Sẽ ngưng dùng hộ chiếu giao dịch ngân hàng từ 2026

Từ 1/1/2026, khách hàng sẽ không được dùng hộ chiếu giao dịch ngân hàng, ngoại trừ người nước ngoài.

Theo Thông tư 17/2024 về mở và sử dụng tài khoản thanh toán và Thông tư 18/2024 về hoạt động thẻ, các ngân hàng sẽ ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tuỳ thân với cá nhân là công dân Việt Nam từ đầu năm sau.

Quy định này áp dụng cho toàn bộ quy trình nghiệp vụ từ mở mới tài khoản, phát hành thẻ, giao dịch tài chính tại quầy, tra soát và cập nhật thông tin.

Để thay thế, khách hàng cần sử dụng căn cước công dân, thẻ căn cước hoặc căn cước điện tử (thông qua ứng dụng VNeID) xác minh danh tính. Với những tài khoản hoặc thẻ mở bằng hộ chiếu trước đây, ngân hàng cho biết khách hàng cần cập nhật thông tin trước 1/1/2026 để tránh bị từ chối giao dịch hoặc tạm khóa dịch vụ.

Trước đó, từ 1/7/2024, Ngân hàng Nhà nước cũng đã quy định về việc xác thực sinh trắc học lần đầu là bắt buộc nếu khách hàng muốn chuyển tiền trực tuyến từ 10 triệu đồng một lần trở lên hoặc 20 triệu đồng trong ngày. Theo lộ trình, đến đầu năm nay, một số giao dịch trực tuyến ngân hàng cũng đã bắt buộc xác thực sinh trắc học.

Các quy định này được Ngân hàng Nhà nước đưa ra, nhằm hạn chế nạn tài khoản ngân hàng "rác", qua đó giảm thiểu tình trạng lừa đảo trực tuyến. Lâu nay, các đường dây lừa đảo trực tuyến thường sử dụng loạt tài khoản, thẻ "rác" nhằm mục đích xóa dấu vết dòng tiền, qua đó hợp thức hóa sử dụng tiền lừa đảo. Do đó, việc làm sạch tài khoản ngân hàng được xem là một trong các giải pháp để tăng rào cản với đường dây lừa đảo qua mạng.

Quỳnh Trang