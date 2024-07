SeABank đạt lợi nhuận hơn 3.200 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) đạt hơn 3.238 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo đó, tổng thu thuần (TOI) là 6.011 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ. Đồng thời, thu thuần ngoài lãi (NOII) của SeABank ghi nhận con số tăng trưởng 39% so với năm trước, đạt 1.268 tỷ đồng, tương đương 21,1% trong tổng thu thuần. Các chỉ số về hiệu quả hoạt động đều có sự tăng trưởng tốt so với cùng kỳ như ROE ở mức 16,38% và ROA đạt 1,88%.

Ngoài ra, SeABank đã huy động 255 triệu USD từ các tổ chức tài chính quốc tế. Kết thúc 6 tháng đầu năm, tổng huy động tiền gửi và giấy tờ có giá của nhà băng đạt 160.926 tỷ đồng, tăng ròng thêm 16.139 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Số dư tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng mạnh lên 20.038 tỷ đồng, cao hơn 59% so với cùng kỳ năm trước và chiếm tỷ trọng 13,4% tổng huy động. Tổng Dư nợ cho vay khách hàng của đơn vị cũng đạt 185.959 tỷ đồng, trong đó tín dụng xanh, dư nợ các khoản vay tín dụng xanh tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. SeABank đảm bảo an toàn hoạt động với tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,91%.

Tính đến hết ngày 30/6, tổng tài sản của SeABank là 280.658 tỷ đồng và vốn điều lệ ngân hàng ở mức 24.957 tỷ đồng.

Quầy giao dịch tại SeABank. Ảnh: SeABank

Đại diện đơn vị chia sẻ kết quả có được nhờ quá trình linh hoạt chuyển hướng kinh doanh, tập trung vào công nghệ số và đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ. Các chỉ số kinh doanh khác cũng có sự tăng trưởng ổn định và hiệu quả.

Hiện, đơn vị triển khai phương án phát hành 329 triệu cổ phiểu để trả cổ tức năm 2023, phát hành 10,3 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tương đương tổng tỷ lệ trả cổ tức cho cổ đông gần 14%. Qua đó, nhà băng có thể tăng vốn điều lệ lên 28.350 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, SeABank tiếp tục nhận sự tin tưởng và hợp tác của các tổ chức tài chính quốc tế uy tín, giúp nâng cao năng lực tài chính, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ. Đây là yếu tố giúp đơn vị có thêm nguồn vốn để hỗ trợ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME).

Nhà băng cũng huy động thành công 255 triệu USD từ các tổ chức tài chính quốc tế, trong đó có The Norwegian Investment Fund (Norfund), quỹ của Chính phủ Na Uy với khoản vay chuyển đổi 30 triệu USD. Qua đó, SeABank có thể bổ sung nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp SME, khách hàng cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ tại Việt Nam.

Ngoài ra, SeABank đã phát hành trái phiếu trái phiếu xanh lam, xanh lá và được Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) đầu tư 75 triệu USD; Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) đầu tư 75 triệu USD. IFC cũng cấp khoản vay 75 triệu USD cho đơn vị nhằm tăng cường cho vay cho SME, bao gồm cả doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, nhằm thúc đẩy tài chính toàn diện.

Với những thành tựu và đóng góp này, SeABank được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và được nhiều tổ chức quốc tế ghi nhận như Tạp chí Forbes vinh danh là một trong những "Ngân hàng tốt nhất thế giới 2024" (World's Best Banks 2024); kênh truyền hình CNBC ghi nhận là "Ngân hàng tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2024"...

Nhật Lệ