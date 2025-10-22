SCTV tổ chức xem trực tiếp trận Real - Barca

Người hâm mộ có thể theo dõi trận El Clasico lượt đi giữa Real Madrid và Barcelona, ngày 26/10 trên màn ảnh lớn tại rạp BHD Ba Tháng Hai, TP HCM.

SCTV sẽ mang đến sự kiện "Trẩy hội El Clasico" - chương trình xem trực tiếp trận Real Madrid gặp Barcelona trong khuôn khổ vòng 10, LaLiga mùa giải 2025-2026 tại rạp BHD Star Ba Tháng Hai. Người hâm mộ có thể đăng ký tham dự miễn phí để cùng cổ vũ, nhận quà lưu niệm từ LaLiga và SCTV.

Đại diện SCTV cho biết, hoạt động này nhằm mang đến cách thưởng thức bóng đá mới, nơi khán giả Việt Nam có thể hòa nhịp cùng hàng triệu người hâm mộ toàn cầu. Ngoài sự kiện offline, người xem có thể theo dõi trận đấu trực tiếp trên hệ thống truyền hình, internet hoặc ứng dụng SCTV Online.

Trận El Clasico thứ 261 giữa Real Madrid và Barcelona được xem là cuộc đối đầu quan trọng cho cục diện đầu bảng. Real Madrid đang dẫn đầu với 24 điểm sau 9 vòng, còn Barcelona kém 2 điểm.

Trận đấu giữa Real và Barca lượt đi LaLiga mùa 2024-2025. Ảnh: Marca

Lịch sử đối đầu giữa hai đội gần như cân bằng khi Real thắng 105 trận, Barcelona 103, hòa 52. Tổng số bàn thắng là 868, Real nhỉnh hơn với 437 bàn so với 431 của Barca. Ở 10 lần chạm trán gần nhất, mỗi bên thắng 5 trận.

Dưới thời Xabi Alonso, Real Madrid chơi pressing cao và phản công nhanh, đặc biệt lợi hại trên sân nhà Bernabeu, nơi họ thắng 8/10 trận El Clasico gần nhất. Mbappe đóng vai trò đầu tàu với 10 bàn thắng trong khi Vinicius đã đóng góp 6 bàn. Tuy nhiên, chấn thương của Carvajal, Alexander-Arnold và Rudiger khiến đội chủ nhà gặp tổn thất lớn ở hàng thủ.

Phía Barcelona, HLV Hansi Flick vẫn chưa thể có sự phục vụ của Robert Lewandowski và Raphinha, nhưng đội bóng xứ Catalonia đang có phong độ ổn định nhờ Marcus Rashford, Lamine Yamal và Ronald Araujo. Dù vậy, việc Hansi Flick không được chỉ đạo trực tiếp trên sân có thể ảnh hưởng đến khả năng điều chỉnh chiến thuật của đội khách.

El Clasico được kỳ vọng mang lại 90 phút giàu cảm xúc, nơi hai thế hệ ngôi sao mới của Real Madrid và Barcelona tiếp nối truyền thống đối đầu đã kéo dài hơn một thế kỷ.

Hoài Phương