SeABank hỗ trợ doanh nghiệp theo xu hướng không tiền mặt

"Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang dần tác động lên mọi mặt của đời sống, trong đó xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt dần trở thành xu hướng tất yếu trong thời đại số. Thực tế, việc sử dụng tiền mặt tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt với các doanh nghiệp, nhóm khách hàng có khối lượng giao dịch lớn", đại diện ngân hàng SeABank nhận định.

Thấu hiểu nhu cầu của khách hàng trong xu hướng "không tiền mặt", ngân hàng này liên tục triển khai thẻ tín dụng dành riêng cho khách hàng tổ chức. Các sản phẩm này cung cấp công cụ quản lý chi phí thông minh, tách bạch chi tiêu cá nhân và chi tiêu công, thanh toán không cần tiền mặt tại nhiều điểm giao dịch toàn cầu.

Thẻ tín dụng SeABank Visa Corporate của SeABank dành riêng cho cộng đồng doanh nghiệp. Với hạn mức tín dụng thẻ được cấp tối đa lên tới 5 tỷ đồng, doanh nghiệp có thể sử dụng nguồn vốn này để thực hiện thanh toán các khoản chi phí với thời gian miễn lãi lên đến 55 ngày, đồng thời giảm thiểu tối đa rủi ro lưu thông tiền mặt.

Thẻ tín dụng SeABank Visa Corporate được sử dụng tại một cửa hàng.

SeABank cũng triển khai công nghệ bảo mật theo chuẩn EMV hiện đại trong phát hành và thanh toán thẻ quốc tế Visa, nhằm tăng cường an ninh, an toàn cho các giao dịch thanh toán trực tuyến (Ecommerce/ online payment) tại các website thương mại điện tử có áp dụng chương trình Verified by Visa (VbV). Bên cạnh đó, khi thực hiện các giao dịch thanh toán, doanh nghiệp còn được tích lũy điểm thưởng và được SeABank hoàn tiền tới 0,15% giá trị giao dịch.

Sản phẩm SeABank Visa Corporate dành cho khách hàng doanh nghiệp.

Hạn chế lượng tiền mặt lưu thông trong nền kinh tế giúp nhiều doanh nghiệp giảm thiểu chi phí xã hội, tiết kiệm thời gian và tổ chức tối ưu hóa quy trình vận hành. "Ngoài chi tiêu dễ dàng và tiết kiệm thời gian hơn, công ty của tôi còn được hưởng nhiều ưu đãi của ngân hàng từ chính các giao dịch của mình", bà Lê Linh, một chủ doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn Hà Nội, khách hàng sử dụng Visa Corporate chia sẻ.

Từ nay đến hết năm 2020, SeABank triển khai chương trình "SeABank Visa Corp - Đồng hành cùng doanh nghiệp" dành cho các khách hàng tổ chức. Theo đó, khi mở mới thẻ tín dụng Visa Corporate, khách hàng sẽ được hoàn phí thường niên năm đầu tiên và tặng vali Lock&Lock.

Phong Vân