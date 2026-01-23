SeABank báo lãi 6.868 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) ghi nhận lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 6.868 tỷ đồng, tăng 13.73%, tổng tài sản đạt 396.443 tỷ đồng, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh, tổng thu nhập hoạt động năm 2025 ngân hàng đạt 14.114 tỷ đồng, tăng 13,74% và hoàn thành 112% kế hoạch năm. Trong đó, thu nhập ngoài lãi tăng hơn 80%, đạt 4.410 tỷ đồng.

Hiệu suất hoạt động của SeABank được cải thiện rõ khi tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm xuống 33,01% và ROE đạt 14,62%, vượt kế hoạch. Dư nợ cung ứng tín dụng tăng 16,7%, đạt gần 245.000 tỷ đồng, trong khi tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 3% theo quy định.

Tính đến cuối năm 2025, lợi nhuận trướ́c thuế và quy mô tài sản của SeABank đều vượt kế hoạch đề ra, lần lượt 6% và 11%. Vốn điều lệ của ngân hàng đạt 28.450 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 40.373 tỷ đồng. Trong đó, tổng huy động tiền gửi và giấy tờ có giá đạt 221.791 tỷ đồng, tăng 11,6% so với năm trước.

Năm 2025, SeABank huy động thành công 80 triệu USD từ Tổ chức Tài chính Phát triển của Pháp (Proparco) và Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan (FMO), nâng tổng vốn huy động quốc tế lên hơn 1,1 tỷ USD. Nguồn vốn này hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, đồng thời phục vụ các mục tiêu quản trị rủi ro môi trường - xã hội và chống biến đổi khí hậu.

Cũng trong năm, SeABank hoàn tất bàn giao Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Bưu điện (PTF) cho đối tác AEON Financial, qua đó tái cơ cấu nguồn vốn và tăng tập trung cho hoạt động cốt lõi.

Đại diên ngân hàng cho biết, việc triển khai tái cơ cấu toàn diện mô hình kinh doanh theo ngành dọc và phát huy chiến lược kinh doanh linh hoạt đã giúp SeABank duy trì đà tăng trưởng ổn định và đồng đều về quy mô lẫn hiệu quả.

SeABank hiện phục vụ hơn 4 triệu khách hàng, có hơn 5.300 nhân viên, vận hành 181 điểm giao dịch toàn quốc. Nhà băng này vừa công bố khung chiến lược phát triển mới, xác định 4 yếu tố: Mục đích sống - Tầm nhìn - Khát vọng - Giá trị làm nền tảng và định hướng chiến lược cho giai đoạn tiếp theo.

Theo đó, ngân hàng đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng tỷ trọng tín dụng xanh lên 5%, giảm 10% phát thải khí nhà kính, hỗ trợ 100.000 khách hàng nữ và doanh nghiệp do nữ làm chủ, tỷ lệ lãnh đạo nữ đạt 40% và công bố báo cáo ESG hàng năm theo chuẩn quốc tế.

Song song đó, SeABank tiếp tục giản minh hoạt động, tuân thủ các quy định trong nướ́c và tiệm cận chuẩn mực quốc tế về công bố, báo cáo và quản trị doanh nghiệp. Trong năm 2025, nhà băng duy trì vị trí trong Top 10 Báo cáo thường niên xuất sắc nhóm ngành tài chính (VLCA) và phát hành độc lập Báo cáo Phát triển Bền vững.

Trong giai đoạn tiếp theo, SeABank đưa yếu tố trách nhiệm và bền vững vào mọi quyết định, đặc biệt đẩy mạnh thực thi các tiêu chí Môi trường, Quản trị và Xã hội (ESG), hướng tới tầm nhìn trở thành "ngân hàng đặt con người và cộng đồng lên hàng đầu".

Minh Ngọc