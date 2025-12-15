SEA Games ngày 15/12: Chờ vàng từ bóng chuyền

-
Bóng chuyền: chờ tấm HC vàng lịch sử
Lúc 17h tại nhà thi đấu Huamark, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đấu chung kết với chủ nhà Thái Lan, thế lực thống trị khu vực trong 14 kỳ SEA Games liên tiếp vừa qua.
Trong 11 trận chung kết SEA Games, Việt Nam chỉ thắng tổng cộng ba set trước Thái Lan, và thua tới 33 set. Đội tuyển cũng chưa từng thắng đến hai set trong một trận gặp đối thủ này. Có đến 8 trận tỷ số là 3-0 tuyệt đối cho Thái Lan, và ba trận là 3-1.
Từ khoảng hơn 20 năm qua, Việt Nam có thể được coi như đứng thứ hai bóng chuyền nữ khu vực Đông Nam Á. Nhưng Thái Lan đã vươn lên tầm châu lục, với ba lần vô địch châu Á và một lần đoạt Asian Cup. Đó là chưa kể 16 HC vàng SEA Games và 8 danh hiệu SEA V-League.
Sau khi dần thu hẹp cách biệt, cuối cùng Việt Nam cũng thắng trận lịch sử ở chung kết chặng 2 SEA V-League 2025, phần nào nhờ công Trần Thị Thanh Thúy (cao 1,93 m) và Nguyễn Thị Bích Tuyền (1,88 m). Nhưng ở SEA Games 33, Bích Tuyền không thể góp mặt.
Đội trưởng Thanh Thúy khẳng định đây là trận đấu "quan trọng nhất sự nghiệp". Chưa bao giờ, sự kỳ vọng dành cho bóng chuyền nữ Việt Nam lại lớn như lúc này, khi đội tuyển thăng tiến vượt bậc trong 2 năm qua.
Sức nóng ở chung kết SEA Games lần này được đẩy lên cao, với sự tính toán, chuẩn bị kỹ lưỡng cùng những lo ngại thấy rõ từ phía người Thái - tất cả đều khởi phát từ chính sự tiến bộ của bóng chuyền Việt Nam. Người hâm mộ kỳ vọng các cô gái Việt Nam sẽ viết nên chương mới, tạo ra cột mốc vàng mang ý nghĩa lịch sử cho cả chặng đường dài bền bỉ.
Điền kinh: Kỳ vọng vàng từ Nguyễn Thị Oanh
Điền kinh Việt Nam bước vào ngày thi đấu then chốt với hàng loạt nội dung chung kết quan trọng. Tâm điểm vẫn là Nguyễn Thị Oanh, người đã có HC vàng 5.000 m. Chân chạy 30 tuổi tiếp tục tranh tài ở 10.000m nữ, cự ly đòi hỏi nền tảng thể lực và ý chí thi đấu bền bỉ. Nếu giành HC vàng, Nguyễn Thị Oanh sẽ có HC vàng thứ 14 tại các kỳ SEA Games - kỷ lục của điền kinh Việt Nam.
Bên cạnh đó, Quách Thị Lan góp mặt ở 400 m rào nữ, nội dung từng giúp cô tạo dựng tên tuổi ở đấu trường SEA Games. Kinh nghiệm, bản lĩnh và khả năng bứt tốc quãng cuối sẽ là điểm tựa để Lan hướng tới tấm HC. Các nội dung như 800 m nữ, 3.000 m vượt chướng ngại vật nam, 4x100 m tiếp sức nữ cũng mở ra thêm hy vọng huy chương cho đoàn Việt Nam.
Bơi: Những niềm hy vọng ở ngày thi đấu cuối
Đường đua xanh hôm 15/12 chứng kiến Nguyễn Huy Hoàng, người đã có HC vàng 1.500m tự do, góp mặt ở 400 m tự do nam, nội dung anh có kinh nghiệm vượt trội trong khu vực.
Ngoài ra, Phạm Thanh Bảo, chủ nhân 2 HC vàng ở các cự ly bơi ếch trước đó tiếp tục tranh tài ở 50 m ếch nam, trong khi các nội dung 200 m ngửa nam, 200 m bơi bướm nam hay 4x100 m tiếp sức hỗn hợp nam đều mở ra cơ hội cạnh tranh huy chương cho Việt Nam nếu các kình ngư duy trì phong độ ổn định ở vòng chung kết buổi tối.
Ở nội dung nữ, 800 m tự do với sự góp mặt của Võ Thị Mỹ Tiên và Nguyễn Khả Nhi cũng hứa hẹn mang lại huy chương trong ngày thi đấu cuối của môn bơi tại SEA Games 33.
Cử tạ, wushu, bắn súng được kỳ vọng giành HC vàng
Ở cử tạ, các hạng cân 63kg nữ, 69kg nữ và 79kg nam đều có VĐV Việt Nam góp mặt ở chung kết, trong đó Nguyễn Thị Thủy Tiên và Hoàng Kim Lụa là những cái tên tranh chấp HC.
Wushu tiếp tục nhận nhiều kỳ vọng, với nhiều nội dung chung kết diễn ra trong ngày, quy tụ các gương mặt dày dạn kinh nghiệm như Dương Thúy Vi, Nguyễn Thị Hiền, Nông Văn Hữu...
Ở bắn súng, hai tên tuổi Phạm Quang Huy - Trịnh Thu Vinh thi đấu chung kết 10 m súng ngắn đồng đội hỗn hợp. Thu Vinh được kỳ vọng tiếp đà hưng phấn sau khi giành cú đúp HC vàng hôm 14/12.