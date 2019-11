SEA Games 2019 bắt đầu

Lần đầu tiên trong lịch sử, lễ khai mạc SEA Games diễn ra trong nhà, với hơn 55.000 khán giả ngồi chật kín nhà thi đấu lớn nhất thế giới Philippines Arena. Buổi lễ bắt đầu lúc 18h10, bằng tiết mục hát quốc ca Philippines không có nhạc nền của nữ ca sỹ Nightingale Lani Misalucha.

Các nghệ sỹ trình diễn các tiết mục Các tiết mục nghệ thuật trong lễ khai mạc.

Ban tổ chức dành phần lớn thời lượng của buổi lễ dài một tiếng đồng hồ cho các tiết mục diễn, múa, hát đậm đà bản sắc văn hoá nước chủ nhà, với các vũ điệu truyền thống của nhóm dân tộc ở Luzon, Visayas và Mindanao. Lòng hiếu khách và mong muốn cùng bạn bè Đông Nam Á thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết trong khu vực cũng được các nghệ sỹ trình diễn thể hiện qua các bài hát, điệu múa.

Phần diễu hành của của các đoàn thể thao diễn ra trong khoảng 30 phút ở giữa chương trình, và cũng được ban tổ chức lồng ghép khéo léo khi bố trí 11 hoa hậu đại diện cho các vùng miền Philippines lần lượt dẫn các đoàn tiến vào sân khấu. Việt Nam, theo thứ tự Alphabet, là đoàn thứ 10 tiến vào sân sấu, chỉ trước đoàn chủ nhà Philippines xuất hiện cuối cùng.

Kiếm thủ Vũ Thành An là người vinh dự có cơ hội cầm cờ. Đoàn Việt Nam dự SEA Games 30 với 856 thành viên, trong đó có gần 600 VĐV, tranh tài ở hơn 40 môn thi đấu. Sharifa Akeel, sinh năm 1997, Hoa hâu châu Á Thái Bình Dương 2018, là người đẹp đại diện cho nước chủ nhà diễu hành cùng đoàn thể thao Việt Nam.

Đoàn Việt Nam tiến vào sân khấu. Ảnh: Đức Đồng.

"Hôm nay chúng ta ở đây như những người anh em Đông Nam Á. Nhìn vào các VĐV hôm nay, chúng ta thấy tương lai của chúng ta, thấy niềm đam mê, khát khao cống hiến. Tôi tin tất cả đều xứng đáng với sự tôn trọng. Đông Nam Á là khu vực đa dạng về văn hoá, nhưng chúng ta ở đây, cùng hy vọng, cùng cố gắng, chúng ta cùng nhau xây dựng, cùng nhau tin tưởng và cùng nhau chiến thắng", Trưởng ban tổ chức SEA Games 30, Alan Peter Cayetano phát biểu sau khi các đoàn thể thao kết thúc lễ diễu hành.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, sau đó, tuyên bố ngắn gọn khai mạc đại hội thể thao Đông Nam Á, rồi nhường lại tâm điểm cho phần tuyên thệ của đại diện các VĐV, đội ngũ trọng tài, và lễ thượng cờ SEA Games.

Trong khi buổi lễ tại Philippines Arena tiếp tục với các ca khúc chủ đề SEA Games do nhiều nghệ sỹ nổi tiếng như Apl.de.ap của ban nhạc The Black Eyed Peas, hay nghệ sĩ Ryan Cayabyab và cả ca sĩ người Mỹ gốc Philippines danh tiếng Bruno Mars ... trình diễn, cách đó gần 90km, tại Khu phức hợp thể thao quốc gia New Clark City Sports Hub, ban tổ chức tiến hành lễ thắp đuốc SEA Games. Huyền thoại quyền Anh Philippines, Manny Pacquiao cùng một võ sĩ quyền Anh khác Nesthy Petecio cùng châm ngọn đuốc sắp sáng đài lửa sẽ cháy trong suốt 11 ngày tranh tài chính thức của đại hội.

Huyền thoại quyền Anh Pacquiao thắp đuốc SEA Games 30 Nghi thức châm đuốc và màn trình diễn pháo hoa tại New Clark City Sports Hub khép lại lễ khai mạc SEA Games.

Lễ khai mạc SEA Games 30 kết thúc bằng bài hát chính thức của đại hội "We win as one" với giọng ca của 11 ca sĩ nước chủ nhà.

SEA Games 30 sẽ được tổ chức tại bốn thành phố lớn của Philippines là New Clark City, Subic, Manila và Tagaytay. Đây là kỳ SEA Games có số môn thi đấu nhiều nhất lịch sử - 56 môn, với 5.630 VĐV tham gia, tranh 530 bộ huy chương. Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu đoạt 70 HC vàng.

Nhóm phóng viên