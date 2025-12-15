SEA Games ngày 15/12: Chờ vàng từ bóng chuyền

Bóng chuyền: chờ tấm HC vàng lịch sử

Lúc 17h tại nhà thi đấu Huamark, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đấu chung kết với chủ nhà Thái Lan, thế lực thống trị khu vực trong 14 kỳ SEA Games liên tiếp vừa qua.

Niềm vui chiến thắng của các cô gái Việt Nam khi hạ Indonesia 3-0 tại bán kết hôm 15/12, tại nhà thi đấu Huamark. Ảnh: Đức Đồng

Trong 11 trận chung kết SEA Games, Việt Nam chỉ thắng tổng cộng ba set trước Thái Lan, và thua tới 33 set. Đội tuyển cũng chưa từng thắng đến hai set trong một trận gặp đối thủ này. Có đến 8 trận tỷ số là 3-0 tuyệt đối cho Thái Lan, và ba trận là 3-1.

Từ khoảng hơn 20 năm qua, Việt Nam có thể được coi như đứng thứ hai bóng chuyền nữ khu vực Đông Nam Á. Nhưng Thái Lan đã vươn lên tầm châu lục, với ba lần vô địch châu Á và một lần đoạt Asian Cup. Đó là chưa kể 16 HC vàng SEA Games và 8 danh hiệu SEA V-League.

Sau khi dần thu hẹp cách biệt, cuối cùng Việt Nam cũng thắng trận lịch sử ở chung kết chặng 2 SEA V-League 2025, phần nào nhờ công Trần Thị Thanh Thúy (cao 1,93 m) và Nguyễn Thị Bích Tuyền (1,88 m). Nhưng ở SEA Games 33, Bích Tuyền không thể góp mặt.

Đội trưởng Thanh Thúy khẳng định đây là trận đấu "quan trọng nhất sự nghiệp". Chưa bao giờ, sự kỳ vọng dành cho bóng chuyền nữ Việt Nam lại lớn như lúc này, khi đội tuyển thăng tiến vượt bậc trong 2 năm qua.

Sức nóng ở chung kết SEA Games lần này được đẩy lên cao, với sự tính toán, chuẩn bị kỹ lưỡng cùng những lo ngại thấy rõ từ phía người Thái - tất cả đều khởi phát từ chính sự tiến bộ của bóng chuyền Việt Nam. Người hâm mộ kỳ vọng các cô gái Việt Nam sẽ viết nên chương mới, tạo ra cột mốc vàng mang ý nghĩa lịch sử cho cả chặng đường dài bền bỉ.