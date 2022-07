Sẽ sáp nhập ba trường thành trường Đại học Nghệ An

Nghệ AnDự kiến năm 2022 - 2023 một trường đại học và hai trường cao đẳng sẽ sáp nhập và đổi tên thành trường Đại học Nghệ An.

Đây là một trong những nội dung chiến lược phát triển bền vững giáo dục và đào tạo Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được UBND tỉnh phê duyệt hôm 22/7.

Theo đó, các trường Đại học kinh tế Nghệ An; cao đẳng sư phạm Nghệ An và cao đẳng văn hóa nghệ thuật Nghệ An sẽ sáp nhập và đổi tên thành trường Đại học Nghệ An. Đến năm 2025, Nghệ An tái cơ cấu các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành trường đại học lớn của tỉnh; đến 2030 phát triển trường đại học theo hướng chuẩn hóa khu vực và quốc tế và đến năm 2045 Nghệ An trở thành trung tâm đào tạo của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

Cổng chính vào Đại học kinh tế Nghệ An, chiều 28/7. Ảnh: Nguyễn Hải

Bên cạnh đó, với giáo dục phổ thông, Nghệ An tiếp tục sáp nhập trường lớp gắn với chủ trương sáp nhập địa bàn hành chính; dồn dịch các điểm trường. Tỉnh đặt mục tiêu giảm từ 23 - 25 trường, 35 - 65 điểm trường và 50 - 70% lớp ghép.

Nghệ An có hơn1.000 điểm trường. Do đó, điểm trường được dồn dịch nhằm tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.

Nghệ An cũng phấn đấu nâng chất lượng giáo dục toàn diện của tỉnh lên vị trí thứ 15 toàn quốc từ vị trí khoảng 20 hiện nay và dẫn đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ. Tỉnh đặt mục tiêu xây dựng một trường phổ thông quốc tế và đại học của Nghệ An được xếp hạng khu vực, quốc tế.

Nguyễn Hải