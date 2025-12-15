SEA Games ngày 15/12: Điền kinh giúp Việt Nam chạm mốc 40 HC vàng

Thái LanChiến thắng của các VĐV điền kinh Quách Thị Lan, Nguyễn Trung Cường rồi Nguyễn Thị Oanh giúp đoàn thể thao Việt Nam chạm mốc 40 HC vàng từ đầu Đại hội.

Quách Thị Lan vượt qua rào cuối trước khi bứt phá về đích đầu tiên nội dung 400m rào nữ. Ảnh: Đức Đồng

Điền kinh Việt Nam bùng nổ với hat-trick HC vàng cuối giờ chiều. Mở màn cho cơn mưa vàng trên sân điền kinh Suphachalasai, Bangkok là chiến thắng của Quách Thị Lan ở chung kết 400m rào nữ. Nhà vô địch châu Á 2018 xuất sắc cán đích đầu tiên với 56 giây 85, mang về tấm HC vàng thứ 38 cho đoàn Việt Nam tại SEA Games 33. Chiến thắng này ghi dấu là màn trở lại ấn tượng của Quách Thị Lan sau một năm rưỡi vắng bóng trên các đường chạy, khẳng định vị thế hàng đầu khu vực ở nội dung 400m rào nữ.

Đồng đội của cô, Nguyễn Trung Cường tỏa sáng ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nam, xua đi nỗi buồn không vượt qua vòng loại 5000m cách đây ít ngày. Chân chạy người Hà Tĩnh về nhất đầy thuyết phục với 8 phút 55 giây 32, qua đó bảo vệ thành công tấm HC vàng mà anh giành được ở SEA Games kỳ trước. Chiến thắng của Trung Cường mang về HC vàng thứ 39 cho đoàn Việt Nam.

Trung Cường nhảy qua rào trên đường chạy 3000m vượt chướng ngại vật nam. Ảnh: Đức Đồng

Màn trình diễn ấn tượng nhất của môn điền kinh trong ngày 15/12 gọi tên cô gái vàng Nguyễn Thị Oanh ở nội dung 10.000m nữ. Nữ VĐV quê Bắc Giang một lần nữa không có đối thủ trên đường chạy dài khi cán đích đầu tiên với thành tích 34 phút 27,93 giây. Cô cùng đồng đội Lê Thị Tuyết bứt hẳn lên các đối thủ khi còn 6 vòng sân, và bắt vòng với VĐV chạy cuối cùng khi còn khoảng 5 vòng. Khi còn khoảng 600 mét, tức gần một vòng rưỡi sân, Oanh tăng tốc, bỏ lại Tuyết để một mình băng về đích.

Lê Thị Tuyết về nhì, giúp Việt Nam giành trọn bộ HC vàng và HC bạc nội dung này. Đây là lần thứ hai tại SEA Games 33, bộ đôi Oanh -Tuyết thống trị đường chạy cự ly dài, lặp lại kỳ tích về nhất - nhì từng lập ở cự ly 5.000m trước đó. Về nhất nội dung 10.000m hôm nay, Nguyễn Thị Oanh sở hữu chiếc HC vàng SEA Games thứ 14. Đây là kỷ lục với VĐV điền kinh, vượt qua kỷ lục 13 chiếc của đồng đội đàn chị Nguyễn Thị Huyền, giúp chân chạy người Bắc Giang xác lập vị thế nữ hoàng điền kinh khu vực.

Chiến thắng của Nguyễn Thị Oanh còn đánh dấu mốc quan trọng với đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, khi đây là chiếc HC vàng thứ 40. Việt Nam vẫn đứng thứ ba toàn đoàn, kém Indonesia 12 chiếc, trong khi Thái Lan khẳng định sự vượt trội với 144 chiếc HC vàng.

Nguyễn Thị Oanh mừng sau khi giành HC vàng 10.000m nữ. Ảnh: Đức Đồng

Trước hattrick vàng của điền kinh, đội tuyển wushu Việt Nam cũng lập công lớn với cú đúp HC vàng trong buổi chiều. Ở chung kết nội dung tán thủ 60kg nữ, võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy áp đảo, sớm hạ knock-out đối thủ Myanmar ngay trong hiệp 1 chỉ sau khoảng 2 phút thi đấu, "mở hàng" HC vàng trong ngày cho đoàn Việt Nam, cũng là HC vàng thứ 36 của đoàn tại SEA Games 33. Tiếp đó, đến lượt Trương Văn Chưởng vào trận chung kết tán thủ hạng 70kg nam, và hạ võ sĩ Lào chỉ sau hai hiệp đấu bằng lối đánh tấn công dồn dập. Qua 4 nội dung chung kết tán thủ trong ngày, các võ sĩ wushu Việt Nam giành được 2 HC vàng - thành tích đáng khích lệ, cho thấy wushu vẫn là mỏ vàng quan trọng cho thể thao Việt Nam.

Ở các môn thể thao đồng đội, tâm điểm của ngày hôm nay là trận chung kết bóng chuyền trong nhà nữ giữa Việt Nam với Thái Lan. Các cô gái Việt Nam chơi xuất sắc, làm nên màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở trước đội bóng số một khu vực. Hai đội giằng co đến set 5 quyết định sau khi hòa 2-2 qua 4 set đầu căng thẳng. Ở set cuối, tuyển Việt Nam dẫn trước 23-22, nhưng chủ nhà Thái Lan lội ngược dòng, thắng sát nút 25-23. Chung cuộc, nữ Việt Nam thua 2-3 và đành chấp nhận tấm huy chương bạc SEA Games 33.

Ở môn bóng đá nam, U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn, nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ giành vé vào chung kết khi đánh bại Philippines 2-0 bằng các bàn của Văn Thuận và Thanh Nhàn trong ba phút cuối.

Đức Đồng - Hiếu Lương - Quang Dũng