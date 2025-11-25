Sẽ áp dụng vòng đeo tay điện tử giám sát người cai nghiện ma túy

Bộ Công an cho biết vòng đeo tay thông minh có thể giám sát vị trí, sức khỏe của người cai nghiện và cảnh báo đến cơ quan chức năng nếu họ có ý định sử dụng ma túy.

Chiều 25/11, tại phiên thảo luận Quốc hội về Luật Phòng, chống ma túy sửa đổi, thông qua một clip, Bộ Công an lần đầu giới thiệu thiết bị giám sát điện tử dành cho người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện và người sau cai.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang cho biết ngành "rất trăn trở" trong công tác quản lý sau cai nghiện ma túy nên đã nghiên cứu, chế tạo một thiết bị vừa giám sát, vừa theo dõi sức khỏe. Biện pháp giám sát điện tử này không "áp dụng đại trà", nhưng khoảng 100.000 người sẽ bị áp dụng sau khi Luật Phòng, chống ma túy sửa đổi có hiệu lực thi hành.

Hiện nay toàn quốc có khoảng 300.000 người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện.

Video trình chiếu về vòng đeo tay quản lý người cai nghiện được chiếu trước Quốc hội. Ảnh: Hoàng Phong

Theo Bộ Công an, vòng đeo tay thông minh do người Việt Nam làm chủ hoàn toàn về công nghệ và bảo mật dữ liệu. Thiết bị được sản xuất với kích thước nhỏ gọn, tích hợp hệ thống cảm biến sinh học hiện đại, định vị GPS; chống tháo gỡ, chống cháy nổ, chống nước, chống va đập...

Hệ thống giám sát vị trí theo thời gian thực 24/7 giúp lực lượng chức năng quản lý cư trú và di biến động của các đối tượng, đặc biệt là người không có nơi cư trú ổn định.

Mọi hành vi rời khỏi nơi cư trú, đi đến các điểm nóng về ma túy đều được cảnh báo tức thời tới lực lượng chức năng. Đặc biệt, dữ liệu phân tích còn hỗ trợ cơ quan chức năng sớm phát hiện dấu hiệu tụ tập bất thường và khoanh vùng các địa điểm nghi vấn dễ hình thành điểm tổ chức, chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy.

Dữ liệu từ vòng đeo tay còn phục vụ tính năng chấm điểm tuân thủ giúp phân loại người cai nghiện, giảm tải áp lực giám sát thủ công cho cán bộ cơ sở một cách có hiệu quả. Lực lượng chức năng có thể phát hiện hành vi sử dụng trái phép chất ma túy nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo, giúp phân tích mức độ căng thẳng và trạng thái tâm lý người đeo. Hệ thống có thể tự phát hiện các dấu hiệu bất thường như sốc thuốc và lập tức gửi đến cơ quan chức năng. Yếu tố tâm lý và sự nhân văn cũng được đặc biệt chú trọng.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang. Ảnh: Hoàng Phong

Bộ Công an cho rằng loại vòng này có kiểu dáng hiện đại, người đeo sẽ cảm thấy thoải mái, tự tin khi giao tiếp, đi làm và tham gia các hoạt động xã hội. Cơ chế sạc kép thông minh cho phép người dùng vừa sạc vừa làm việc, kể cả những công việc lao động chân tay hay tiếp xúc với nước và bụi. Quá trình giám sát và thu thập dữ liệu luôn được duy trì liên tục, không bị gián đoạn.

Thông qua ứng dụng trên điện thoại, người đeo có thể tự theo dõi các chỉ số sức khỏe, tạo thêm động lực tinh thần để sống tích cực và tuân thủ các quy định của pháp luật, nỗ lực đóng góp giá trị cho cộng đồng xã hội.

Thảo luận trước đó tại tổ, đại biểu Lê Nhật Thành (đoàn Hà Nội) nói nhiều người điều trị nghiện bằng thuốc hoặc bị quản lý sau cai thường xuyên thay đổi nơi cư trú, đặc biệt là với người không có chỗ ở ổn định. Việc giám sát còn lỏng lẻo khiến họ dễ tái sử dụng ma túy hoặc vi phạm pháp luật, trong khi biện pháp quản lý thủ công hiện nay không thể kiểm soát 24/24h.

Ông Thành cho rằng cơ chế quản lý giai đoạn này chưa đầy đủ, cần bổ sung quy định giám sát điện tử với người cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; người điều trị nghiện bằng thuốc và người bị quản lý sau cai. Ông dẫn ví dụ nhiều nước áp dụng giám sát điện tử với người được tại ngoại trong quá trình điều tra bằng thiết bị như vòng hoặc đai đeo để theo dõi vị trí. Cách làm này giúp kiểm soát di chuyển, giảm tải cho trại giam và hướng tới mô hình quản lý cộng đồng.

Sơn Hà