, chỉ cho biết đó là nơi "từng được đưa lên màn ảnh Hollywood".

Secret Garden là bộ đôi gồm pianist, nhà soạn nhạc người Na Uy Rolf Løvland và violist người Ireland Fionnuala Sherry. Nhóm nổi tiếng khi chiến thắng cuộc thi Eurovision 1995 với Nocturne - tác phẩm mang âm hưởng của dòng nhạc Celtic của châu Âu.

MV 'Nocturne' của Secret Garden MV "Nocturne". Video: YouTube Secret Garden

Album đầu tay Songs from a Secret Garden (1996) nhanh chóng tạo tiếng vang, đạt chứng nhận đĩa bạch kim tại Na Uy và Hàn Quốc, đứng trên Billboard New Age 101 tuần. Nhiều bản nhạc trong album trở thành giai điệu quen thuộc, đi sâu vào đời sống văn hóa Á Đông. Chẳng hạn, Adagio từng được sử dụng trong phim 2046 của đạo diễn Hong Kong Vương Gia Vệ. Năm nay, nhóm đã thu bản nâng cấp cho album.

You Raise Me Up (nhạc: Rolf Løvland, lời: Brendan Graham) của Secret Garden trở thành ca khúc truyền cảm hứng, được hơn 100 nghệ sĩ cover. Phiên bản của Westlife biến một giai điệu khởi nguồn từ dự án thính phòng trở thành hiện tượng văn hóa nhạc pop, đạt quán quân bảng xếp hạng âm nhạc Anh (2005).

New Age Voice Magazine từng nhận xét: "Trong một thế giới ồn ào, Secret Garden đem đến sự yên lặng cần thiết. Họ là bậc thầy của những giai điệu chữa lành".

Ông Thùy Dương (trái, đại diện nhà sản xuất) và đạo diễn Phạm Hoàng Nam. Ảnh: Hải Dương

Ở Việt Nam, âm nhạc của Secret Garden phổ biến từ thập niên 1990, 2000. Hai bản Song from a Secret Garden và Nocturne được sử dụng làm nhạc nền nhiều chương trình phát thanh, truyền hình. Nhiều người yêu thích các tác phẩm của nhóm bởi giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, giúp tinh thần thư giãn.

Chương trình nằm trong chuỗi concert Good Morning Việt Nam do báo Nhân Dân khởi xướng, tổ chức thường niên. Trước Secret Garden, đơn vị từng mời huyền thoại saxophone Kenny G, nhóm tứ tấu Bond đến Việt Nam biểu diễn, quay MV.

Ông Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng ban chỉ đạo chương trình - cho biết Good Morning Việt Nam là dự án dài hơi, nhằm lan tỏa nét đẹp giao lưu văn hóa của nghệ sĩ trong và ngoài nước, song hành mục đích thiện nguyện.

Ông Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng ban chỉ đạo chương trình - tại buổi họp báo giới thiệu concert chiều 19/9 ở Hà Nội. Ảnh: Hải Dương

Hà Thu