SeABank tổ chức giải golf cho khách hàng ưu tiên

Hà NộiGiải golf "SeAPremium Master 2023" dành riêng cho khách hàng ưu tiên sẽ diễn ra vào ngày 22/12, tại sân golf Legend Hill Country Club.

Đại diện SeABank cho biết đây là lần đầu tiên ngân hàng tổ chức giải đấu golf dành riêng cho khách hàng SeAPremium. Sự kiện diễn ra tại sân sân golf Legend Hill Country Club được thiết kế bởi huyền thoại golf Jack Nicklaus.

Chương trình dự kiến sẽ có sự góp mặt của hơn 120 khách hàng VIP của ngân hàng và đối tác giao lưu thi tài. Theo đó, các khách hàng ưu tiên của dịch vụ SeAPremium đều có cơ hội tham gia miễn phí.

Legend Hill Country Club là sân golf được thiết kế bởi huyền thoại golf Jack Nicklaus. Ảnh: Sân golf Legend Hill Country Club

Với sân chơi này, SeABank mong muốn kết nối những doanh nhân thành đạt, quản lý cấp cao, những cá nhân tiêu biểu của các lĩnh vực. Đây không chỉ là cơ hội để các thành viên SeAPremium thể hiện kỹ năng chơi golf mà còn là dịp chia sẻ thông điệp về phong cách sống của mình.

Giải đấu được tổ chức chuyên nghiệp từ phong cách thiết kế tới trang trí bữa tiệc trao giải và các tiện ích như xe đưa đón, các bữa tiệc nhẹ trên sân để mỗi khách hàng cảm thấy như đang tham gia vào một chuyến hành trình sang trọng. Chương trình cũng sẽ dành tặng những giải thưởng cho khách hàng đạt thành tích xuất sắc và may mắn như 10 cây vàng SJC và thẻ Bạch kim Vietnam Airlines trị giá 125 triệu đồng (giải Hole in One), cúp vô địch và quà tặng cho giải Best Gross... Tổng trị giá giải thưởng lên tới hơn một tỷ đồng.

Theo đại diện của SeABank, với thông điệp "Beyond the unique - Trên cả sự độc đáo", ngân hàng mong muốn mang đến những trải nghiệm độc đáo, thể hiện sự thấu hiểu các nhu cầu tận hưởng cuộc sống đẳng cấp của khách hàng thượng lưu.

Như Ý