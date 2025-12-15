Thái LanCó nhiều cơ hội giành match-point, nhưng Việt Nam bỏ lỡ và cuối cùng thua Thái Lan 2-3 (25-19, 13-25, 18-25, 25-23, 23-25) trong trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33.

Nhà thi đấu Huamark ở Bangkok tối 15/12 chứng kiến trận chung kết bóng chuyền nữ kịch tính nhất lịch sử SEA Games giữa Việt Nam và Thái Lan. Sau hơn hai giờ giằng co nghẹt thở, Việt Nam thua sát nút 2-3, với các tỷ số 25-19, 13-25, 18-25, 25-23 và 23-25. Khoảng cách giữa hai đội chưa bao giờ mong manh đến thế, và cũng chưa khi nào các cô gái áo đỏ tiến gần HC vàng SEA Games như ở khoảnh khắc này.

Đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy ôm mặt khóc sau khi Việt Nam thua Thái Lan ở chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33 tại nhà thi đấu Huamark, thành phố Bangkok, Thái Lan tối 15/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin, trong bối cảnh khán đài Huamark đông dần, phần lớn là khán giả chủ nhà. Dưới áp lực sân khách, đội tuyển vẫn chơi sòng phẳng, tận dụng tốt những pha phát bóng hỏng và lỗi bước một của Thái Lan. Trần Thị Thanh Thúy trở thành điểm tựa trên hàng công với những cú đập từ cả vị trí số 2 lẫn số 4, giúp Việt Nam thắng hiệp một 25-19. Đây là hiệp thắng thứ tư của Việt Nam trong 12 lần vào chung kết SEA Games gặp Thái Lan, và là tín hiệu cho thấy trận đấu này không đi theo kịch bản quen thuộc.

Tuy nhiên, Thái Lan nhanh chóng điều chỉnh. Với nhịp độ tấn công nhanh và khả năng tổ chức bài bản, đội chủ nhà thắng áp đảo hiệp hai 25-13, rồi tiếp tục duy trì ưu thế trong hiệp ba với tỷ số 25-18. Pimpichaya, Sasipaporn và Chatchu-on luân phiên ghi điểm, trong khi hàng chắn Việt Nam chịu nhiều sức ép. Ở thời điểm đó, cán cân trận đấu nghiêng trở lại phía đội giữ 14 HC vàng SEA Games liên tiếp.

Việt Nam thua sát nút Thái Lan ở chung kết bóng chuyền nữ Diễn biến chính trận đấu.

Hiệp bốn trở thành bước ngoặt. Việt Nam chơi kiên cường, bám đuổi từng điểm trong thế giằng co kéo dài. Thanh Thúy tiếp tục là mũi nhọn chủ lực, trong khi Như Anh và Bích Thủy ghi những điểm quan trọng ở vị trí số 3. Ở thời khắc quyết định, cú đập từ vị trí số 4 của Thanh Thúy chạm rào chắn Thái Lan rồi rơi xuống sân, khép lại hiệp bốn với chiến thắng 25-23 cho Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử SEA Games, tuyển nữ Việt Nam thắng Thái Lan hai hiệp trong một trận chung kết.

Hiệp quyết định diễn ra với nhịp độ cao và căng thẳng cực độ. Việt Nam khởi đầu tốt, dẫn 3-0 rồi 6-4 nhờ sự hiệu quả của Thanh Thúy và Bích Thủy. Tuy nhiên, Thái Lan kiên trì bám đuổi, tận dụng tốt những sai sót bước một của đối thủ để cân bằng tỷ số. Hai đội đổi điểm liên tục, không bên nào tạo được cách biệt quá hai điểm.

Cầu thủ Thái Lan mừng chiến thắng. Ảnh: Đức Đồng

Kịch tính được đẩy lên cao nhất khi Việt Nam liên tiếp có cơ hội kết thúc trận đấu. Ở tỷ số 17-16, rồi 22-21 và 23-22, các cô gái áo đỏ đều chạm tay vào match-point và có cơ hội dứt điểm nhưng không thể tận dụng. Những cú dứt điểm thiếu chính xác, cùng các tình huống khiếu nại bất thành do đã hết quyền challenge, khiến lợi thế dần trôi tuột.

Ở điểm số cuối cùng, Pimpichaya giao bóng, các cầu thủ Việt Nam phán đoán bóng ra ngoài nên không đỡ, nhưng trọng tài xác định bóng vẫn trong sân. Thái Lan thắng hiệp năm 25-23, khép lại trận chung kết nghẹt thở. Ban huấn luyện đội tuyển đành bất lực vì hết quyền khiếu nại, khi bóng chưa hoàn toàn chắc chắn ở trong sân theo góc quay truyền hình.

Tình huống quyết định trận đấu, khi trọng tài xác định bóng trong sân. Ảnh: chụp màn hình

Tan trận, cả hai đội cùng bật khóc. Bên kia lưới, Sasipaporn và các cầu thủ Thái Lan òa lên vì hạnh phúc, bảo vệ thành công ngôi hậu khu vực. Bên này, Lê Như Anh, Hoàng Thị Kiều Trinh và đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy không kìm được nước mắt. Thất bại này đánh dấu trận thua thứ 12 của Việt Nam trước Thái Lan trong các trận chung kết SEA Games, nhưng cũng là lần đầu tiên khoảng cách được thu hẹp đến mức tối đa.

Trên khán đài Huamark, những tràng hò reo của cổ động viên Thái Lan xen lẫn tiếng vỗ tay tán thưởng dành cho màn trình diễn quả cảm của đội khách. Các thống kê không còn phản ánh một thế trận một chiều như quá khứ: Việt Nam thắng hai hiệp, kéo đối thủ vào set năm và dẫn trước nhiều thời điểm quan trọng. Màn trình diễn của Thanh Thúy cùng các đồng đội cho thấy, ở lần gặp thứ 13 trong tương lai, việc dự đoán đội chiến thắng sẽ không còn dễ dàng như trước.

Quang Dũng - Hoàng An