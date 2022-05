Second home tại Quy Nhơn giá từ một tỷ đồng mỗi căn

Với số vốn ban đầu chỉ từ 100 triệu đồng, nhà đầu tư đã có thể sở hữu second home Vina2 Panorama tại Quy Nhơn.

Là một điểm đến du lịch đang trên đà phát triển thời gian gần đây, Quy Nhơn được đánh giá là một trong những "vùng trũng" hút dòng tiền của giới đầu tư bất động sản trong tương lai. Trong đó phải kể đến dòng sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng hiện được nhiều người quan tâm.

Bắt nhịp xu hướng thị trường, chủ đầu tư Vina2 mới cho ra mắt dự án Vina2 Panorama với kiến trúc hiện đại, dự kiến cung cấp ra thị trường 252 căn hộ, đáp ứng đầy đủ ba yêu cầu về đầu tư - nghỉ dưỡng - kinh doanh với suất đầu tư chỉ từ một tỷ đồng một căn. Theo đại diện chủ đầu tư, với số vốn ban đầu 100 triệu đồng, khách hàng đã có thể lựa chọn đầu tư tại Vina2 Panorama với tiềm năng gia tăng giá trị lâu dài.

"Dự án Vina2 Panorama với mức giá hợp lý từ 20 - 25 triệu đồng một m2, chỉ cách biển Quy Nhơn khoảng 10 phút di chuyển, nằm ngay cạnh Đại học FPT, mở ra cơ hội dành cho nhà đầu tư có dòng tiền nhỏ, sở hữu căn hộ để đón đầu làn sóng bất động sản tại TP Quy Nhơn", vị này nhấn mạnh.

Thiết kế dự án Vina 2 Panorama. Ảnh phối cảnh: Vina2

Với kỳ vọng phát triển một không gian nghỉ dưỡng lý tưởng tại Quy Nhơn, Vina2 Panorama với các căn hộ "all in one" (tất cả trong một) sở hữu thiết kế hiện đại, diện tích đa dạng từ 33,5 m2 đến 111,4 m2 cùng tầm nhìn toàn cảnh thành phố biển Quy Nhơn, cùng hệ thống tiện ích đầy đủ như: bể bơi vô cực, đường dạo bộ, spa, phòng tập gym... mang đến sản phẩm đầu tư có tiềm năng sinh lời bền vững cho khách hàng.

Hưởng lợi trực tiếp từ vị trí cửa ngõ quy hoạch của khu vực Tây Bắc, từ dự án, du khách nhanh chóng tiếp cận với các địa điểm tham quan nổi tiếng như: bãi biển Quy Nhơn, đảo Kỳ Co, Eo Gió, đồi cát Phương Mai, Cù Lao Xanh, chùa Ông Núi...

Nằm ở duyên hải Nam Trung Bộ, Quy Nhơn được thiên nhiên ưu ái với bãi biển rộng lớn, bờ cát trắng, núi non, ghềnh đá với nhiều hình thù độc đáo, cùng nguồn hải sản phong phú. Vài năm trở lại đây, khi du lịch được xác định trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, Quy Nhơn ghi nhận nhiều thay đổi.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định, tỉnh đảm bảo thực hiện đúng quy định của Chính phủ về ưu đãi đầu tư về giá đất, tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, song song với việc hỗ trợ tối thiểu 50% kinh phí đào tạo công nhân kỹ thuật cùng nhiều hỗ trợ về xúc tiến thương mại, hạ tầng kỹ thuật cho các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn. Những chính sách mở cửa, hỗ trợ đầu tư này cũng là một trong số lợi thế giúp Quy Nhơn thu hút nguồn vốn đầu tư từ nhiều nơi đổ về.

Hệ thống hạ tầng, giao thông khu vực cũng ghi nhận nhiều thay đổi với các tuyến đường cao tốc kết nối liên hoàn giữa các vùng: Quốc lộ 19B, Quốc lộ19C, Quốc lộ 19 đoạn nối khu kinh tế Nhơn Hội, cảng Quy Nhơn đi Quốc lộ 1A... Bộ mặt đô thị cũng được chú trọng phát triển với hàng loạt đô thị quy mô như: Khu đô thị mới Long Vân, khu đô thị Đê Đông... thu hút cư dân về sinh sống.

Mặt khác, việc Chính phủ phê duyệt đề xuất đưa sân bay Phù Cát thành sân quốc tế cũng đóng vai trò như "đòn bẩy" thúc đẩy du lịch địa phương phát triển, thu hút du khách quốc tế ghé thăm. Minh chứng thể hiện sức bật của du lịch Quy Nhơn chính là con số 192.000 lượt khách tìm đến đây trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa qua, nằm ở mức cao bên cạnh các điểm đến du lịch khác như: Đà Lạt (105.000 lượt khách), Phú Quốc (130.000 lượt khách), Vũng Tàu (165.000 lượt khách)...

Một chuyên gia cho hay, với tốc độ phát triển nhanh chóng cùng sự xuất hiện của những dự án bất động sản được đầu tư và phát triển đồng bộ, Quy Nhơn hứa hẹn sẽ trở thành một trong những trung tâm thương mại và dịch vụ của vùng duyên hải Nam Trung Bộ trong tương lai.

