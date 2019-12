SEA Games 2019 kết thúc

Khoảng 17h15, giờ Hà Nội, lễ bế mạc SEA Games 30 bắt đầu bằng lễ diễu hành của các vũ công nước chủ nhà, đi cùng quốc kỳ của 11 nước Đông Nam Á. Sau khi dàn hợp xướng của Manila biểu diễn, 11 đoàn thể thao dự SEA Games 30 tiến vào sân khấu chính của buổi lễ.

Ánh Viên nhận giải nữ VĐV tiêu biểu của SEA Games 30. Ảnh: Phạm Đương.

Do phần lớn các VĐV đã về nước trong sáng và chiều 11/12, nhóm VĐV dự lễ bế mạc chỉ bằng một phần ba so với hôm khai mạc. Tại buổi lễ, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên được Ban tổ chức vinh danh là nữ VĐV tiêu biểu tại SEA Games 30, với thành tích sáu HC vàng và hai HC bạc. Ở hạng mục nam, kình ngư Singapore Zheng Wen được xướng tên. Nam VĐV Roger Casogay (Philippines) nhận giải fair-play khi bỏ cơ hội giành HC vàng môn lướt ván để cứu đối thủ khi đang thi đấu.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines, Alan Peter Cayetano, sau khi trao ba giải thưởng cá nhân, đã trao giải nhất toàn đoàn SEA Games 30 cho nước chủ nhà. Với 149 HC vàng, Philippines bỏ xa hai đoàn xếp sau là Việt Nam (98 HC vàng) và Thái Lan (92 HC vàng). Trong diễn văn bế mạc, Cayetano gửi lời cảm ơn tới các VĐV, tình nguyện viên, và gửi lời chào mừng tới Việt Nam - chủ nhà của SEA Games 31 năm 2021.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhận cờ đăng cai SEA Games 31. Ảnh: Phạm Đương.

Tâm điểm của lễ bế mạc là màn trình diễn ánh sáng trên bầu trời thành phố New Clark. Các tạo hình về những môn thể thao ở SEA Games 30, biểu tượng của giải đấu, slogan "We win as one", quốc kỳ Philippines... lần lượt được thắp sáng. Tại SEA Games 30, chủ nhà Philippines có nhiều màn trình diễn ánh sáng công phu. Hôm khai mạc, ban tổ chức đã dựng một màn hình led lớn ở giữa sân khấu, bổ trợ cho các màn biểu diễn tại nhà thi đấu trong nhà Philippine Arena.

Khoảng 18h, giờ Hà Nội, đài đuốc ở thành phố New Clark tắt, khép lại hai tuần tranh tài trên đất Philippines. Kế đó, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện nhận cờ đăng cai SEA Games 31 từ Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines. Hai ca khúc "Đến với con người Việt Nam tôi" và "Vì một thế giới ngày mai" (ca khúc chủ đề hồi SEA Games 22, nơi Việt Nam làm chủ nhà) vang lên như một lời chào của ngày hội sau hai năm nữa.

Màn pháo hoa rực rỡ, kéo dài chừng năm phút khép lại lễ bế mạc SEA Games 30.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30

Thắng Nguyễn