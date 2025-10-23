Sẽ sáp nhập loạt trường cao đẳng Y tế

Cao đẳng Y tế Thái Nguyên, Huế sẽ nhập vào hai trường đại học, nhiều trường khác cũng được sắp xếp lại.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long ngày 23/10 ký quyết định sáp nhập trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên vào trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên, Cao đẳng Y tế Huế vào trường Đại học Y Dược - Đại học Huế.

Phó thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND hai địa phương chỉ đạo khâu bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng nhân sự, tài chính, tài sản, người học của hai trường cao đẳng. Quá trình sáp nhập phải đảm bảo các hoạt động bình thường và quyền lợi cho bên liên quan.

Trước khi sáp nhập, Cao đẳng Y tế Thái Nguyên đào tạo trình độ cao đẳng và trung cấp các ngành Điều dưỡng, Dược, Hộ sinh, Y sĩ đa khoa, Y học cổ truyền. Tổng chỉ tiêu năm 2025 là 1.850.

Cao đẳng Y tế Huế tuyển sinh khoảng 1.000 học viên, đào tạo hệ cao đẳng Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật xét nghiệm, Dược, Y học cổ truyền, Chăm sóc sắc đẹp.

Còn hai đại học y dược có quy mô đào tạo khoảng 10.000 người, từ đại học đến tiến sĩ, bác sĩ nội trú và chuyên khoa I, II.

Sinh viên Cao đẳng Y tế Huế trong một buổi học. Ảnh: Fanpage trường

Nhiều trường cao đẳng Y tế thuộc các tỉnh, thành và Bộ Y tế cũng được dự kiến sắp xếp lại. Việc này theo chỉ đạo sắp xếp hệ thống trường học, bệnh viện công lập và tinh gọn đơn vị sự nghiệp của Chính phủ.

Cụ thể, Bộ Y tế đề xuất trường Đại học Y Dược Hải Phòng tiếp nhận Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương; Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương sáp nhập vào Đại học Dược Hà Nội.

Tỉnh Phú Thọ dự kiến trường Trung cấp Y tế Hòa Bình và lĩnh vực Y tế của Cao đẳng Vĩnh Phúc nhập vào Cao đẳng Y tế Phú Thọ, rồi nghiên cứu để phát triển thành trường Đại học Y - Dược.

Hai trường Cao đẳng Y tế Cà Mau và Bạc Liêu ở tỉnh Cà Mau dự kiến sáp nhập. Tương tự, tại TP HCM, Cao đẳng Y tế Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu nhập thành Cao đẳng Y tế TP HCM.

Ninh Bình dự kiến sáp nhập trường Cao đẳng Y tế Hà Nam, Trung cấp Y tế Nam Định và Cao đẳng Y tế Ninh Bình thành Cao đẳng Y tế Ninh Bình.

Cả nước hiện có hơn 400 trường cao đẳng. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng đề án sáp nhập, giải thể các trường đại học, dạy nghề không đạt chuẩn, dự kiến trình Chính phủ phê duyệt trong năm nay để triển khai từ 2026.

Dương Tâm