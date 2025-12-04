SeABank xây dựng hệ sinh thái tài chính riêng cho nhóm SME

SeABank xây dựng hệ sinh thái dịch vụ chuyên biệt, cung cấp chuỗi giải pháp tài chính - phi tài chính nhằm tháo gỡ rào cản vốn, hỗ trợ quản trị, giúp SME phát triển bền vững.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) chiếm khoảng 98% số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam, giữ vai trò then chốt của khu vực kinh tế tư nhân. Việc nâng cao khả năng tiếp cận vốn và hỗ trợ nhóm doanh nghiệp này phát triển bền vững là nhiệm vụ quan trọng của hệ thống tài chính.

Trước bối cảnh đó, SeABank phát triển các giải pháp tài chính "may đo" theo đặc thù từng nhóm doanh nghiệp, đi kèm các chính sách hỗ trợ phi tài chính thiết thực. Trong đó, Gói giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp mới chuyển đổi cung cấp nguồn vốn ưu đãi và hỗ trợ về quản trị, pháp lý, giúp doanh nghiệp vận hành bài bản ngay từ giai đoạn khởi đầu.

SeABank phát triển hệ giải pháp tài chính chuyên biệt dành riêng cho doanh nghiệp SME. Ảnh: SeABank

Các tiện ích tích hợp gồm thẻ tín dụng doanh nghiệp không tài sản bảo đảm với hạn mức đến 300 triệu đồng; cộng lãi suất 0,3% một năm cho hợp đồng tiền gửi đầu tiên; giảm 50% phí phát hành và sửa đổi bảo lãnh. Doanh nghiệp còn được miễn phí phát hành; phí thường niên thẻ ghi nợ năm đầu; phí quản lý tài khoản, tặng tài khoản số đẹp trị giá đến 30 triệu đồng; phí thanh toán nội địa và một năm sử dụng SeANet/SeAMobile Biz. Bên cạnh ưu đãi tài chính, khách hàng được hỗ trợ tư vấn thuế - kế toán, đào tạo chuyển đổi số và quản trị tài chính nhằm nâng cao năng lực điều hành.

Song song đó, nhà băng phát triển Gói tài trợ doanh nghiệp tiêu dùng nhanh (FMCG) với hạn mức thấu chi không tài sản bảo đảm đến 5 tỷ đồng, đa dạng hình thức cấp tín dụng như: vay theo hạn mức, bảo lãnh thanh toán, phát hành L/C trả ngay, trả chậm, UPAS... đáp ứng nhu cầu vốn lưu động cho doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng.

Ngân hàng triển khai gói tài trợ FMCG đến 5 tỷ đồng cho doanh nghiệp. Ảnh: SeABank

Ngân hàng cũng ra mắt dòng thẻ ghi nợ SeABiz Ultra Cash với mức hoàn tiền đến 5 triệu đồng một tháng cho giao dịch hàng hóa và dịch vụ, hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu dòng tiền và nâng cao trải nghiệm thanh toán.

Theo đại diện SeABank, các sản phẩm dành cho SME được thiết kế theo hướng linh hoạt, giảm bớt thủ tục, giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn nhanh và được tư vấn xuyên suốt bởi đội ngũ chuyên gia. Ngoài sản phẩm tài chính, ngân hàng thường xuyên tổ chức workshop, hội thảo và chương trình đào tạo nhằm nâng cao năng lực quản trị và khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt.

Với tầm nhìn "Đặt con người và cộng đồng lên hàng đầu", SeABank luôn ưu tiên thúc đẩy tài chính toàn diện, bên cạnh tài chính khí hậu. Từ năm 2021 đến nay, ngân hàng đã huy động hơn 1 tỷ USD từ các định chế tài chính quốc tế để triển khai các sáng kiến bền vững; riêng năm 2024 đạt gần 300 triệu USD.

Nguồn lực này được sử dụng để mở rộng các chương trình tài chính - phi tài chính cho SME và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Nhờ những đóng góp phát triển doanh nghiệp Việt, SeABank đã được vinh danh tại nhiều giải thưởng như: Tổ chức tài chính cung cấp vốn tối ưu nhất cho ngành xây dựng 2024 (Tổng hội Xây dựng Việt Nam); Sáng kiến Câu lạc bộ dành cho nữ doanh nhân SeAPower được vinh danh tại hạng mục "Bình đẳng giới tại thị trường" - UN WEPs Award 2024 (UN Women) và hạng mục "Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ tại Việt Nam" - ESG Business Awards 2025...

Đại diện ngân hàng cho biết, việc xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận lợi hơn, củng cố năng lực tự chủ dài hạn, qua đó có thể tạo việc làm cho lao động, thúc đẩy tài chính toàn diện. Đây là một phần trong chiến lược ESG dài hạn của SeABank, bám sát mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc về việc làm tốt và tăng trưởng kinh tế, giảm bất bình đẳng.

Minh Ngọc