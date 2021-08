Second home phong cách nhiệt đới sắp xuất hiện ở Nam Phú Quốc

Dòng biệt thự second home chuẩn wellness do Sun Group đầu tư tại Nam Phú Quốc sẽ đem đến một xu hướng đầu tư, nghỉ dưỡng mới cho thị trường địa ốc thành phố đảo.

Phong cách nhiệt đới giữa thiên nhiên lên ngôi

Lấy cảm hứng từ những miền biển nhiệt đới, hay nhiệt đới gió mùa như Hawaii, Bali, vùng biển Caribbean, Đông Nam Á..., phong cách nhiệt đới - tropical style nhanh chóng lan rộng tới nhiều quốc gia, có sức ảnh hưởng lan tỏa trên nhiều lĩnh vực, trong đó để lại dấu ấn mạnh mẽ tới kiến trúc xây dựng.

Phong cách nhiệt đới trong bất động sản không thuần túy là kiến trúc nhiệt đới với những tiêu chuẩn khắt khe về vật liệu, khả năng đón ánh sáng, đón gió, giảm nhiệt độ, mà còn đặt ra chuẩn mực về không gian thiên nhiên. Đó cũng là lý do mà những công trình phủ xanh được tôn vinh khắp thế giới, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến nhiều quốc gia ghi nhận mức nhiệt tăng cao kỷ lục.

Phong cách nhiệt đới gợi nhớ đến vùng biển đảo ngập tràn nắng gió. Ảnh: Khang Vinh

Cách thức phủ xanh các công trình nhà ở, mang phong cách nhiệt đới vào từng không gian sống là giải pháp hiệu quả ở các đô thị. Song, không có gì lý tưởng bằng một ngôi nhà nằm giữa thiên nhiên nhiệt đới như trên các hòn đảo nơi đem đến cho gia chủ cuộc sống như nghỉ dưỡng 365 ngày giữa không khí trong lành thuần khiết.

Theo các chuyên gia, sống giữa thiên nhiên chính là liều thuốc vàng cho sức khỏe, chữa lành mọi bệnh tật, gia tăng tuổi thọ. Nhiều nhiên cứu khoa học từng được công bố cho thấy việc hòa mình vào thiên nhiên đã tác động tích cực đến cơ thể, cảm xúc, sự tương tác xã hội. Những hoạt động này giúp làm dịu hệ thần kinh, thúc đẩy sáng tạo, sự kiên cường, khả năng gắn kết.

Chính vì thế ngày càng có nhiều người muốn tìm kiếm bất động sản nhiệt đới trên những hòn đảo nắng ấm quanh năm để tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh, yên bình giữa thiên nhiên. Trong đó, Phú Quốc - hòn đảo nhiệt đới nức tiếng của Việt Nam luôn được nằm trong danh mục kiếm tìm bất động sản phong cách nhiệt đới của giới thượng lưu.

Bất động sản được bao bọc giữa thiên nhiên nhiệt đới phù hợp với xu hướng "wellness living" đang được nhiều ngươi ưa chuộng. Ảnh: Khang Vinh

Tiên phong ở Nam Phú Quốc

Là thị trường bất động sản gắn với du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu, Phú Quốc sở hữu đa dạng phân khúc, loại hình sản phẩm, kiểu kiến trúc khác nhau từ thuần việt cho tới pha trộn Á-Âu. Tuy nhiên, dòng sản phẩm đậm chất nhiệt đới, được bao bọc giữa thiên nhiên, gần rừng cận biển, theo xu hướng "wellness second home" và đề cao cá nhân hóa theo nhu cầu riêng thì gần như chưa hiện diện tại đảo Ngọc.

Trong khi đó, xu hướng nghỉ dưỡng tránh dịch, cách ly "5 sao", và sống khỏe - "wellness living" ngày càng nở rộ trên toàn cầu. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này. Vì vậy, nhu cầu về một second home thế hệ mới đậm chất nhiệt đới ở nơi biển đảo miễn nhiễm dịch bệnh, tốt cho sức khỏe như Phú Quốc ngày càng trở thành nhu cầu bức thiết của giới thượng lưu.

Wellness second home ở Phú Quốc đang trở thành xu hướng kiếm tìm của giới thượng lưu. Ảnh: Khang Vinh

Theo các chuyên gia, mô hình second home thế hệ mới này sẽ phải đáp ứng những tiêu chí khắt khe. Tham chiếu một báo cáo về second home của Savills, thì có nhiều tiêu chí để chọn một second home đúng chuẩn giữa hàng nghìn dự án, trong đó ngoài chủ đầu tư uy tín thì điều kiện tiên quyết là phải có vị trí đắc lợi như toạ lạc ven biển, nơi yên tĩnh, khí hậu trong lành, bờ biển sạch; khả năng kết nối thuận lợi đến các tuyến đường chính, sân bay; giá trị gia tăng đều đặn; không gian sống tiện nghi, đẳng cấp...

Phú Quốc, đặc biệt Nam đảo là nơi có hệ sinh thái nhiệt đới đặc sắc với bãi cát trắng mịn, rừng nguyên sinh, sinh vật biển quý hiếm... Nam Phú Quốc còn là nơi sở hữu hệ sinh thái quy mô quốc tế với hơn 50 công trình đẳng cấp được đầu tư bởi "ông lớn" Sun Group. Nơi này cũng đang nổi lên là điểm đến đa sắc màu với hệ thống dịch vụ, tiện ích, giải trí bài bản, hứa hẹn đem đến cuộc sống và những kỳ nghỉ dưỡng nhiều trải nghiệm.

TS. Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ Quốc gia đánh giá, Nam đảo đang đổi thay từng ngày để trở thành trung tâm mới của TP Phú Quốc. Với nắng ấm, biển xanh, cát trắng, quần đảo An Thới hấp dẫn cùng nhiều khu nghỉ dưỡng có kiến trúc đẹp như ở Bãi Kem, Mũi Ông Đội, Nam Phú Quốc hiện nắm giữ rất nhiều tiềm năng nghỉ dưỡng sinh thái, chăm sóc sức khỏe. "Theo tôi, đây sẽ là mô hình nghỉ dưỡng của tương lai, không quá ồn ào, xô bồ mà mang trải nghiệm về một cuộc sống có chất lượng hơn. Thật sự là giúp 'nghỉ' và 'dưỡng' chứ không chỉ là nơi giải trí ồn ào. Phú Quốc đi theo hướng đó sẽ tạo ra được khác biệt".

Dòng wellness second home phong cách tropical sắp hiện diện tại Bãi Kem. Ảnh: Shutterstock

Do đó, dòng bất động sản wellness second home phong cách nhiệt đới sắp xuất hiện ở Nam đảo được đánh giá không chỉ "giải cơn khát" của giới đầu tư, mà còn khai phá mảng màu mới trên thị trường địa ốc thành phố đảo.

Bà Nguyễn Ngọc Thúy Linh, Tổng Giám đốc Sun Property (thành viên Sun Group) tiết lộ: "Dự án khu đô thị phong cách nhiệt đới mới của Sun Group sẽ được đặt tại Bãi Kem, mang dáng dấp một ngôi làng nhiệt đới yên bình được bao phủ bởi 3 tầng thiên nhiên: vườn - rừng - biển. Chúng tôi tin rằng dự án sẽ mang đến cho khách hàng dòng bất động sản ưu việt và đầy hấp lực ở Nam Phú Quốc".

Với tư duy duy mĩ và yếu tố đẳng cấp, khác biệt được đặt ra cho mọi sản phẩm, giới đầu tư kỳ vọng Sun Group sẽ tiên phong kiến tạo dòng biệt thự nhiệt đới - second home chuẩn wellness điển hình tại thiên đường biển đảo Phú Quốc.

