SEA Games ngày 15/12: Chờ vàng từ bóng chuyền

Thái LanTrận chung kết bóng chuyền nữ giữa Việt Nam và chủ nhà Thái Lan, cùng các trận bán kết bóng đá nam là tâm điểm của SEA Games ngày 15/12.

Giờ Hà Nội (GMT+7)
  • Bóng chuyền: chờ tấm HC vàng lịch sử

    Lúc 17h tại nhà thi đấu Huamark, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đấu chung kết với chủ nhà Thái Lan, thế lực thống trị khu vực trong 14 kỳ SEA Games liên tiếp vừa qua.

    Niềm vui chiến thắng của các cô gái Việt Nam khi hạ Indonesia 3-0 tại bán kết hôm 15/12, tại nhà thi đấu Huamark. Ảnh: Đức Đồng

    Trong 11 trận chung kết SEA Games, Việt Nam chỉ thắng tổng cộng ba set trước Thái Lan, và thua tới 33 set. Đội tuyển cũng chưa từng thắng đến hai set trong một trận gặp đối thủ này. Có đến 8 trận tỷ số là 3-0 tuyệt đối cho Thái Lan, và ba trận là 3-1.

    Từ khoảng hơn 20 năm qua, Việt Nam có thể được coi như đứng thứ hai bóng chuyền nữ khu vực Đông Nam Á. Nhưng Thái Lan đã vươn lên tầm châu lục, với ba lần vô địch châu Á và một lần đoạt Asian Cup. Đó là chưa kể 16 HC vàng SEA Games và 8 danh hiệu SEA V-League.

    Sau khi dần thu hẹp cách biệt, cuối cùng Việt Nam cũng thắng trận lịch sử ở chung kết chặng 2 SEA V-League 2025, phần nào nhờ công Trần Thị Thanh Thúy (cao 1,93 m) và Nguyễn Thị Bích Tuyền (1,88 m). Nhưng ở SEA Games 33, Bích Tuyền không thể góp mặt.

    Đội trưởng Thanh Thúy khẳng định đây là trận đấu "quan trọng nhất sự nghiệp". Chưa bao giờ, sự kỳ vọng dành cho bóng chuyền nữ Việt Nam lại lớn như lúc này, khi đội tuyển thăng tiến vượt bậc trong 2 năm qua.

    Sức nóng ở chung kết SEA Games lần này được đẩy lên cao, với sự tính toán, chuẩn bị kỹ lưỡng cùng những lo ngại thấy rõ từ phía người Thái - tất cả đều khởi phát từ chính sự tiến bộ của bóng chuyền Việt Nam. Người hâm mộ kỳ vọng các cô gái Việt Nam sẽ viết nên chương mới, tạo ra cột mốc vàng mang ý nghĩa lịch sử cho cả chặng đường dài bền bỉ.

  • Điền kinh: Kỳ vọng vàng từ Nguyễn Thị Oanh

    Điền kinh Việt Nam bước vào ngày thi đấu then chốt với hàng loạt nội dung chung kết quan trọng. Tâm điểm vẫn là Nguyễn Thị Oanh, người đã có HC vàng 5.000 m. Chân chạy 30 tuổi tiếp tục tranh tài ở 10.000m nữ, cự ly đòi hỏi nền tảng thể lực và ý chí thi đấu bền bỉ. Nếu giành HC vàng, Nguyễn Thị Oanh sẽ có HC vàng thứ 14 tại các kỳ SEA Games - kỷ lục của điền kinh Việt Nam.

    z7323619106011-0b9d6b163dc6fec-4453-5888

    Nguyễn Thị Oanh mừng chiến thắng ở nội dung 5.000m hôm 12/12. Ảnh: Hiếu Lương

    Bên cạnh đó, Quách Thị Lan góp mặt ở 400 m rào nữ, nội dung từng giúp cô tạo dựng tên tuổi ở đấu trường SEA Games. Kinh nghiệm, bản lĩnh và khả năng bứt tốc quãng cuối sẽ là điểm tựa để Lan hướng tới tấm HC. Các nội dung như 800 m nữ, 3.000 m vượt chướng ngại vật nam, 4x100 m tiếp sức nữ cũng mở ra thêm hy vọng huy chương cho đoàn Việt Nam.

  • Bơi: Những niềm hy vọng ở ngày thi đấu cuối

    Đường đua xanh hôm 15/12 chứng kiến Nguyễn Huy Hoàng, người đã có HC vàng 1.500m tự do, góp mặt ở 400 m tự do nam, nội dung anh có kinh nghiệm vượt trội trong khu vực.

    z7320382083562-6fe8797e99aa84a-5027-4073

    Huy Hoàng mừng chiến thắng ở nội dung 1.500 m tự do nam hôm 12/12. Ảnh: Đức Đồng

    Ngoài ra, Phạm Thanh Bảo, chủ nhân 2 HC vàng ở các cự ly bơi ếch trước đó tiếp tục tranh tài ở 50 m ếch nam, trong khi các nội dung 200 m ngửa nam, 200 m bơi bướm nam hay 4x100 m tiếp sức hỗn hợp nam đều mở ra cơ hội cạnh tranh huy chương cho Việt Nam nếu các kình ngư duy trì phong độ ổn định ở vòng chung kết buổi tối.

    Ở nội dung nữ, 800 m tự do với sự góp mặt của Võ Thị Mỹ Tiên và Nguyễn Khả Nhi cũng hứa hẹn mang lại huy chương trong ngày thi đấu cuối của môn bơi tại SEA Games 33.

  • Cử tạ, wushu, bắn súng được kỳ vọng giành HC vàng

    Ở cử tạ, các hạng cân 63kg nữ, 69kg nữ và 79kg nam đều có VĐV Việt Nam góp mặt ở chung kết, trong đó Nguyễn Thị Thủy Tiên và Hoàng Kim Lụa là những cái tên tranh chấp HC.

    Wushu tiếp tục nhận nhiều kỳ vọng, với nhiều nội dung chung kết diễn ra trong ngày, quy tụ các gương mặt dày dạn kinh nghiệm như Dương Thúy Vi, Nguyễn Thị Hiền, Nông Văn Hữu...

    Ở bắn súng, hai tên tuổi Phạm Quang Huy - Trịnh Thu Vinh thi đấu chung kết 10 m súng ngắn đồng đội hỗn hợp. Thu Vinh được kỳ vọng tiếp đà hưng phấn sau khi giành cú đúp HC vàng hôm 14/12.

    z7325101956193-f06c629fb3829a5-4559-2246

    Xạ thủ Trịnh Thu Vinh ở chung kết 10 m súng ngắn hơi cá nhân nữ hôm 14/12. Ảnh: Hiếu Lương

Lịch đấu của thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 ngày 15/12

Thời gian Môn thi đấu Nội dung Vòng Vận động viên/Đối thủ
09:00 Bơi 150m Bướm Nữ Vòng loại Phạm Thị Vân
09:00 Bơi 150m Bướm Nữ Vòng loại Nguyễn Thúy Hiền
09:00 Bơi 50m ếch Nam Vòng loại Phạm Thanh Bảo
09:00 Bơi 200m ngửa Nam Vòng loại Trần Hưng Nguyên
09:00 Bơi 200m ngửa Nam Vòng loại Cao Văn Dũng
09:00 Bơi 400m tự do Nam Vòng loại Trần Văn Nguyễn Quốc
09:00 Bơi 400m tự do Nam Vòng loại Nguyễn Huy Hoàng
09:00 Bơi 200m bướm Nam Vòng loại Dương Văn Hoàng Quy
09:00 Wushu Nam quyền nam Chung kết Nông Văn Hữu; Đỗ Đức Tài
09:00 Wushu Nam đao nữ Chung kết Đặng Trần Phương Nhi; Phan Thị Tú Bình
09:00 Wushu Thương thuật nữ Chung kết Nguyễn Thị Hiền; Dương Thúy Vi
09:00 Wushu Thái cực kiếm nam Chung kết Nguyễn Văn Phương; Nguyễn Trọng Lâm
09:00 Wushu Đối luyện binh khí nữ Chung kết Dương Thúy Vi/ Nguyễn Thị Hiền
09:00 Điền kinh 100M Hurdles (7 môn phối hợp) Nữ Vòng tính điểm Hoàng Thanh Giang
09:00 Xe đạp đường trường Tính giờ cá nhân Nữ Chung kết Nguyễn Thị Thu Mai
09:00 Xe đạp đường trường Tính giờ cá nhân Nữ Chung kết Lâm Thị Kim Ngân
09:00 Bắn đĩa bay Trap individual Nam Vòng loại Lê Nghĩa; Nguyễn Hoàng điệp, Nguyễn Văn Toàn
09:00 Bắn đĩa bay Trap individual Nữ Vòng loại Hoàng Thị Tuất; Nguyễn Thị Tuyết Mai
09:00 Cầu mây Đồng đội hỗn hợp Vòng loại Việt Nam - Myanmar
09:15 Bắn cung 1/8 Cung 3 dây Nam Vòng loại Đặng Công Đức - Datan Cart Vangeo (Philippines)
09:15 Bắn cung 1/8 Cung 3 dây Nam Vòng loại Đặng Ngọc Dũng - Zulfaqar (Singapore)
09:15 Bắn cung 1/8 Cung 3 dây Nữ Vòng loại Nguyễn Thị Hải Châu gặp Lê Phạm Vân Anh
09:15 Điền kinh 400m Hurdles Nam Vòng loại Lê Quốc Huy
09:15 Điền kinh 400m Hurdles Nam Vòng loại Nguyễn Đức Sơn
09:30 Đua thuyền Canoe and Rowing Thuyền đơn nữ hạng nhẹ Vòng loại Hồ Thị Duy
09:30 Bắn súng (súng ngắn và súng trường) 10m súng ngắn đồng đội hỗn hợp Vòng loại Phạm Quang Huy, Trịnh Thu Vinh
09:40 Điền kinh High Jump (7 môn phối hợp) Vòng tính điểm Hoàng Thanh Giang
09:45 Đua thuyền Canoe and Rowing Thuyền đôi Nam Vòng loại Đinh Thế Đức, Nguyễn Thành Dũng, Dương Văn Kiên (dự bị)
09:55 Bắn cung 1/4 Cung 3 dây Nam Vòng loại
09:55 Bắn cung 1/4 Cung 3 dây Nữ Vòng loại
10:00 Đua thuyền Canoe and Rowing Thuyền đôi Nam một mái chèo hạng nhẹ Vòng loại Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú, Dương Văn Kiên (dự bị)
10:00 Thể thao điện tử Arena of Valor (AOV) đồng đội Nữ Vòng bảng và Playoff
10:00 Pencat Silat 70kg nam Tranh Đồng Bùi Đình Quyết – Laos
10:00 Pencat Silat 60kg nữ Tranh Đồng Lê Thị Vân Anh - Philippines
10:00 Pencat Silat 80kg nam Tranh Đồng Nguyễn Tấn Sang - Malaysia
10:00 Pencat Silat 55kg nữ Tranh Đồng Dương Thị Hải Quyên – Laos
10:00 Pencat Silat 45kg nam Tranh Đồng Nguyễn Đức Hậu – Thái Lan
10:00 Pencat Silat 50kg nam Tranh Đồng Lê Văn Phước Laos
10:00 Pencat Silat 75kg nam Tranh Đồng Vũ Đức Hùng - Malaysia
10:00 Bi sắt Bộ ba Nữ Bán kết Việt Nam - Lào
10:00 Sailing SSL47 Keelboat SSL47 Vòng loại Tạ Bá Trọng, Phạm Văn Mách, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Trang Đài, Đỗ Ngọc Minh, Lê Tiến Dũng, Nguyễn Việt Hà, Vũ Tuấn Anh, Trần Quốc Tuấn, Bùi Anh Tuấn, Phan Ngọc Minh
10:15 Đua thuyền Canoe and Rowing Thuyền bốn Nữ Vòng loại Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Giang, Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ, Trần Thị Thu Hằng (dự bị), Lê Thị Hiền (dự bị)
10:35 Bắn cung 1/2 Cung 3 dây Nam Vòng loại
10:35 Bắn cung 1/2 Cung 3 dây Nữ Vòng loại
10:35 Điền kinh Shot Put (7 môn phối hợp) Vòng tính điểm Hoàng Thanh Giang
10:30 Thể thao điện tử Mobile Legends: Bang Bang Nam Vòng Knockout và tranh HC đồng Thi đấu vòng Playoffs, vòng Bán kết, vòng tranh huy chương đồng
11:00 Bóng ném Nữ Bán kết Việt Nam - Philippines
11:30 Bóng rổ 5x5 Nam Vòng bảng Philipines - Việt Nam
11:30 Bắn súng (súng ngắn và súng trường) 10m súng ngắn đồng đội hỗn hợp Chung kết Phạm Quang Huy, Trịnh Thu Vinh
12:00 Cầu mây Đồng đội hỗn hợp Vòng loại Việt Nam - Lào
13:00 Cử tạ Hạng 63 kg Chung kết Nguyễn Thị Thủy Tiên
13:00 Bi sắt Bộ ba Nữ Chung kết Việt Nam - Lào
13:00 Muay Waikru Individual Vòng loại Lê Khánh Linh
13:15 Bắn cung 1/4 Đồng đội cung 3 dây Nam Vòng loại Việt Nam (Đặng Công Đức, Nguyễn Ngọc Dũng, Nguyễn Trọng Hải) - Singgapore
13:15 Bắn cung 1/4 Đồng đội cung 3 dây Nữ Vòng loại Việt Nam (Lê Phạm Vân Anh, Nguyễn Thị Hải Châu, Nguyễn Thị Kim Ánh) - Malaysia
13:30 Quần vợt Đôi Nam Nữ Vòng loại Nguyễn Văn Phương, Chanelle Vân Nguyễn - Thailand
13:30 Quần vợt Đôi Nam Nữ Vòng loại Savana Lý Nguyễn, Đinh Viết Tuấn Minh - Indonesia
13:30 Bóng chuyền bãi biển Nữ Vòng loại Việt Nam - Philippines
13:45 Bắn cung 1/2 Đồng đội cung 3 dây Nam Vòng loại Nam (Đặng Công Đức, Lê Phạm Vân Anh) - Philippines
13:45 Bắn cung 1/2 Đồng đội cung 3 dây Nữ Vòng loại Hoàng Thanh Giang
14:00 Boxing 80kg Tranh HCĐ Nguyễn Mạnh Cường - Timor Leste
14:00-15:00 Đua thuyền Canoe and Rowing Thuyền đơn nữ hạng nhẹ Bán kết
14:00-15:00 Đua thuyền Canoe and Rowing Thuyền đôi Nam Bán kết
14:00-15:00 Đua thuyền Canoe and Rowing Thuyền đôi Nam một mái chèo hạng nhẹ Bán kết
14:00-15:00 Đua thuyền Canoe and Rowing Thuyền bốn Nữ Bán kết
14:00 Muay 54 kg Bán kết Đinh Thị Hoa - Singapore
14:00 Muay 60 kg Bán kết Đào Đại Hải - Thai Lan
14:00 Muay 60kg Bán kết Nguyễn Thị Phương Hậu - Myanmar
14:00 Muay 71kg Bán kết Bàng Quang Thắng - Singapore
14:00 Muay 75kg Bán kết Nguyễn Thanh Tùng - Singapore
14:45 Bắn cung 1/4 Compound Mixed Team Hỗn hợp Vòng loại
15:00 Cử tạ Hạng 79 kg Chung kết Nguyễn Quang Trường
15:00 Kickboxing LowKick Nữ 48 kg Bán kết Bùi Thị Yến Nhi - Philippines
15:00 Kickboxing LowKick Nam 51 kg Bán kết Lào - Nguyễn Đình Minh Khuê
15:00 Kickboxing K1 Nam -60 kg Bán kết Hoàng Gia Đại - Thái Lan
15:00 Kickboxing PointFighting Nữ 50 kg Bán kết Hoàng Thị Thùy Giang - Indonesia
15:00 Kickboxing KickLight Nam 57 kg Bán kết Dương Danh Hoạt - Thái Lan
15:00 Kickboxing FullContact Bán kết Philipines - Nguyễn Quang Huy
15:00 Muay 48 kg Vòng loại Dương Đức Bảo - Philipines
15:00 Muay 63,5kg Vòng loại Phạm Ngọc Mẫn - Philipines
15:00 Wushu Hạng 60 kg Nữ Chung kết Nguyễn Thị Thu Thủy
15:00 Wushu Hạng 70 kg Nam Chung kết Trương Văn Chưởng
15:00 Cầu mây Đồng đội nam Vòng loại Lào - Việt Nam
15:10 Bắn cung 1/2 Compound Mixed Team Hỗn hợp Vòng loại
15:30 Bóng đá Nam Nam Bán kết Việt Nam - Philippines
16:30 Bóng rổ 5x5 Nữ Vòng bảng Thái lan - Việt Nam
16:40 Điền kinh Long Jump Nam Chung kết Phạm Văn Nghĩa
16:40 Điền kinh Long Jump Nam Chung kết Văn Diện
17:00 Cử tạ Hạng 69 kg Chung kết Hoàng Kim Lụa
17:00 Điền kinh 400m Hurdles Nữ Chung kết Lê Thị Tuyết Mai
17:00 Điền kinh 400m Hurdles Nữ Chung kết Quách Thị Lan
17:00 Bóng ném Nam Bán kết Việt Nam - Singapore
17:00 Cầu mây Đồng đội hỗn hợp Bán kết
17:15 Điền kinh 3000M SC Nam Chung kết Trần Tiến Long
17:15 Điền kinh 3000M SC Nam Chung kết Nguyễn Trung Cường
17:30 Bóng chuyền trong nhà Nữ Chung kết Việt Nam - Thái Lan
17:40 Điền kinh 10.000m Nữ Chung kết Lê Thị Tuyết
17:40 Điền kinh 10.000m Nữ Chung kết Nguyễn Thị Oanh
18:00 Bơi 50m Bướm Nữ Chung kết
18:00 Bơi 50m ếch Nam Chung kết
18:00 Bơi 1800m tự do Nữ Chung kết Võ Thị Mỹ Tiên
18:00 Bơi 1800m tự do Nữ Chung kết Nguyễn Khả Nhi
18:00 Bơi 200m ngửa Nam Chung kết
18:00 Bơi 1400m tự do Nam Chung kết
18:00 Bơi 200m bướm Nam Chung kết
18:00 Bơi $4\times100$Tiếp sức hỗn hợp Nam Chung kết Nguyễn Viết Tường, Lương Jérémie Loic Nino, Phạm Thanh Bảo, Trần Hưng Nguyên
18:25 Điền kinh 200m (7 môn phối hợp) Vòng tính điểm Hoàng Thanh Giang
18:42 Điền kinh 800m Chung kết Bùi Thị Ngân
18:42 Điền kinh 800m Chung kết Nguyễn Thị Thu Hà
19:00 Điền kinh 4x100m Relay Nữ Chung kết Bùi Thị Nguyên, Hà Thị Thu, Hoàng Dư Ý, Kha Thanh Trúc, Lê Thị Cẩm Tú, Phùng Thị Huệ
