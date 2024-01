SECC là địa điểm triển lãm MICE hàng đầu Đông Nam Á

Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, thuộc Công ty Liên doanh Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) được ATF 2024 vinh danh là Địa điểm tổ chức MICE ASEAN.

Tham dự lễ trao giải thưởng Du lịch ASEAN tại Vientiane, Lào ngày 26/1 có bộ trưởng du lịch 10 nước ASEAN và cộng đồng doanh nghiệp du lịch. Trưởng đoàn Việt Nam là ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Để đạt được thành tích này, SECC phải trải qua quá trình đánh giá nghiêm ngặt từ ban tổ chức, đồng thời thể hiện được sự vượt trội về cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ tổ chức MICE tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Ông Nguyễn Tiến Đạt (phải), Tổng Giám đốc SECC nhận giải thưởng MICE ASEAN do Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thay mặt ATF 2024 trao tặng. Ảnh: SECC

Theo đó, năm 2023, SECC tổ chức 62 triển lãm, sự kiện trong nhà và ngoài trời, với hơn 1,6 triệu khách tham quan đến từ hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Những triển lãm chuyên ngành, tổ chức thường niên tăng trưởng tốt, sử dụng gần hết diện tích của SECC như: Hawa, Vifa, Saigontex, Shoes Leather, Vietnam Plas... Có 7 triển lãm mới với đa dạng chủ đề: Hawa Expo, Global Sources, VN logistic, CBEE, Inter Foam, OCTP, Vicam. Ngoài ra, SECC còn là địa điểm được nhiều công ty lựa chọn tổ chức các sự kiện lớn, những đêm đại nhạc hội quốc tế như Rapviet Concert, The Masked Singers Concert, Adex K-pop Concert, The Chill Fesh...

Cũng trong năm 2023, SECC hoàn thành các mục tiêu kinh doanh với tổng doanh thu 378,8 tỷ đồng, tăng 22% so với kế hoạch, 89% so với năm 2022 và 5% so với năm 2019 - thời điểm trước đại dịch Covid-19; lãi gộp đạt 191,7 tỷ đồng, tăng 47% với năm 2023, 158% cùng kỳ năm 2022 và 17% với năm 2019.

SECC còn đưa vào vận hành nhiều dịch vụ mới, giúp ban tổ chức có thêm lựa chọn như dịch vụ palang, thiết bị điện được nâng cao chất lượng, dịch vụ nhà bạt ngoài trời có trang bị hệ thống lạnh, dịch vụ khí nén trong sảnh triển lãm A - B...

"Giải thưởng không chỉ là sự công nhận, niềm tự hào cho SECC và ngành dịch vụ MICE Việt Nam, còn là cơ hội để quảng bá, nâng cao hiệu quả xúc tiến du lịch nước nhà và thương hiệu điểm đến quốc gia", ông Liêu Nhật Hưng, Trưởng phòng Kinh doanh - Tiếp thị SECC bày tỏ.

Năm 2023, SECC phục vụ trên 62 triển lãm, sự kiện, thu hút trên 1,6 triệu lượt khách trong nước và quốc tế. Ảnh: SECC

Giải thưởng Du lịch ASEAN nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á (ATF) 2024, tôn vinh và phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ du lịch chất lượng cao trong khu vực. Được tổ chức thường niên, luân phiên giữa 10 nước thành viên ASEAN, ATF là sự kiện lớn trong khuôn khổ hợp tác du lịch khu vực.

Trước đó, SECC cũng được World Travel Awards trao tặng giải thưởng Trung tâm Hội nghị và Hội thảo hàng đầu Việt Nam, liên tiếp các năm 2021, 2022 và 2023.

SECC là liên doanh giữa Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) và Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng, thành lập năm 2006. Nơi đây tổ chức các sự kiện xác lập nhiều con số kỷ lục như hội chợ thương mại quy mô lên tới 2.500 gian hàng, dạ tiệc tối phục vụ trên 4.000 khách, lễ hội âm nhạc thu hút hơn 30.000 khán giả, 750 đơn vị tham gia trưng bày trong cùng một triển lãm quốc tế, 120.000 khách tham quan triển lãm...

Trong 18 năm phát triển, SECC trở thành địa điểm tổ chức tin cậy của những chuỗi triển lãm quốc tế uy tín như Hội chợ Du lịch Quốc tế TP HCM, Hội chợ Quốc tế Đồ gỗ và Mỹ nghệ Xuất khẩu Việt Nam, Triển lãm và Hội thảo Quốc tế về Công nghệ Xử lý - Chế biến - Đóng gói Bao bì tại Việt Nam..., cùng hàng loạt sự kiện lớn như Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam, Hoa hậu Toàn cầu, WeChoice Award, RapViet, Adex Kpop Super Concert, Ravolution...

Với vai trò đơn vị chủ sở hữu lớn của SECC, ông Phạm Huy Bình, Chủ tịch Saigontourist Group cho biết đơn đơn vị xác định du lịch MICE là một trong những sản phẩm mang tính chủ lực, góp phần triển khai thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM. Saigontourist Group và Công ty Phát triển Phú Mỹ Hưng luôn quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hoạt động và phát triển của SECC.

"Chúng tôi hy vọng các giải thưởng quốc tế và thành quả của đơn vị năm 2023 sẽ trở thành động lực để SECC góp phần hồi phục, tạo đột phá du lịch, thương mại dịch vụ tại TP HCM cũng như Việt Nam sau thời gian Covid-19", ông Bình nói.

Thu Trang