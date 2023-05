Sẽ sửa đổi quy chuẩn quốc gia về phòng cháy

Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ cho Viện Khoa học công nghệ xây dựng rà soát, sửa đổi QCVN 06:2022 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.

Viện Khoa học công nghệ xây dựng chịu trách nhiệm, phối hợp với Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an, các đơn vị liên quan rà soát vướng mắc về an toàn cháy trong hoạt động xây dựng; các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy; xác định vướng mắc, nguyên nhân, từ đó đề xuất các nội dung cần sửa đổi trong quy chuẩn 06.

Theo Bộ Xây dựng, công tác biên soạn sửa đổi QCVN 06:2022 phải đảm bảo cơ sở khoa học, phù hợp điều kiện thực tiễn tại Việt Nam và tuân thủ các quy định có liên quan.

QCVN 06:2022 là bộ quy chuẩn bắt buộc dành cho các công trình nằm trong diện phải thẩm duyệt thiết kế như nhà chung cư, nhà từ 7 tầng trở lên, các cơ sở kinh doanh, kho bãi; không áp dụng đối với nhà ở riêng lẻ từ 6 tầng trở xuống.

Hồi tháng 4, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an, Xây dựng rà soát quy định phòng cháy chữa cháy để sửa đổi, đồng thời giảm mạnh thủ tục hành chính.

Lực lượng công an Hà Nội vận động người dân mở cửa thoát hiểm trên ban công. Ảnh: Phạm Chiểu.

Vừa qua, hàng loạt doanh nghiệp, hộ kinh doanh phản ánh việc siết đột ngột cùng nhiều quy định cứng nhắc về phòng cháy khiến họ không xây, sử dụng được nhà xưởng hoặc thậm chí phải đóng cửa. Môi trường kinh doanh vì thế cũng bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, nhiều vụ cháy xảy ra trong nhà ống, nhà ở từ 6 tầng trở xuống, nhưng đến nay không có quy chuẩn hay yêu cầu thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy với loại nhà này.

Để tăng khuyến cáo người dân xây dựng nhà ở riêng lẻ, Bộ Xây dựng đang hoàn thiện dự thảo Tiêu chuẩn nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu chung về thiết kế, dự kiến công bố trong năm nay. Tiêu chuẩn này cũng không mang tính bắt buộc, mà khuyến nghị áp dụng với nhà xây mới hoặc cải tạo, đảm bảo công năng sử dụng trong khi vẫn đáp ứng yêu cầu phòng cháy chữa cháy cơ bản, phù hợp với quy hoạch và hạ tầng đô thị.

Thống kê trong 10 năm (2012-2022) của Bộ Công an cho thấy cháy nổ ở nhà riêng lẻ chiếm 42-60% tổng số vụ cháy nhà và công trình. Mỗi năm có 80-100 người tử vong do cháy nổ thì 80-90% là ở nhà riêng lẻ.

Anh Duy