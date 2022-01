SeABank lãi trước thuế hơn 3.200 tỷ đồng

Nhờ đa dạng hóa các nguồn thu và quản trị tốt hiệu quả hoạt động, lợi nhuận trước thuế của SeABank đạt 3.268 tỷ đồng, vượt 135% kế hoạch.

Tính đến ngày 31/12/2021, tổng tài sản của TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) tăng 31.456 tỷ đồng so với năm 2020, đạt 211.663 tỷ đồng. Tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 129.800 tỷ đồng. Tổng huy động vốn từ khách hàng đạt 128.838 tỷ đồng. Tổng thu nhập hoạt động đạt 7.036 tỷ đồng, tăng trưởng 53% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 89% so với năm 2020. Bên cạnh đó, tổng số tiền lãi SeABank đã giảm cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 là 287 tỷ đồng, đạt 552% so với cam kết.

Đại diện SeABank cho biết, kết quả này đến từ sự chuyển hướng trong hoạt động kinh doanh, đa dạng hóa nguồn thu, tích cực phát triển mạnh công nghệ số.

Với việc điều hướng linh hoạt các hoạt động kinh doanh, tổng thu thuần ngoài lãi của SeABank năm 2021 đạt 1.850 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 26,3% trên tổng doanh thu. Mức tăng trưởng này đạt được thông qua các hoạt động tự doanh, phát hành chứng khoán, lợi nhuận hoa hồng bán bảo hiểm, phí dịch vụ và đặc biệt thông qua các sản phẩm, dịch vụ tài chính thực hiện trên nền tảng công nghệ số hiện đại, tiêu biểu là ứng dụng ngân hàng số SeAMobile.

Bên cạnh đó, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm xuống 36%; tỷ lệ nợ xấu (NPL) tiếp tục giảm ở mức 1,65%. Hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 11,64%.

Khách hàng tới giao dịch tại SeABank. Ảnh: SeABank

Xác định công nghệ là trụ cột cốt lõi, năm 2021, nhà băng này tập trung nguồn lực đầu tư vào công nghệ, nâng cấp, cải tiến, số hóa ứng dụng, tiêu biểu là trí tuệ nhân tạo thông minh (AI) ứng dụng trong ngân hàng số SeAMobile/SeANet, đăng ký tài khoản eBank 100% online từ xa qua công nghệ định danh eKYC. Nhờ đó, số lượng người dùng eBank mở mới tăng 201%, số lượng giao dịch tăng 170% và giá trị giao dịch trực tuyến tăng gần 200% so với cùng kỳ năm 2020.

Đồng thời, để thực hiện hóa chiến lược phục vụ trên 5,2 triệu khách hàng vào năm 2025, SeABank mở rộng hợp tác với Google Cloud, sử dụng công nghệ điện toán đám mây để lưu trữ và bảo mật thông tin khách hàng, từ đó thúc đẩy sáng tạo sản phẩm, cải thiện dịch vụ khách hàng và trải nghiệm trực tuyến.

Năm 2021 cũng đánh dấu bước ngoặt trong quá trình hoạt động của SeABank với việc niêm yết hơn 1,2 tỷ cổ phiếu SSB trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) ngày 24/3/2021. Kết thúc phiên ngày 31/12/2021, cố phiếu SSB đóng cửa ở mức giá 45.600 đồng một cổ phiếu, tăng gần gấp 3 lần so với giá ngày niêm yết đầu tiên, đưa giá trị vốn hóa của ngân hàng vượt 2,9 tỷ USD.

Bên cạnh đó, trước ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh đối với các doanh nghiệp và người dân, SeABank đã hưởng ứng theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về việc giảm lãi suất cho vay khách hàng tới hết năm 2021. Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng lên tới 287 tỷ đồng, đạt 552% so với cam kết trước đó, tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 79.237 tỷ đồng cho 58.522 khách hàng.

Nhà băng này cũng triển khai các giải pháp hỗ trợ chính quyền và người dân trên khắp cả nước bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh với tổng ngân sách gần 90 tỷ đồng thông qua việc ủng hộ nhu yếu phẩm và các trang thiết bị y tế cần thiết.

Năm 2021, SeABank đã hai lần tăng vốn điều lệ, lên mức 14.785 tỷ đồng, qua đó, giúp nâng cao tiềm lực tài chính và củng cố an toàn vốn, từ đó, tạo tiền đề để đầu tư nhiều mặt, đồng thời, đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ.

Ngân hàng này cũng được tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) tài trợ 150 triệu USD để mở rộng tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam đồng thời thúc đẩy tài trợ các dự án khí hậu vào tháng 6/2021. Sau 6 tháng triển khai, IFC và 5 quỹ đầu tư quốc tế gồm Banque Internationale de Commerce-BRED, BlueOrchard Microfinance Fund, Kasikorbank PCL, OPEC và responsAbility Investments AG đã mở rộng gói tín dụng cấp cho SeABank từ 150 triệu USD lên 220 triệu USD. Bên cạnh đó, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã nâng hạn mức tín dụng lên đến 30 triệu USD cho SeABank sau 8 tháng ký kết hợp tác.

SeABank tiếp tục được Moody’s đánh giá tín nhiệm mức B1 và nâng triển vọng phát triển lên mức tích cực trong năm 2021. The Banker (Anh) cũng trao giải Ngân hàng của năm 2021 - Bank of the Year Vietnam 2021 cho nhà băng này.

An Nhiên