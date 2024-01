SCTV nâng tầm trải nghiệm số hóa truyền hình

SCTV sở hữu gần 200 kênh truyền hình đa dạng về nội dung hay ứng dụng SCTV online đáp ứng nhu cầu xem tivi trực tuyến của khán giả.

SCTV là hệ thống đa nền tảng và nhiều tiện ích, bao gồm các kênh truyền hình; ứng dụng SCTV online; những kênh truyền thông mạng xã hội Facebook, YouTube, TikTok, ứng dụng chăm sóc khách hàng My SCTV... Trong đó, hệ thống truyền hình có gần 200 kênh đa dạng về nội dung, hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động, cập nhật nhanh chóng tin tức, văn hóa, giải trí, sự kiện, gameshow trong nước và quốc tế.

Ứng dụng SCTV online là sản phẩm được phát triển để đáp ứng yêu cầu xem tivi trực tuyến của khán giả. Ứng dụng có hệ thống kênh đa dạng như truyền hình cáp truyền thống, có mặt trên nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm phiên bản website sctvonline.vn dành cho máy tính cá nhân; ứng dụng di động dành cho điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành Android hay iOS cùng các dòng smart TV (hệ điều hành Android TV, Tizen và WebOS) và đầu thu Android Box có tích hợp ứng dụng này.

Bên cạnh đó, hệ sinh thái SCTV còn sở hữu các kênh truyền thông mạng xã hội như YouTube, Facebook, TikTok. Tất cả đã và đang trở thành chuyên kênh đắc lực để cập nhật tin tức văn hóa, xã hội, giải trí và đặc biệt là tin tức thể thao trong nước lẫn quốc tế.

Cả gia đình có thể thưởng thức những chương trình giải trí đa dạng trên SCTV. Ảnh: SCTV

Về lĩnh vực thể thao, vào tháng 8/2023, SCTV sở hữu bản quyền phát sóng các trận đấu tại Laliga EA Sports tại Việt Nam trong 5 mùa giải, từ năm 2023 đến năm 2028. Laliga EA Sports là giải vô địch quốc gia danh giá tại châu Âu - nơi đây quy tụ những đội bóng danh tiếng, giàu truyền thống bậc nhất tại "lục địa già.

Ngoài ra, Ngoại hạng Anh - giải bóng đá được xem nhiều nhất trên thế giới, phát sóng trên 212 vùng lãnh thổ tới hơn 600 triệu hộ gia đình với giá trị hàng năm là 1,675 tỷ bảng (2,12 tỷ USD) cũng có mặt trên ứng dụng SCTV online (ứng dụng trên di động, TV và website: sctvonline.vn). Trong 2 mùa 2023 - 2024 và 2024 - 2025, người hâm mộ bóng đá Anh có thể theo dõi 7 trận đấu, vòng và các chương trình liên quan đến giải bóng đá này phát trên các kênh thể thao VTVcab (On Football, On Sports+ và On Sports) thuộc ứng dụng SCTV Online.

Những giải đấu bóng hay các giải thể thao nổi tiếng trong nước lẫn quốc tế cũng có mặt trên SCTV Thể Thao. Ảnh: SCTV

Với thể thao trong nước, bằng cách theo dõi hệ thống kênh của SCTV Thể thao (SCTV15, SCTV17 và SCTV22), khán giả có cơ hội thưởng thức các giải bóng đá chuyên nghiệp. Từ tháng 10/2023, giải Vô địch quốc gia Night Wolf V.League, giải hạng Nhất và cúp quốc gia với hàng loạt trận đấu hấp dẫn sẽ được phát trên kênh VTV5, VTV Tây Nguyên, HTV Thể thao thuộc hệ thống SCTV, cũng như ứng dụng SCTV online. Bên cạnh đó, hoạt động của các cấp độ đội tuyển quốc gia nam và nữ hay những tin tức đáng chú ý từ các môn khác cũng sẽ được cập nhật liên tục. Đặc biệt là những sự kiện thể thao lớn như SEA Games, ASIAD, AFF Cup...

Những tin tức về bóng đá quốc tế như: Vô địch quốc gia Anh, Italy, Pháp, Bồ Đào Nha, Hà Lan...; đấu trường danh giá UEFA Champions League, UEFA Europa League, AFC Champions League... hay các môn thể thao đang nhận được sự quan tâm lớn như quần vợt, cầu lông, bóng bàn, đua xe F1, MotoGP, MMA, WWE, quyền anh... cũng liên tục được cập nhật bằng các bản tin tổng hợp hay những phóng sự chuyên sâu được thực hiện bởi ê-kíp SCTV Thể thao năng động, chuyên nghiệp.

Hải My