SeABank dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 20,5% bằng cổ phiếu

SeABank dự kiến phát hành 583,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, với tỷ lệ hơn 20,5% và 40 triệu cổ phiếu ESOP nhằm tăng vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng.

Theo tài liệu trình đại hội, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm hơn 20,5 cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế, tại thời điểm 31/12/2025. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá khoảng 5.838 tỷ đồng, tương đương gần 9.896 tỷ đồng theo thị giá ngày 1/4/.

Bên cạnh đó, nhà băng cũng dự kiến phát hành tối đa 40 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong năm 2026, với giá tối thiểu 10.000 đồng một cổ phiếu. Đối tượng phát hành là cán bộ quản lý tại SeABank.

Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết, đây là chính sách thường xuyên nhằm ghi nhận và giữ chân cán bộ có thâm niên và hiệu quả làm việc tốt, qua đó khuyến khích sự cam kết gắn bó, cống hiến, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Năm nay, SeABank tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên tại TP Hải Phòng, ngày 22/4. Tại đại hội lần này, ngân hàng cũng dự kiến trình cổ đông phương án bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, nhằm nâng cao hệ thống quản trị và kiểm soát nội bộ.

Ứng viên được đề cử là ông Nguyễn Văn Liệu (sinh năm 1969), Cử nhân Ngân hàng (Đại học Kinh tế Quốc dân), Thạc sĩ Chính sách công (Đại học Hitotsubashi, Nhật Bản), với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại các tổ chức trong và ngoài nước, như Trưởng Phòng Quan hệ Quốc tế, Trưởng phòng Quản lý các dự án tín dụng quốc tế tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; chuyên gia phân tích đầu tư tại Clearwater Capital Partners; Giám đốc Pháp chế tuân thủ, quản lý rủi ro, đạo đức kinh doanh tại Ngân hàng TNHH Một Thành viên HSBC Việt Nam và Trợ lý HĐQT, Trưởng phòng Quản lý rủi ro tại SeABank.

Theo ngân hàng, việc bổ sung nhân sự có chuyên môn về quản trị rủi ro nhằm tăng cường hiệu quả giám sát, nâng cao tính độc lập và minh bạch của Ban kiểm soát, đồng thời cải thiện năng lực quản trị theo thông lệ quốc tế. Đây cũng là bước đi giúp SeABank hoàn thiện mô hình "tuyến phòng thủ" và đáp ứng các chuẩn mực Basel III, làm nền tảng cho tăng trưởng an toàn.

Năm 2025, SeABank ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng ổn định và hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Ngân hàng tiếp tục được Moody’s giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm Ba3 đối với tiền gửi dài hạn, cùng mức B1 cho đánh giá tín dụng cơ sở (BCA) với triển vọng ổn định. Đây là năm thứ tư liên tiếp ngân hàng duy trì các mức xếp hạng này.

Trên cơ sở đó, SeABank dự kiến trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 7.068 tỷ đồng. Tổng tài sản dự kiến tăng 10%, huy động vốn tăng 23% và dư nợ tín dụng tăng 17%. Ngân hàng cũng đặt mục tiêu duy trì tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) ở mức 13% và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Song song với kế hoạch tăng trưởng, nhà băng định hướng tiếp tục đẩy mạnh chiến lược số hóa toàn diện, tập trung vào các công nghệ như điện toán đám mây, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và hệ sinh thái API... Đồng thời, SeABank cho biết sẽ ưu tiên nguồn vốn cho các dự án xanh, gắn với chiến lược phát triển bền vững (ESG), nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất gắn liền với trách nhiệm cộng đồng.

Thành lập năm 1994, SeABank hiện có hơn 4 triệu khách hàng, khoảng 5.300 nhân viên và 181 điểm giao dịch trên toàn quốc, vốn điều lệ đạt 28.450 tỷ đồng. Ngân hàng định vị theo hướng bán lẻ, tập trung phát triển sản phẩm tài chính cho cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy số hóa nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và trải nghiệm khách hàng.

Minh Ngọc